বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের (Uttarakhand Assembly Election 2022) প্রচার করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Congress MP Rahul Gandhi) ৷ নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন (Rahul Attacks Modi) ৷

2. CMC Election 2022 : ভোটের আগেই তৃণমূল প্রার্থীদের কাউন্সিলয়ের প্যাড ছাপাতে বললেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল

ভোটের আগেই প্রার্থীদের প্যাড ছাপিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন (Indranil Sen claims TMC will win all 33 seats in CMC Election 2022) ।

3. Corona Update in Bengal : রাজ্যে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ও সংক্রমণের হার আরও কমল

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 5 জনের ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের (4 Died of Corona in Kolkata)৷

4. Congress not Paid Rent : কংগ্রেসের অফিস-সোনিয়ার বাসভবনের ভাড়া বকেয়া, আরটিআইয়ে প্রকাশ পেল তথ্য

সুজিত প্যাটেল নামে এক ব্যক্তি তথ্যের অধিকার আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি আবেদন করেন ৷ সেই আবেদনের ভিত্তিতে উত্তর দেয় কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক (Centre's Reply on a RTI) ৷

5. Mamata-Adani Meeting : নবান্নে গৌতম আদানির ছেলের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

গত 2 ডিসেম্বর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর ছেলে করণ আদানি বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে (Mamata-Karan Adani Meeting at Nabanna) ৷

6. Arup Biswas Reinstate : চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ফের পুরনো দায়িত্বে ফিরলেন অরূপ, সঙ্গে আরও দুই জেলা

বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনায় তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর পদ থেকে সরানো হয়েছিল অরূপ বিশ্বাসকে (TMC Leader Arup Biswas)

7. Mamata on Modi : নেতাজি ইন্ডোর থেকে মোদি-যোগীকে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

ভোট এলেই সাধু সেজে টিভিতে ঢুকে যায় । নাম না করে এভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (mamata criticizes modi,yogi)। উল্লেখ করলেন কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা ।

8. Ranaghat Bank Fraud : এনআরআই সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও প্রায় 8 লক্ষ টাকা

রানাঘাট স্টেট ব্যাঙ্কের এক গ্রাহকের এনআরআই সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হল প্রায় 8 লক্ষ টাকা (Bank Fraud in Nadia) ।

9. Malda Train Murder Case : ট্রেন থেকে নামিয়ে খুনের মামলায় 12 জনকে দোষী সাব্যস্ত করল মালদা আদালত

মালদার ভালুকা স্টেশনে 2008 সালের 19 মার্চ খুনের ঘটনায় 12 জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হল (Malda Train Murder Case) ৷ এদিন রায় দিলেন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন 1 নম্বর কোর্টের বিচারক মৌ চট্টোপাধ্যায় ৷

10. Suvendu slams Hindus : ‘‘এখানকার জালি হিন্দুরা 500 টাকায় বিক্রি হয়’’, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

‘‘উত্তরপ্রদেশে ভেজাল হিন্দু থাকে না ৷ তাঁরা 500 টাকায় বিক্রিও হয়ে যায় না ৷’’ জয় শ্রীরাম সংঘের অনুষ্ঠানে এসে মমতার ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu says some Hindus are sold for Rs 500) ৷