1. Russia declares ceasefire : ইউক্রেনে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা রাশিয়ার

যুদ্ধের অষ্টম দিন অর্থাৎ, গত বৃহস্পতিবার যুদ্ধরত দু'দেশের দ্বিতীয় দফার বৈঠকে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল (Russia-Ukraine agreed to organize humanitarian corridors) ৷ কোনও সমাধানসূত্র বা রফাসূত্রে পৌঁছতে না-পারলেও 'মানবিক করিডর' তৈরি করে বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষদের উদ্ধারে সম্মত হয়েছিল দু'পক্ষ ৷

2. Shane Warne : উদ্দাম যৌনতা, বিয়ার, চেন স্মোকিং... ওয়ার্নের জীবন যেন আক্ষরিক অর্থেই 'মন্দ ছেলের উপাখ্যান'

একসময় এতটাই অনিয়মিত জীবনযাপন করেছেন যখন দিনে 50টির মত সিগারেট লাগত ওয়ার্নের (Once Shane Warne used to smoke 50 cigarettes in a day) ৷

3. Mamata Flight Turbulence : আচমকা 2 হাজার ফুট নিচে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান, পিঠে আঘাত পেলেন

বারাণসী থেকে কলকাতা ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ কলকাতা বিমানবন্দরে নামার আগে দুর্ঘটনার মুখোমুখি তাঁর বিমান (Mamata Flight Turbulence) ৷

4. Jay Bangla Slogan : জিতেন্দ্রর ‘জয় বাংলা’ বিরোধিতার পাল্টা বাংলা পক্ষের

‘জয় বাংলা’ ধ্বনির বিরোধিতা করায়, জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ বাংলা পক্ষ সংগঠনের (Jitendra Tewari vs Bangla Pakkho Over Jay Bangla Slogan) ৷ ‘‘গুটখা বহিরাগত বাঙালি বিরোধী জিতেন’’ সম্বোধনে বিজেপির এই নেতাকে নিশানা করেছে সংগঠনটি ৷ পাশাপাশি ‘জয় বাংলা’ ধ্বনির উপ কোনও দেশের একছত্র অধিকার নেই বলেও ওই পোস্টে উল্লেখ করেছে বাংলা পক্ষ ৷

5. Sourav on Warne : স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস নয়, ওয়ার্নের অকাল প্রয়াণে সতর্কবাণী সৌরভের

ওয়ার্নের মৃত্যুর শোকবার্তা লিখতে গিয়ে সৌরভের পোস্টে ধরা পড়ল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কবাণী (Sourav Ganguly mourns to Shane Warne death) ৷ বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বময় কর্তা বুঝিয়ে দিলেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ ৷

6. NMC Circular : ইউক্রেন থেকে আসা ডাক্তারি পড়ুয়াদের ভারতে ইনটার্নশিপের সুযোগ, জানাল এনএমসি

যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অনেকেই মাঝপথে পড়াশোনা বন্ধ রেখে ইউক্রেন থেকে দেশে ফিরে এসেছেন ৷ এবার কী হবে, জানা নেই (NMC Circular) ৷

7. Baul Songs in Book Fair : বইমেলায় এসে বাউল গানে মাতোয়ারা বাঙালি

'৪৫ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা'র 'তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ' স্টলের একেবারে গা ঘেষে বসেছে বাউল গানের আসর (Baul Songs in 45 International Kolkata Book fair)। বইমেলায় বই কেনার পাশাপাশি এই আসরেও শ্রোতাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । কেউ মেলাচ্ছিলেন সুরে সুর, কেউবা করতালি, কেউ আবার দোলাচ্ছিলেন কোমর । বই মেলা তো শুধু বইয়ের মেলা নয় বাঙালি সংস্কৃতির মেলবন্ধনও বটে ৷ সেটাই আরও একবার সামনে উঠে এল এদিন ৷

8. Shane Warne IPL Journey : আন্ডারডগ রাজস্থানকে দিয়েছিলেন আইপিএল ট্রফি, শেনের স্মরণে রয়্যাল ফ্র্যাঞ্চাইজি

আন্ডারডগ রাজস্থান রয়্যালসকে আইপিএল ট্রফি জিতিয়েছিলেন শেন ওয়ার্ন ৷ আইপিএল’র প্রথম বছরেই অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দল নিয়ে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন রাজস্থানকে (IPL Journey of Shane Warne With Rajasthan Royals) ৷ কিংবদন্তি লেগ স্পিনারের মৃত্যুতে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির ৷

9. West Bengal Weather Update : চোখ রাঙাচ্ছে তাপমাত্রা, বেলাশেষের বসন্তে অনুভূত হচ্ছে গ্রীষ্মের অস্বস্তি

বসন্তেই গ্রীষ্মের উপলব্ধি হচ্ছে রাজ্যে ৷ বেলা বাড়তেই বাড়ছে রোদের দাপট (West Bengal Weather Update) ৷ মিষ্টি রোদ অনুভব করার উপায় নেই বরং বাইরে বেরোলেই ছেঁকা লাগছে রাজ্যবাসীর।

10. 45th Kolkata Book Fair : পরীক্ষা শেষে স্কুল ইউনিফর্মে বইমেলা প্রাঙ্গণে খুদেরা

7 মার্চ, সোমবার থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা ৷ ফলে 45তম কলকাতা বইমেলায় (45th Kolkata Book Fair) দেখা নেই দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের ৷ কিন্তু, তাই বলে তাঁদের বই পড়ার শখ থেমে নেই ৷ তাঁদের মা-বাবারা বইমেলায় পৌঁছে যাচ্ছেন ছেলেমেয়ের পছন্দের বই কিনতে ৷ তেমনি বইমেলায় দেখা মিলল নবম শ্রেণির কয়েকজন পড়ুয়ার (School Students in 45th Kolkata Book Fair) ৷ পরীক্ষা শেষ হতেই স্কুল থেকে সোজা বইমেলার প্রাঙ্গণে এসে হাজির হয়েছে তারা ৷ তাদের মধ্যে কেউ কিনেছে 4টে বই, কেউ 5টা কেউ আবার 8টা বইও কিনেছে ৷ আর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলা দাদা-দিদিদের শুভেচ্ছাও জানাল সেই সব খুদেরা ৷