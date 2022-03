1. EPF Interest Rate Decreases : পাঁচ রাজ্যে ভোটের পর প্রথম ধাক্কা, ইপিএফে সুদের হার কমে 8.1 শতাংশ

চলত অর্থবর্ষে ইপিএফ-এ জমা টাকায় সুদের হার হ্রাস পেল (EPF Interest Rate Decreases) ৷

2. Massive fire in Gokulpuri : দিল্লির গোকুলপুরীর বস্তিতে ভয়াবহ আগুন, মৃত 7

গতকাল গভীর রাতে দিকে গোকুলপুরীর পিএস এলাকায় আগুন লাগে । ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের 13টি ইঞ্জিন । দিল্লি ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 7 জনের (Several died in a massive fire in shanties of Gokulpuri) ।

3. New Market Fire : নিউ মার্কেট এলাকায় গেস্ট হাউসে আগুন, মৃত 1 বাংলাদেশি নাগরিক

নিউ মার্কেট এলাকায় মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউসে আগুন (Fire at Guest House in New Market) ৷ ঘটনায় 1 বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে (A Bangladesh Citizen Dead in Fire Incident) ৷ ঘটনায় আরও 2 জন আহত অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ জানা গিয়েছে, আজ ভোর 5টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে ৷ পুলিশ ও দমকল আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে ৷ ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করেছে ৷

4. Encounters in J&K : কাশ্মীর উপত্যকায় যৌথ অভিযানে খতম জইশ ও লস্করের 4 জঙ্গি

কাশ্মীর উপত্যকার পাঁচ জায়গায় আধাসেনা এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে জইশ ও লস্করের 4 জঙ্গিকে মারা হয়েছে (Four Militants Killed in Joint Operation of Security Force and Police in Kashmir) ৷ শুক্রবার রাতে শুরু হওয়া এই অভিযানে আরও বেশ কিছু জঙ্গির লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ৷

5. Traffic Controll In Siliguri: শহরে যানজট সমস্যা সমাধানে কড়া শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট

শিলিগুড়ি শহরকে যানজটমুক্ত করার উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট (Traffic Controll In Siliguri)। ই-রিক্সা এবং রিক্সার পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশনবিহীন ই-রিক্সাতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করল কমিশনারেট।

6. Firing in Purulia : বাঘমুণ্ডিতে কৃষককে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ, হাসপাতালে ভর্তি আহত কৃষক

পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতে এক কৃষকের উপর গুলি চালানোর অভিযোগ (Miscreants Allegedly Attempted Murder of A Farmer) ৷ আজ সকালে বাজারে সবজি বিক্রি করতে যাওয়ার সময় তাঁর উপরে হামলা হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর (Allegations of Firing on A Farmer in Purulia) ৷ জখম অবস্থায় ওই কৃষককে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

7. Milestone for Magnificent Mithali : মহিলা বিশ্বকাপের মঞ্চে রেকর্ড গড়লেন 'ক্যাপ্টেন' মিতালি

আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপের ইতিহাসে অধিনায়ক হিসাবে সবচেয়ে বেশি ম্যাচের রেকর্ড গড়ে ফেললেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মিতালি রাজ (Mithali Raj sets record for most matches as Captain in Womens World Cup) ।

8. North Bengal Development : রাজ্য বাজেটে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রায় 800 কোটি টাকা

ক্ষমতায় আসা ইস্তক উত্তরবঙ্গের জন্য আলদা নজর রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এবারেরে রাজ্য বাজেটেও তা প্রতিফলিত হল ৷ বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে (North Bengal Development) ৷

9. TMC Leader With Firearms : বন্দুক হাতে হরিশ্চন্দ্রপুরে তৃণমূল নেতা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ছবি ঘিরে বিতর্ক

হাতে বন্দুক নিয়ে তৃণমূল নেতা ছবি পোস্ট করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ আর তাকে কেন্দ্র করে শুরু হল তৃণমূল-বিজেপি তরজা (TMC Leader With Firearms) ৷

10. Women Dead Body Found At Andal: অন্ডালে নিকাশি নালা থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

অন্ডালের দক্ষিণ বাজার এলাকার নিকাশি নালার থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার মৃতদেহ (Women Dead Body Found At Andal) ৷ এই মহিলার আনুমানিক বয়স 40 বছর। মৃত মহিলার নাম এবং পরিচয় এখনও জানা যায়নি ৷