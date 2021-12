1. Militants killed in Kulgam encounter : কুলগামে রাতভর এনকাউন্টারে খতম দুই জঙ্গি

বুধবার রাতভর অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে দুই জঙ্গিকে শেষ করল পুলিশ, সেনা জওয়ান এবং সিআরপিএফ-এর নিরাপত্তাবাহিনী (Two unidentified militants killed in Kulgam encounter) ৷

2. West Bengal Weather Update : নামছে পারদ, শহরে বাড়ছে দূষণ

বহু প্রতীক্ষিত শীত এসেছে রাজ্যে ৷ এখন থাকবে ঠাণ্ডার আমেজ ৷ তবে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরে বেড়েছে দূষণ (West Bengal Weather Update) ৷

3. Suvendu Adhikari Alleges TMC Again : আমার এমপি কোটা থেকে 7 শতাংশ কমিশন দিতে হত : শুভেন্দু

স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশ সামন্তের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য বিধানসভার (Suvendu Adhikari Alleges TMC Again) বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৷

4. UNESCO Durga Puja : দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতি গর্বের বিষয়, বললেন প্রধানমন্ত্রী

দুর্গাপুজো ইউনেসকো স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi is happy for UNESCO heritage status to durga puja ) ৷

5. UNESCO Durga Puja : "অমিত শাহ ও বিজেপি নেতৃত্বের জন্য 2 মিনিটের নীরবতা", কটাক্ষ অভিষেকের

বাংলার দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতি প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি নেতৃত্বকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় (Abhishek Banerjee criticises BJP leaders) ৷

6. Lakhimpur Kheri Case : লখিমপুরে সাংবাদিক হেনস্থায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্র, তলব দিল্লিতে

গত অক্টোবরের গোড়ায় লখিমপুর খেরিতে গাড়িতে পিষে চার কৃষককে হত্যায় অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী অজয়কুমার মিশ্রর ছেলে ৷ তিনি পরিকল্পিত ভাবে খুন করেছেন বলে রিপোর্ট দিয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ সেই নিয়ে প্রশ্ন করায় সাংবাদিককে হেনস্থার অভিযোগ উঠল অজয় মিশ্রর বিরুদ্ধে (MoS Home Ajay Mishra allegedly heckle a journalist in Lakhimpur Kheri) ৷

7. Sunil Gavaskar on Virat Kohli comment : সৌরভকেই 'বিরাট' মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে বললেন গাভাসকর

'বিরাট' মন্তব্যে আসরে নেমে সুনীল গাভাসকর জানালেন এর ব্যাখ্যা সবচেয়ে ভাল দিতে পারবেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তাই এ বিষয়ে তাঁকেই জানতে চাওয়া হোক (Sunil Gavaskar says Sourav Ganguly is the best person to know everything about Virat BCCI conflict) ৷

8. Ex-cricketers on Kohli-BCCI conflict : বোর্ডের সঙ্গে 'বিরাট' সংঘাত, কী বলছেন প্রাক্তনরা

সীমিত ওভারের ক্রিকেট অধিনায়কত্ব থেকে বিরাট কোহলিকে সরানো নির্বাচকদের একেবারেই উচিত হয়নি (Madan Lal says selectors should not have removed Virat Kohli from ODI captaincy)। এই ভাষাতেই বিরাট বিতর্কে কোহলিকে সমর্থন জানালেন মদন লাল (Madan Lal backs Virat Kohli on ODI captaincy issue)।

9. Ram Nath Kovind Bangladesh Visit : বাংলাদেশ সফরের প্রথম দিনে হাসিনার সঙ্গে বৈঠক কোবিন্দের

তিনদিনের বাংলাদেশ সফরে বুধবার সকালে ঢাকা এসে পৌঁছলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (Ram Nath Kovind Bangladesh Visit) ৷ এদিনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁর (Sheikh Hasina meets Ram Nath Kovind in Dhaka) ৷ কথা হয় বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ইস্যু নিয়ে ৷

10. BJP in Nandigram : সিঙ্গুরের পর নন্দীগ্রামে আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা বিজেপির

তৃণমূল-কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে মমতার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পথেই কি এবার হাঁটতে চলেছে বিজেপি ? সিঙ্গুর আন্দোলনের পর কি তবে এবার বিজেপির নন্দীগ্রাম (BJP in Nandigram) আন্দোলন ? কী ভাবছে গেরুয়া শিবির ?