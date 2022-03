ইউক্রেন থেকে পড়ুয়াদের ফেরাতে দেরি করেছে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ এই অভিযোগ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

2. Mamata Attacks Modi Government : পড়ুয়াদের ফেরাতে গিয়েও মন্ত্রীরা মোদির জয়গান করছেন, অভিযোগ মমতার

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয় পড়ুয়াদের ফেরানো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Attacks Modi Government on Evacuation Procedure of Stranded Students from Ukraine) ৷

3. Modi met Ukraine return Students : ইউক্রেনে আটকে পড়ুয়াদের ক্ষোভ স্বাভাবিক, মত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার বারাণসীতে নির্বাচনী প্রচারের ফাঁকে ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi met Ukraine Return Students) ৷

4. Bengal Civic Polls 2022 : বাসি বিয়ে ছেড়ে ভোটের কাজে ব্যস্ত বর, বাতিল বৌভাত

ভোটের (Bengal civic polls 2022) কাজ পড়েছিল বলে বাসি বিয়ে ছেড়ে চলে গেল বর (Groom leaves marriage ritual ceremony)৷ বাতিল হয়ে গেল বৌভাত ৷ জলপাইগুড়ির ঘটনা ৷

5. SSC Candidates Protest : নবান্ন অভিযানে বাধা, এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পুলিশের

বৃহস্পতিবার কলেজ স্ট্রিট চত্বর খানিক রণক্ষেত্রের রূপ নেয় ৷ নবান্ন অভিযানে বাধা দিলে এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি বাধে ৷

6. Mamata Attacks Modi : উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ জিতলে 24-এ মোদি হারবে, দাবি মমতার

বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে নির্বাচনী প্রচার করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee at Varanasi for Election Campaign) ৷

7. Corona Update in Bengal : টানা দ্বিতীয় দিন করোনায় মৃত্যুহীন রাজ্য

রাজ্যে কোভিড সংক্রমণের হার দাঁড়িয়েছে 0.54 শতাংশ (Corona Positivity Rate) ৷

8. Youth Death on Train Accident: ট্রেনের চাকায় আটকে যুবকের কাটা পা, ট্রেন ছুটল সেই অবস্থাতেই

ট্রেনের চাকায় আটকে যুবকের কাটা পা। সেই অবস্থাতেই এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে ছুটল ট্রেন । হাড় ভিম করা দৃশ্য শিয়ালদা-হাসনাবাদ শাখায় (Train Accident )।

9. Mamata Banerjee at Varanasi: মমতার বারাণসী সফরে বিজেপির বিক্ষোভ কতটা সুবিধা দেবে তৃণমূলকে ?

বারাণসী সফরে গিয়ে বিজেপির বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee at Varanasi)৷ এই ঘটনা কতটা সুবিধে দেবে তৃণমূল কংগ্রেসকে (Mamata Banerjee faces protests during Varanasi visit)? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

10. Dhankhar tweets Budget Session Time : জটিলতা কাটিয়ে 7 মার্চ দুপুরেই বাজেট অধিবেশন, টুইট রাজ্যপালের

গত শুক্রবার রাজ্যপালের তরফে টুইট করে জানানো হয় যে মুখ্যসচিব মন্ত্রিসভার পাঠানো ফাইলে ছাপার ভুলের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ৷