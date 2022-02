পরিস্থিতি যে কঠিন, মানছেন সকলেই। কার্যত কৃত্রিম উপায়ে সুরজিৎকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে একমো সাপোর্ট ব্যবহার করার চিন্তাও করছেন চিকিৎসকেরা ৷

2. IND vs WI Third ODI : সহজ জয়ে ক্যারিবিয়ানদের হোয়াইটওয়াশ করল টিম ইন্ডিয়া

ভারতের ছুঁড়ে দেওয়া 266 রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে মাত্র 169 রানেই গুটিয়ে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৷ সিরিজের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচে ভারত জিতল 96 রানে (India beat West Indies by 96 runs in third ODI) ৷

3. Bullet Train from Howrah : এবার হাওড়া থেকে বারাণসী ছুটবে বুলেট ট্রেন, ঘোষণা রেলের

দেশের সাতটি রেল করিডরে বুলেট ট্রেন (Bullet Train in India) চালানোর সিদ্ধান্ত রেলের ৷

4. Corona Update in Bengal: স্বস্তি বজায় রেখে রাজ্যে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আরও কমল

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 7 জনের ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের (4 Died of Corona in Kolkata) ৷

5. Kunal Demands Mukul's Arrest : মুকুল রায়কে গ্রেফতারের দাবিতে টুইট কুণালের

মুকুল রায়কে গ্রেফতার করতে হবে ৷ টুইটারে সরব হলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh Demands Mukul Roy Arrest) ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় দলেরই নেতার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের এই মুখপাত্রের টুইট ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে ৷

6. Mamata Banerjee Calls Party Meeting : শনিবার কালীঘাটে দলের জরুরি বৈঠক ডাকলেন মমতা

তৃণমূল সূত্রে খবর, শনিবার কালীঘাটে বিকেল পাঁচটায় এই বৈঠক ডেকেছেন মমতা (TMC Supremo Mamata Banerjee) ৷

7. Ipac again follow Mamata : বিতর্ক শুরু হতেই টুইটারে ফের মমতাকে ফলো আইপ্যাকের, তবে আনফলো পিকে‘র

আইপ্যাকের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে ধোঁয়াশা অব্যাহত ৷ শুক্রবার প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টুইটারে আনফলো করে ৷

8. Virat Kohli Poor Performances Continues : দ্বিপাক্ষিক সিরিজে এটাই কি সবচেয়ে খারাপ পারফরম্যান্স কোহলির, কী বলছে পরিসংখ্যান

ওয়ান-ডে ক্রিকেটে এই নিয়ে 15 বার রানের খাতা না-খুলেই সাজঘরে ফিরলেন কোহলি (Kohli scored a duck in ODI for 15th time) ৷ টপকে গেলেন দিল্লির প্রাক্তন মারকুটে ব্যাটার বীরেন্দ্র সেহওয়াগকে ৷ ঘাড় থেকে নেতৃত্বের চাপ নামলেও বিরাটের ব্যাট এখনও 'খামোশ' ৷

9. Bengal Civic Polls 2022: বাড়ছে ভোটর উত্তাপ, বিরোধীদের ফ্লেক্স-ব্যানার ছিঁড়ে দেওযার অভিযোগ

ভোটের মুখে বিজেপি প্রার্থীর ফ্লেক্স ও ব্যানার ছিঁড়ে ড্রেনে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ । কাঠগড়ায় তৃণমূল । রাজনৈতিক চাপানোতরে উত্তাপ বাড়ছে বসিরহাটে (Bengal Civic Polls 2022) ।

10. BMC Election 2022 : নির্বাচনের আগে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ল বিধাননগর

রাত পোহালেই বিধাননগর পৌরনিগমের ভোট (BMC Election 2022) । কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হল বিধাননগর । আরও 4500 পুলিশ মোতায়েন করা হল ।