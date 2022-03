সোমবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে 50 মিনিট কথা বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি >

2. WB HS Examination 2022 : মাঝে জয়েন্ট এন্ট্রান্স, বদলে গেল উচ্চমাধ্যমিকের চারটি পরীক্ষার দিন

বদলে গেল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সূচি ৷ একইদিনে শুরু হলেও পরীক্ষা শেষ হবে 26 এপ্রিল ৷ মাঝে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা পড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (Change in HS Schedule 2022) ৷

3. Budget Session in Assembly : "ভোটে হেরে নাটক করছে’’, বিধানসভায় বিজেপির বিক্ষোভ নিয়ে প্রতিক্রিয়া মমতার

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, রাজ্যপাল যদি ভাষণ না পড়তেন তাহলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হতে পারত ৷ (CM Mamata Banerjee reacts on BJP protest in Assembly) ৷

4. Zelenskyy on Talks with Modi : শান্তি আলোচনায় ইউক্রেনের উদ্যোগের প্রশংসা মোদির, টুইটে দাবি জেলেনেস্কির

সোমবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনেস্কি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে 35 মিনিট কথা হয় (Modi-Zelenskyy Talks) ৷ তার পরই এই নিয়ে টুইট করেন জেলেনেস্কি ৷

5. Madhyamik 2022 : সকালে মেয়ের জন্ম দিয়ে দুপুরে হাসপাতালেই মাধ্যমিকে বসল মা

সকালে কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়ে দুপুরে হাসপাতালেই মাধ্যমিক পরীক্ষা (Madhyamik 2022) দিতে বসল মা ৷ মালদার সেই ছাত্রীকে দেখে কুর্নিশ করছেন প্রত্যেকে (malda girl giving exam in hospital just after childbirth)৷

6. Minakshi Mukherjee Gets Bail : জামিন পেলেন বাম যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়

গত 26 ফেব্রুয়ারি হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপারের অফিসের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে (DYFI Leader Minakshi Mukherjee) ৷

7. Madhyamik Examination 2022 : সাপের কামড় খেয়েও হাসপাতালে বসে মাধ্যমিক পরীক্ষা ছাত্রের

রাতের অন্ধকারে কামড়েছে সাপ ৷ গ্রামীণ হাসপাতালে বসে অসুস্থ অবস্থায় পরীক্ষা দিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী (After snake bite student gives Madhyamik exam in Chandrakona) ।

8. Student Returns From India: যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে বাড়ি ফিরলেন জয়নগরের ডাক্তারি পড়ুয়া

ভারত সরকারের ‘অপারেশন গঙ্গা’য় দেশে ফিরছেন ইউক্রেনে আটকে থাকা ভারতীয় পড়ুয়ারা । অবশেষে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেন থেকে বাড়ি ফিরলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের মজিলপুরের চতুর্থ বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া বিলকিস পারভিন (Returning Home From War-Torn Ukraine) ।

9. Rupee Hits Lifetime Low : অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে টাকার দামে রেকর্ড পতন

সোমবার শেয়ার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই টাকার দামে রেকর্ড পতন ঘটল (Rupee Hits Lifetime Low against Doller as Oil Price Surge) ৷ সোমবার ডলার পিছু টাকার দাম দাঁড়িয়েছে 76.92/93 ৷

10. Madhyamik Candidate Special Story : সন্তানের জন্মের পর হাসপাতালে মাধ্যমিকে বসলেন দিনহাটার রুবিনা

শুক্রবার সন্তানের মা হয়েছেন ৷ তাই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বিষয়টি ছিল কার্যত অসম্ভব ৷ কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করল দিনহাটার রুবিনা পারভিন ৷