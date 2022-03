1. HC over Rampurhat Massacre Case : রামপুরহাট গণহত্যায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ আদালতের, শুনানি দুপুর 2টোয়

উপপ্রধানকে খুন ৷ তারপর প্রায় 10টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ৷ এই ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য ৷ এই ঘটনাকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হিসেবে গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court over Rampurhat Massacre) ৷

2. Rampurhat Massacre : নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকব না, রামপুরহাট কাণ্ডে মমতাকে পাল্টা চিঠি রাজ্যপালের

রামপুরহাট কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠির জবাব দিয়ে তাঁর অতীত আন্দোলনের কথা স্মরণ করালেন রাজ্যপাল (Jagdeep Dhankhar Tweet) জগদীপ ধনকড় (Dhankhar's reply to Mamata over Rampurhat Arson) ৷ জানিয়ে দিলেন, তিনি নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবেন না ৷

3. Md Selim in Rampurhat : 'বাংলার বুকে তৃণমূলের কবর খুঁড়তে হবে', বগটুইয়ে পৌঁছে বললেন সেলিম

সোমবার রাতে গণহত্যার পর বুধবার সকালে রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে পৌঁছে বললেন সিপিআইএমের নয়া রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (CPIM state secretary Md Selim reaches at Bogtui village in Rampurhat) ৷এদিন সকালে বাইকে চড়ে শুনশান বগটুইয়ে ঢোকেন মহম্মদ সেলিম ৷ ছিলেন সিপিআইএমের অন্যান্য নেতারাও ৷

4. BJP MLAs Towards Rampurhat : রামপুরহাটে যাচ্ছেন 55 বিজেপি বিধায়ক, কিড স্ট্রিট থেকে ছাড়ল দু'টি বাস

আজই রামপুরহাটের বগটুইয়ে যাচ্ছেন বিজেপি বিধায়কেরা ৷ পৌঁছবেন শুভেন্দু অধিকারীও (BJP MLAs Towards Rampurhat) ৷

5. Fuel Price Hike : আজও বাড়ল জ্বালানির দাম, কলকাতায় পেট্রল 106.34 ও ডিজেল 91.42 টাকা

লাগাতার দু’দিন ঊর্ধ্বমুখী পেট্রল-ডিজেলের দাম (Petrol-Diesel Price Hiked for Second Consecutive Day) ৷ কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রল ও ডিজেলের দাম 80 থেকে 85 পয়সা বেড়েছে ৷ কলকাতায় পেট্রলের দাম 106.34 টাকা ও ডিজেলের দাম বেড়ে 91.42 টাকা হয়েছে ৷

6. Fire at Timber Depot in Telangana : সেকেন্দ্রাবাদে কাঠের ডিপোয় আগুন, অগ্নিদগ্ধ 11 শ্রমিক

তেলেঙ্গানায় একটি কাঠের ডিপো আগুন লেগে 11 জন শ্রমিকের মৃত্যু (Several Dead in Major Blaze at Timber Depot in Telangana) ৷ বুধবার ভোররাতের ঘটনায় 4 জন হাসপাতালে ভর্তি ৷ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও ৷ কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে ? তা জানা যায়নি ৷

7. Barty Announces Retirement : পঁচিশেই অবসর, বার্টির ঘোষণায় হতবাক টেনিস দুনিয়া

মাত্র 25 বছর বয়সে বার্টি টেনিসকে আলবিদা জানানোয় কার্যত বাকহীন তাঁর অনুরাগীরা ৷ চলতি বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের রানি হয়েছেন তিনি (Barty wins Australian Open this year) ৷

8. BJP Delegation in Rampurhat : আজ রামপুরহাটে বিজেপির প্রতিনিধি দল, যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী

রামপুরহাটে গণহত্যায় তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি ৷ আজ, বুধবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাবেন গেরুয়া শিবিরের 5 সদস্য ৷ আলাদা যাবেন শুভেন্দু (BJP Delegation in Rampurhat) ৷

9. Biden Urges for Indian Pilots : ইউক্রেনে ত্রাণ পাঠাতে ভারতের থেকে পাইলট চাইছেন বাইডেন !

ইউক্রেনে বিমানে করে ত্রাণ (Humanitarian aid to Ukraine ) পাঠাতে ভারত, ব্রাজিল, মিশর থেকে পাইলট চাওয়ার জন্য জো বাইডেনের কাছে আর্জি জানালেন মার্কিন আইনপ্রণেতারা (Biden urged to get Pilots from India) ৷

10. Santipur Thief Arrest : সোনাদানা নয়, বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রাংশ-সহ পাকড়াও 2 চোর

চুরি করতে এসে এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়ল দুই চোর (Santipur Thief Arrest) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিপুর শহরের 12 নম্বর ওয়ার্ডে মহিষখাঁগী পাড়ায় ৷