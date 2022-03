শনিবার কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক হয় (Bengal BJP Organisational Meeting) ৷ সেখানে দলের সংগঠনের অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করে গেরুয়া শিবির ৷

2. Suvendu Skips BJP Meeting : রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে শুভেন্দুর অনুপস্থিতি ঘিরে জল্পনা

রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে অনুপস্থিত শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari Absent from BJP meeting) ৷

3. Russia-Ukraine Conflict : যুদ্ধবিরতির মধ্যেও হামলা চালিয়েছে রাশিয়া, অভিযোগ ইউক্রেনের

আমেরিকা-সহ পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ এনেছে রাশিয়া (Russia accused USA and Western countries for provoking the situation) ৷

4. Corona Update in Bengal : করোনায় শনিবারও মৃত্যুহীন রাজ্য, কমল সংক্রমণও

রাজ্যে কোভিড সংক্রমণের হার দাঁড়িয়েছে 0.44 শতাংশ (Corona Positivity Rate)

5. Kultali Dead Body : কুলতলিতে বন্ধ ঘর থেকে মিলল মা ও দুই শিশু সন্তানের দেহ

দুই সন্তানকে নিয়ে একাই থাকতেন রিজিয়া ৷ আজ সকালে শাশুড়ি তাঁকে ডাকতে এসে কোনও সাড়া না মেলায় প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান ৷

6. Anish Khan Death Case : ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পেয়ে সিটের বিরুদ্ধে আনিশ খানের বাবা

ময়নাতদন্তের রিপোর্টের না পাওয়ার জন্য সিটকে দোষারোপ করলেন আনিশ খানের বাবা (Anish Khan's father blames SIT for the autopsy report) ৷

7. Son Murders Mother : নিত্য অশান্তি-মারধর, বালুরঘাটে মাকে পুড়িয়ে মারল ছেলে-বউ

বালুরঘাট শহরের বটতলা এলাকায় নির্মম ঘটনা ৷ বৃদ্ধা মাকে মারধর করে, পুড়িয়ে মেরে রাস্তায় মৃতদেহ ফেলে পালাল ছেলে-বউমা (Son Murders Mother in Balurghat) ৷ পরে অবশ্য তাদের গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷

8. Rape Case in Cossipore : কাশীপুরে মদ্যপ স্বামীর কীর্তি, বন্ধুদের ডেকে এনে স্ত্রীকে গণধর্ষণ

কাশীপুরে ভিন রাজ্যের গৃহবধূকে গণধর্ষণে স্বামী এবং বন্ধুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ঘটনা তদন্তে নেমে স্বামী-সহ দুই বন্ধুকে গ্রেফতার করে কাশীপুর থানার পুলিশ। (Rape Case in Cossipore)

9. Jadeja breaks Kapil Dev record : কেরিয়ারের বেস্ট ইনিংস খেলে কপিলের রেকর্ড ভাঙলেন জাদেজা

সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেললেন 'জাড্ডু' ৷ সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে 1986 শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই 163 রানের ইনিংস খেলেছিলেন কপিল দেব ৷

10. Bird Death In Malda: গাছের ডালে আটকে মারা যাচ্ছে পাখি, চিন্তায় পাখিপ্রেমীরা

গাছের কুল পাখিদের থেকে বাঁচাতে গাছে জাল দিয়েছেন চাষিরা ৷ আর সেই জালেই আটকে মারা যাচ্ছে পাখিরা (Bird Death In Malda) ৷ সম্প্রতি এমনই ঘটনা ঘটেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-1 নম্বর ব্লকের মহুয়াপাড়ায়।