করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় কলকাতায় প্রাণ (Died of Corona in Kolkata) হারিয়েছেন 7 জন ৷ হাওড়াতেও মৃত্যু হয়েছে 7 জনের ৷

2. Rape Accused Arrested : ব্ল্যাক ম্যাজিকের ভয় দেখিয়ে যুবতীকে ধর্ষণ, ভিডিয়ো রেকর্ড করে ধর্ষকের স্ত্রী

মুম্বইয়ে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত স্বামী-স্ত্রীকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হল (Couple accused in a rape case in Mumbai arrested from Kolkata) ।

3. Minor Girl Gang Raped : মুম্বইয়ে নাবালিকাকে গণধর্ষণ, ধৃত 2

ভোরবেলার কাজে বেরিয়ে মুম্বইয়ে গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা (Minor Girl Gang Raped in Mumbai), তদন্তে পুলিশ ৷

4. Molestation in running train : দমদমে চলন্ত ট্রেনে অভব্যতার শিকার, দমে না গিয়ে ফেসবুক লাইভ যুবতীর

দমদম স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চলন্ত ট্রেনে যুবতীকে শারীরিক নিগ্রহ (Young woman victim of molestation in running train near dumdum) ৷

5. IPL 2022 : দেশে ফিরলেও আইপিএল ফাঁকা গ্যালারিতেই, জানাল বোর্ড

দেশের মাটিতে ফিরলেও আইপিএলে গ্য়ালারিতে দর্শক ফিরছে না এখনই ৷ 2022 ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফাঁকা গ্যালারিতে ৷

6. PM-DM Virtual Meeting : জেলাশাসকদের ভাল প্রশাসন তৈরির উপায় বললেন প্রধানমন্ত্রী

শনিবার দেশের বেশ কিছু জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ সেখানেই তিনি, জেলাশাসকদের ভাল প্রশাসন তৈরির উপায় বলেন ৷

7. Netaji Birth Anniversary : নেতাজির জন্মদিবস উপলক্ষ্যে দেশনায়কের ছবি-বই সজ্জিত ট্রাম নামল শহরে

মদন মিত্র বলেন, ‘‘এটা জেহাদ, এটা দিল্লির বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিবাদ । এক রাতের মধ্যে এই ট্রামটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে (Subhash Bose Birth Anniversary) ।’’

8. AMC Election 2022 : গোবিন্দর টোটোয় সওয়ারি হয়ে আসানসোলে ভোট বৈতরণী পার করার চেষ্টা বিজেপির

তারকনাথ ধীবর ওরফে গোবিন্দ ৷ পেশা টোটোচালক ৷ আসানসোল পৌরনিগমের 103 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রার্থী (toto driver contesting election for bjp from asansol ward 103) ৷

9. World Bank Loan to WB : মমতার সামাজিক প্রকল্পকে স্বীকৃতি, হাজার কোটির ঋণ মঞ্জুর বিশ্ব ব্যাঙ্কের

পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক প্রকল্পে সাহায্য বিশ্ব ব্যাঙ্কের, মঞ্জুর হাজার কোটির ঋণ (World Bank approves thousand crores loan for West Bengal) ৷

10. Firhad Hakim Angry : দু‘বার ফোনেও সমস্যা তিমিরেই, আধিকারিকদের ভূমিকায় রেগে কাঁই ফিরহাদের মেয়র পদ ছাড়ার হুমকি

অভিযোগের পরেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় আধিকারকদের উপর রেগে আগুন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Mayor of Kolkata firhad Hakim) ৷