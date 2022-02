মঙ্গলবার প্রয়াত হলেন নবতিপর শিল্পী (Sandhya Mukhopadhyay passes away at 90) ৷ সন্ধ্যার প্রয়াণে অবসান হল একটা যুগের ৷

2. Sandhya Mukhopadhyay Passes away : প্রয়াত গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 90 বছর ৷

3. Mamata Reaction on Sandhya Mukherjee Demise : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ও ভারতরত্ন, গীতশ্রীর প্রয়াণে প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (Sandhya Mukherjee Passes Away) ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) জানান, আগামিকাল বুধবার বেলা 12টার সময় রবীন্দ্রসদনে নিয়ে যাওয়া হবে মৃতদেহ ৷

4. Santanu Attacks BJP : গীতশ্রীর প্রয়াণের পর বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ তৃণমূল সাংসদের

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (Sandhya Mukherjee Passes Away) ৷ তার পর এই নিয়ে টুইট করেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ শান্তনু সেন (TMC MP Santanu Sen) ৷

5. Corona Update in Bengal : রাজ্যে করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী, চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত 21

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের (4 Died of Corona in Kolkata)৷ উত্তর 24 পরগনাতেও মৃত্যু হয়েছে 4 জনের ৷

6. Ashwini Kumar Attack Congress : কংগ্রেসে উপযুক্ত লড়াকু নেতার অভাব রয়েছে, দল ছেড়ে কটাক্ষ অশ্বিনীর

মঙ্গলবার কংগ্রেসের সঙ্গে 46 বছরের সম্পর্ক শেষ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী কুমার (Ashwini Kumar Quits Congress) ৷ তার পর তিনি ইটিভি ভারতকে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে বললেন, লড়াই করার জন্য কংগ্রেসের উপযুক্ত নেতার অভাব রয়েছে (Ashwini Kumar Attack Congress) ৷

7. Dev at CBI Office : এনামুলকে চিনি না, সিবিআই দফতর থেকে বেরিয়ে বললেন দেব

দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে সিবিআই দফতর থেকে বেরোলেন অভিনেতা তথা সাংসদ দেব (Dev Statement on Enamul Haque)। তিনি জানান এনামুল হক নামের কাউকে তিনি চেনেন না ৷ তার কাছ কোনও রকমের উপহারও তিনি কখনও নেননি ৷

8. BJPs Rally at Asansol : উলটো অভিমুখে মিছিল করে ভোট ‘প্রহসনের’ প্রতিবাদ বিজেপির

আসানসোলে ভোটে প্রহসন হয়েছে । ভোট লুঠ হয়েছে। ছাপ্পা ভোট করেই তৃণমূল ভোটে জিতেছে ৷ এই অভিযোগ তুলে অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ জানাল বিজেপি (BJPs Deputation Rally at Asansol against Poll Violence) ।

9. Bengal Civic Polls 2022 : বাঁকুড়া পৌরসভার 11নং ওয়ার্ডে দুই প্রাক্তন পৌরপ্রধানের লড়াই

বাঁকুড়া পৌরসভার 11নং ওয়ার্ডে হেভিওয়েটদের লড়াই (Bengal Civic Polls 2022) ৷ প্রাক্তন এবং বিগত পৌরবোর্ডের প্রধানদের মধ্যে দ্বৈরথ এখানে (Fight Between Two Former Chairman of Bankura municipality in Ward No 11) ৷

10. AMC Election 2022 : "একঘণ্টা ছাপ্পা হলে আর কত ভোট পড়ে? স্পোর্টিংলি নেওয়া উচিত", দাবি তৃণমূল বিধায়কের

অন্য চার পৌরনিগমের সঙ্গে সোমবারই আসানসোল পৌরনিগমের ভোটের (Asansol Municipal Election) ফল প্রকাশ হয়েছে ৷ নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে রাজ্যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ৷