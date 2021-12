1. Jagdeep Dhankhar on HMC Amendment Bill : সরকারের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছেন, হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিল নিয়ে মন্তব্য রাজ্যপালের

হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিল 2021 নিয়ে ফের একবার নিজের বক্তব্য পেশ করলেন রাজ্যপাল ৷ জানালেন, তিনি হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিল 2021এ স্বাক্ষর করেননি (Have not Signed Howrah Civic Body Amendment Bill) ৷ বিল সংক্রান্ত তথ্যের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছেন বলে ফের একবার জানালেন জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar Waiting for Inputs from Mamata government) ৷ বর্তমানে তিনি সস্ত্রীক তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন ৷ সেখানেই একথা জানান রাজ্যপাল ৷

2. Maoists Killed : তেলেঙ্গানা-ছত্তিশগড় সীমান্তে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ 6 মাওবাদী

সোমবার সকালে ছত্তিশগড় সীমান্তে তেলেঙ্গানা পুলিশের এলিট গ্রে-হাউন্ডস বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ 6 মাওবাদী (Six Maoists have been killed in an encounter on the Telangana-Chhattisgarh border) ৷ তেলেঙ্গানার পূর্বাঞ্চলের জেলা ভদ্রাদ্রি কোঠাগুদেম জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুনীল দত্ত জানিয়েছেন, পুলিশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ অভিযানে নিকেশ হয়েছে ওই 6 মাওবাদী ৷

3. DGGI arrests Piyush Jain : 187 কোটি নগদ কাণ্ডে গ্রেফতার ব্যবসায়ী পীযূষ জৈন, বাজেয়াপ্ত আরও 10 কোটি

অবশেষে গ্রেফতার পারফিউম ব্যবসায়ী পীযূষ জৈন ৷ সিজিএসটি’র ধারা 67-তে কর ফাঁকি ও বেহিসেবি সম্পত্তি রাখার অপরাধে আমেদাবাদের ডিরেক্টর জেনারেল অফ জিএসটি ইন্টেলিজেন্স (DGGI arrests Piyush Jain) তাঁকে গ্রেফতার করেছে ৷ রবিবার তাঁর কনৌজের বাড়ি ও কারখানায় অভিযান চালিয়ে আরও 10 কোটি টাকা এবং হিসেব বহির্ভূত দামি চন্দনের তেল ও পারফিউম বাজেয়াপ্ত করেছে আয়কর বিভাগ (Raid in Businessman Piyush Jains Kannauj House and Factory) ৷ তার পরেই পীযূষ জৈনকে গ্রেফতার করা হয় ৷

4. Vaccination Updates in India : 15-18 বয়সিদের জন্য শুরুতে কেবল কোভ্যাক্সিন

প্রাথমিকভাবে ভারত বায়োটেকের তৈরি কোভ্যাক্সিনই কেবল বরাদ্দ থাকছে 15-18 বছর বয়সিদের জন্য ৷ সূত্রের খবর তেমনটাই (Covaxin likely to be the only Covid vaccine available for 15-18 years) ৷ পাশাপাশি করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রন-আবহে দেশের ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার এবং ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের (কো-মর্বিডিটি রয়েছে এমন) যে 'প্রিকশন ডোজ' নেওয়ার কথা ঘোষণা হয়েছে সে বিষয়েও মিলেছে আপডেট ৷

5. Corona Update in India: দৈনিক সংক্রমণ 6 হাজারের ঘরে, ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে 578

দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি, দৈনিক সংক্রমণ 6 হাজারের আশেপাশেই রয়েছে (India reports 6531 new COVID19 cases ) ৷

6. Covid Cases in Ashes : অ্যাসেজে কোভিড-হানা, সংক্রামিত ইংল্যান্ড শিবিরের একাধিক সদস্য

শিবিরের চার সদস্য সংক্রামিত হওয়ার কারণে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ দ্বিতীয়দিনের খেলা শুরুর পর ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের আরটিপিসিআর পরীক্ষা করা হবে বলেও জানা গিয়েছে (The England Cricket Team will have RT-PCR test on Monday evening) ৷

7. Weather Update in Bengal: রাজ্যে চড়বে পারদ, বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

চলতি বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি শীতের উপলব্ধি করতে পারছিলেন রাজ্যবাসী (Weather Update in Bengal) ৷ তবে বছরের শেষে তেমন শীত উপলব্ধ হবে না ৷ আকাশও মেঘলা থাকবে, হতে পারে বৃষ্টিও ৷

8. Salman Khan on Snake Bite : তিনবার ছোবল ! এমনকি বিষধর ছিল সাপটি, জানালেন সলমন

তাঁকে কামড়ানো সাপটি বিষধর ছিল (Salman Khan Says Snake was Venomous) ৷ এমনটাই জানালেন অভিনেতা সলমন খান (Salman Khan on Snake Bite) ৷ সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি ৷ এমনকি সাপটি তাঁকে তিনবার কামড় দিয়েছিল (The Snake was Bit Salman Khan Thrice) ৷ তবে, বর্তমানে তিনি সুস্থ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন বলিউডের ভাইজান ৷

9. BJP MLAs Left Whatsapp group : এবার বিদ্রোহ বাঁকুড়ায়, দলের হোয়াটসঅ্য়াপ গ্রুপ ছাড়লেন বিজেপির 4 বিধায়ক

রবিবার বিজেপি হোয়াটসঅ্য়াপ গ্রুপ ছাড়লেন বাঁকুড়ার চার বিধায়ক (Four bjp mla from bankura left party whatsapp group) ৷ এরা হলেন, ওন্দার বিধায়ক অমরনাথ শাখা, সোনামুখীর বিধায়ক দিবাকর ঘরামি, বাঁকুড়া বিধাসভার বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা এবং ইন্দাস বিধানসভার বিধায়ক নির্মল ধাড়া ৷ তবে চার বিধায়কই গ্রুপ ছাড়ার খবর অস্বীকার করেছেন ৷

10. Anandapur Fake Passport Case : আনন্দপুরে জাল পাসপোর্ট চক্রে গ্রেফতার আরও 1

13 ডিসেম্বর ধৃত 17 জন বাংলাদেশিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জাল পাসপোর্ট তৈরির ঘটনায় নবদ্বীপ থেকে আরও একজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ (fake passport case at anandapur) ৷ এর আগে হাওড়া থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷