শুক্রবার দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের (TMC Working Committee Meeting) পর এই ঘোষণা করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হচ্ছেন সুব্রত বক্সী, যশবন্ত সিনহা ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷

2. Mayor of Bidhannagar : বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণাই, চেয়ারম্যান সব্যসাচী

বিধাননগরের মেয়র নির্বাচনে নিজের পুরনো সঙ্গী কৃষ্ণা চক্রবর্তীর উপরেই আস্থা রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Suprimo Mamata Banerjee) ৷

3. IND vs WI 2nd T20I : কোহলির অর্ধশতরানে ক্যারিবিয়ানদের 'বিরাট' টার্গেট টিম ইন্ডিয়ার

কোহলির 52 রানের ইনিংসের উপর দাঁড়িয়েই রানের পাহাড়ে চড়ল টিম ইন্ডিয়া (Virat Kohli scores half century in second t20 against West Indies) ৷ সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান-ডে ম্যাচে ক্যারিবিয়ানদের 187 রানের টার্গেট দিল টিম ইন্ডিয়া ৷

4. Corona Update in Bengal : রাজ্যে তৃতীয় ঢেউয়ে সর্বনিম্ন সংক্রমণ, কমল মৃত্যুও

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় প্রাণ হারিয়েছেন 5 জন ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের (4 Died of Corona in Kolkata) ৷ জলপাইগুড়িতে মৃত্যু হয়েছে 2 জনের ৷ বীরভূম ও পূর্ব মেদিনীপুরে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

5. Gas Leak at Durgapur steel plant : দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় গ্যাস দুর্ঘটনায় মৃত 3, আশঙ্কাজনক আরও পাঁচ

শুক্রবার দুপুরে দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানায় বিষাক্ত গ্যাস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন 3 জন ঠিকা শ্রমিক ৷ আশঙ্কাজনক আরও পাঁচ শ্রমিক চিকিৎসাধীন বেসরকারি হাসপাতালে (Several died and many more injured in gas leak incident at Durgapur steel plant) ।

6. TMCP purification streets by Gangajal: দিলীপ ঘোষের প্রচারের পর রাস্তায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ টিএমসিপি'র

ভোট প্রচারে এসে বারাসতের মাটি অপবিত্র করেছেন দিলীপ ঘোষ । তাই রাস্তায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করল টিএমসিপি । কর্মসূচির ভিন্ন সুর জেলা সভাপতির গলায় (TMCP purification streets by Gangajal) ।

7. Dilip Ghosh at Barasat : একদিকে সৌজন্য, অন্যদিকে স্লোগান; বারাসতে দিলীপ ঘোষের প্রচারে দু'রকম ছবি

একদিকে হাতজোড় করে দলের জেলা সভাপতি অশনি মুখোপাধ্যায় সৌজন্য বিনিময় করছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের সঙ্গে (Dilip Ghosh at Barasat) ।

8. Pool Car Owners Are In Big Trouble : স্কুল খুললেও পুলকারে দেখা নেই পড়ুয়াদের

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলে উঠে আবারও রাজ্য চালু হয়েছে স্কুল । প্রথম থেকে একেবারে দ্বাদশ শ্রেণির পুরুয়াদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে স্কুলের দরজা । তবে স্কুল চালু হলেও হল ফিরল না স্কুল পুলকার ও বাস মালিকদের (Pool Car Owners Are In Big Trouble) ।

9. Bengal Civic Polls 2022 : ইংরেজবাজারে 15নং ওয়ার্ডে নির্দলপ্রার্থী স্যাক্সোফোনিস্ট সাদিয়া

ইংরেজবাজার পৌরসভার 15নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাদিয়া খাতুন (Saxophonist Candidate for Municipality Election in English Bazar) ৷

10. Bengal Civic Polls 2022 : মধ্যমগ্রামে তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠকে নির্দলদের বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি শীর্ষনেতৃত্বের

দলের বিক্ষুদ্ধ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এ বার কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে উত্তর 24 পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ৷ 48 ঘণ্টার মধ্যে প্রার্থীপদ থেকে সরে না দাঁড়ালে বহিষ্কারের হুঁশিয়ারি শীর্ষ নেতৃত্বের (TMC Top Leadership Order All Independent Candidates to Withdraw Their Nomination) ৷