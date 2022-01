1. Corona Update in Bengal : এক সপ্তাহ পর রাজ্যে কমল সংক্রমণের হার, অ্যাক্টিভ কেস 1 লক্ষ পার

রাজ্যে গত চব্বিশ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 19 জনের (Died of Corona in Bengal) ৷

2. IPL Auction 2022 : পঞ্চদশ আইপিএলের মেগা নিলাম 12-13 ফেব্রুয়ারি

2022 আইপিএলের মেগা নিলাম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী 12 এবং 13 ফেব্রুয়ারি (IPL 2022 auction will take place on February 12 and 13) ৷

3. IND vs SA Third Test : মরিয়া লড়াই বিরাটের, দু'শো পেরিয়ে থামল ভারতের ইনিংস

মেয়ে ভামিকার প্রথম জন্মদিনে ব্যাট হাতে নিউল্যান্ডসে মরিয়া লড়াই করলেন বিরাট কোহলি ৷ তবে উল্টোদিকে পূজারা ছাড়া তেমন কারও সঙ্গ পেলেন না ভারত অধিনায়ক ৷

4. Bengal Weather Forecast Update : শীতের সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা

মুষলধারে বৃষ্টি নামল দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় (Bengal Weather Forecast Update) ৷ ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জায়গায় জল জমে গিয়েছে ৷ তবে বৃষ্টির জেরে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা নেমেছে ৷ ফের চাদর মুড়ি দিচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ ৷

5.New SSC chairman : হাইকোর্টের ধমকের পরই তড়িঘড়ি ব্যবস্থা, স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার

সহ-শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে সোমবারই স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শুভশঙ্কর সরকারকে অপসারণের বিষয়ে বিবেচনা করতে শিক্ষা দফতরকে পরামর্শ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court suggested WB government to remove SSC chairman)।

6. NIA Investigation on Fake Note : বাংলাদেশের জাল নোট চক্র ধরতে তদন্তে জোর এনআইএ-র

বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে জাল নোট ৷ এপারের পাচারকারীদের সঙ্গে যোগসাজসে এই কাজ করছে পড়শি দেশের পাচারকারীরা ৷ এই নিয়ে তদন্ত করছে এনআইএ (nia investigating on bangladeh based fake note network) ৷

7. IT Return Deadline Extended : আয়কর জমার সময়সীমা বৃদ্ধি কেন্দ্রের

আয়কর ও অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় সরকার (centre announce new deadline for it returns filing audit report) ৷ করোনা পরিস্থিতি ও ই-ফাইলিংয়ের সমস্যার জন্য এই সময়সীমা বাড়ানো হল বলে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে ৷

8. TMC Attacks Congress : বিজেপির ‘দোসর’ কংগ্রেসকে ফের তুলোধোনা জাগোবাংলায়

তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র জাগোবাংলায় (TMC Mouthpiece Jagobangla) একাধিকবার কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রতিবেদন লেখা হয়েছে ৷ মঙ্গলবার আবার লেখা হল ৷

9. Sharad Pawar On Goa Election: গোয়ায় কংগ্রেস-তৃণমূলের সঙ্গে জোটের বার্তা পাওয়ারের

গোয়ায় বিধানসভা ভোটে সমমনোভাবাপন্ন দলগুলির সঙ্গে একসঙ্গে লড়ার বার্তা দিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার (Sharad Pawar On Goa Election) ৷

10. Arambag Dheki Story : পৌষ সংক্রান্তিতে আজও পুইন গ্রামে ঢেঁকিতে ভেঙে তৈরি হয় চালের গুঁড়ো

আধুনিকতার ছোঁয়ায় মেশিনের সাহায্যে কম সময়ে চাল গুঁড়ো করা হয় পিঠে-পুলি তৈরির জন্য (Arambag Paush Parbon Dheki Story) ৷