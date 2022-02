1. Ukraine-Russia Conflict : পুতিনের হামলায় বন্ধ ইউক্রেনের আকাশসীমা, মাঝ আকাশ থেকে ভারতে ফিরল উদ্ধারকারী বিমান

বৃহস্পতিবার ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের কথা ঘোষণা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Putin orders strike in Ukraine)৷

2. Ukraine-Russia Conflict : রাশিয়াকে দায়ী করবে দুনিয়া, প্রতিক্রিয়া জো বাইডেনের

ভারতীয় সময় অনুযায়ী আজ সকালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ঘোষণা করেছেন ৷ তার তীব্র সমালোচনা করল আমেরিকা (Ukraine-Russia Conflict) ৷

3. Ukraine-Russia Conflict : পুতিনের ঘোষণার পরেই ইউক্রেনের একাধিক শহর থেকে বিস্ফোরণের খবর

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দেওয়া রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, প্রেসিডেন্ট পুতিনের সামরিক অভিযান ঘোষণার পরই ইউক্রেনের বেশকিছু শহর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে (Explosions heard from several cities of Ukraine) ৷

4. Corona Update in India : গত 24 ঘণ্টায় কিছুটা দৈনিক সংক্রমণ কমে 14 হাজারে

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে দৈনিক সংক্রমণ 15 হাজারের নিচে নামল (Corona Update in India) ৷

5. Ukraine-Russia Conflict : ইউক্রেনকে অধিকার নয়, নিরস্ত্রীকরণের জন্য আক্রমণ, ঘোষণা পুতিনের

জল্পনা চলছিলই, রাজনৈতিক অস্থিরতাও বাড়ছিল ৷ তার অবসান ঘটিয়ে পুতিন জানিয়ে দিলেন ইউক্রেনের সেনা অভিযানের কথা (Ukraine-Russia Crisis) ৷ তবে কোনও দেশ এর মধ্যে নাক গলালে তার পরিণতি নিয়েও সচেতন করেছেন ভ্লাদিমির পুতিন ৷

6. Khushi Kapoor On Sridevi Death Anniversary : চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে মা শ্রীদেবীকে স্মরণ করে আবেগি ছবি পোস্ট করলেন খুশি কাপুর

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে পুরোনো ছবি পোস্ট করে মা শ্রীদেবীকে স্মরণ করলেন অভিনেত্রীর ছোট মেয়ে খুশি কাপুর (Khushi Kapoor remembers her mother Sridevi on her Fourth Death Anniversary) ৷

7. West Bengal Weather Update : বাড়ছে পারদ, শীত বিদায়ের মধ্যে গরমের ওয়ার্ম আপ

ঋতু বদলের পালা শুরু হয়েছে ৷ তার ইঙ্গিত মিলছে পারদের ওঠানামায় (West Bengal Weather Update) ৷

8. Anish Khan Death Case : আনিশকাণ্ডে নয়া মোড়, এবার সিবিআই তদন্তের দাবি ধৃত হোমগার্ডের স্ত্রীর

আনিশ খানের রহস্য মৃত্যুর ঘটনায় (Anish Khan Death Case) এখনও পর্যন্ত দুই পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ গোটা ঘটনায় পুলিশের দিকেই তির আনিশের পরিবারের ৷

9. Dead Body Found in Asansol : শ্যালকের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার জামাইবাবুর বাড়িতে

জামাইবাবুর বাড়ি থেকে উদ্ধার হল শ্যালকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার দোমোহানি রেল কলোনি এলাকায় (Dead Body Found in Asansol) ৷ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷

10. Bengal Civic Polls 2022 : তৃণমূল নেতারাই আনিশ খুনে জড়িত, দাবি বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যের

আনিশ খুনের তদন্ত রাজ্য পুলিশ, প্রশাসন বা সিটকে দিয়ে সম্ভব নয়, জানালেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি এর মধ্যে তৃণমূল যোগ রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা যে বিবৃতি দিয়েছেন, তা প্রমাণ করছে কোনও না কোনও ভাবে তৃণমূল এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং সিপিএম ময়দানে নেমে পড়েছে ৷" অন্য রাজনৈতিক দলগুলি আনিশকে তাদের কর্মী বলে দাবি করে একটা বিভাজনের রাজনীতি তৈরির চেষ্টা করছে, মত শমীক ভট্টাচার্যের ৷ নদিয়ার নবদ্বীপে পৌরসভা প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী প্রচারে এসে একথা জানালেন তিনি (BJP leader Samik Bhattacharya claims TMC involvement in Anish Khan death) ৷