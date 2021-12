1. Jawad Weather Forecast : সাধারণ নিম্নচাপ হয়ে বিকেলের পর রাজ্যে জাওয়াদ, সকাল থেকে বৃষ্টি কলকাতায়

ঘূর্ণিঝড় থেকে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হল জাওয়াদ (Jawad Weather Forecast) ৷ আর নিম্নচাপের জেরে লাগাতার বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে (Continuous Rain in Coastal Bengal) ৷ আজ বিকেলের পর দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস (Heavy Rain Forecast in South Bengal) দিয়ে আবহাওয়া দফতর ৷

2. Villagers, Jawan Killed in Nagaland : নাগাল্যান্ডে জঙ্গি দমন অভিযানে প্রাণ গেল বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর, মৃত জওয়ানও

জঙ্গি দমন অভিযানের (Nagaland Security Operations) সময় ভুল পরিচয়ের কারণে নাগাল্যান্ডে (Nagaland incident) প্রাণ গেল বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর (Villagers, Jawan Killed in Nagaland) ৷ মৃত্যু হয়েছে এক জওয়ানেরও ৷

3. First omicron case in Delhi : এবার রাজধানীতে ওমিক্রন হানা, এক আক্রান্তের হদিশ

দিল্লির লোক নায়েক জয়প্রকাশ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন 17 জন করোনা আক্রান্ত ৷ তাঁদের মধ্যে 1 জন ওমিক্রনে আক্রান্ত বলে মনে করা হচ্ছে (First omicron case detected in Delhi) ৷

4. Indonesia's Semeru Volcano Erupts : ইন্দোনেশিয়ায় আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণ, মৃত অন্তত 13

জেগে উঠেছে ইন্দোনেশিয়ার সেমেরু আগ্নেয়গিরি (Semeru Volcano Erupts in Indonesia) ৷ আর তার জেরে অনেকে মানুষ প্রাণ হারিছেন এবং অনেকে আহত এবং অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভার লুমাজাংয়ে ঘটনায় উদ্ধারকাজ চলছে ৷

5. Anjan Dutt on separate Gorkhaland : 'শৈশবের দার্জিলিংটা' কতটা বাঙালির ? দেখাবেন অঞ্জন, আপত্তি গোর্খাল্যান্ডে

'শৈশবের দার্জিলিংটা'কে কিছুতেই আলাদা রাজ্য হতে দিতে চান না অঞ্জন দত্ত (Anjan Dutt on separate Gorkhaland) ৷ শিলিগুড়িতে (Siliguri news) গিয়ে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের (Gorkhaland news) দাবি নিয়ে নিজের আপত্তির কথা খোলাখুলি জানালেন তিনি ৷

6. Army on Nagaland Civilian Deaths: নাগাল্যান্ডে গ্রামবাসীদের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ সেনাবাহিনীর, উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের আশ্বাস

নাগাল্যান্ডে (Nagaland incident) জঙ্গি দমন অভিযানে গ্রামবাসীদের মৃত্যুতে (Nagaland Civilian Deaths) গভীর ভাবে দুঃখ প্রকাশ সেনাবাহিনীর (Army on Nagaland Civilian Deaths)৷ গোটা ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের (Highest Level investigation on Nagaland) আশ্বাস দিয়েছে তারা ৷



7. Omicron in India : ওমিক্রন বোঝাল অতিমারি শেষ হয়ে যায়নি, সতর্ক থাকার বার্তা বিশেষজ্ঞের

মানুষ যখন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে ঠিক তখনই নতুন করে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে ওমিক্রন (omicron) ৷ তবে অতীত অভিজ্ঞতা শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলি এর ছড়িয়ে পড়া আটকাতে কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ একইসঙ্গে মাস্ক পরা এবং শারীরিক দূরত্ব মেনে চলার মতো বিধিগুলি যেন লঙ্ঘন না হয় তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ৷



8. Release date of Abar Kanchenjunga : ফেরুয়ারিতে গন্তব্য আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা, নিয়ে যাবেন রাজর্ষি

সামনের বছর 11 ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে রাজর্ষি দে (Rajorshi Dey film) পরিচালিত ছবি 'আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা' (Abar Kanchenjunga release)৷ এই ছবিতে একঝাঁক তারকা সমাবেশ হতে চলেছে ৷



9. Income Tax: আয়কর রিটার্ন দাখিলের আগে একনজরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

আয়কর রিটার্ন জমা দেবেন ? এখনি জেনে নিন রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৷ আর ঠিকঠাক আয়কর রিটার্ন দাখিল করবেন কী ভাবে, সে বিষয়ে রইল কিছু পরামর্শ ৷ (income tax returns till December 31 for the last fiscal year)



10. 75 Years of Independence : জীবনে একবারই গুলি ছুড়েছিলেন ভগৎ সিং

ভগৎ সিং (Bhagat Singh a revolutionary) এমন এক বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী (freedom fighter), যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন ৷ কিউবায় যেমন চে গুয়েভারা (Che Guevara is to Cubans), তেমনি ভারতীয়দের কাছে ভগৎ সিং ৷ ঐতিহাসিক এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের মতে, ভগৎ সিং রক্তপাত এড়িয়ে (non-violence methods), একটা সুন্দর পৃথিবী গড়তে চেয়েছিলেন ৷ একই সঙ্গে তিনি অত্যাচার আর অবিচারের বিরোধিতা করেছেন জীবনভর ৷