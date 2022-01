রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার (rate of corona infection) বেড়ে 33.89 শতাংশ ৷

2. Sukanta Majumdar Tested Covid Positive : করোনা আক্রান্ত সুকান্ত মজুমদার, ভর্তি হাসপাতালে

বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রার পর করোনার কবলে খোদ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar Tested Covid Positive) ৷ কয়েকদিন ধরেই মৃদু উপসর্গ থাকায় কোভিড পরীক্ষা করান ৷ এরপরই তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ আসে ৷

3. PM Modi reviews Covid situation: কোভিড মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মোদি

দেশের কোভিড সংক্রমণ ক্রমে বৃদ্ধি (Covid surge in India) পাওয়ায় শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi reviews Covid situation) ৷ পরবর্তীতে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ৷

4. Anandapur Murder Case : কী কারণে খুন আনন্দপুরের অটোচালক, জেরায় জানাল অভিযুক্ত

তদন্তে নেমে মঙ্গল মণ্ডল নামে এক ব্যক্তিকে আগেই গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। অভিযুক্তকে জেরা করেই সামনে এল খুনের ঘটনার আসল কারণ বা মোটিভ (motive comes to the fore behind Anandapur murder case)।

5. India Tour Of SA : নেটে ফিরলেন বিরাট, নিউল্যান্ডসে জয়ের প্রস্তুতি শুরু টিম ইন্ডিয়ার

নেটে বেশ ছন্দেই ধরা দিলেন বিরাট (Virat Kohli batted for long in net session) ৷ নিউল্যান্ডসে এদিন দলের প্রথম অনুশীলনের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিয়েছে বিসিসিআই ৷

6. Suicide in FB Live : প্রতারণার অভিযোগে মেয়েকে হেনস্থা, ফেসবুক লাইভে এসে আত্মঘাতী একই পরিবারের তিনজন

চাঞ্চল্যকর ঘটনা বকখালিতে, ফেসবুক লাইভে এসে আত্মঘাতী বাবা, মা ও ছেলে (three members of a family commit suicide) ৷

7. Abhishek Banerjee's comment to stop election: করোনাকালে অভিষেকের ভোট বন্ধের সওয়ালকে স্বাগত চিকিৎসকদের, কটাক্ষ বিরোধীদের

করোনাকালে (covid surge) ভোট ও অন্যান্য কর্মসূচি বন্ধের পক্ষে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee's comment to stop political rallies) সওয়ালকে স্বাগত জানাল চিকিৎসক মহল ৷ কটাক্ষ বিরোধীদের ৷

8. TMC Leader Arrest : সাংবাদিক পিটিয়ে শ্রীঘরে তৃণমূল নেতা

সাংবাদিক পিটিয়ে শ্রীঘরে তৃণমূল নেতা (TMC Leader Arrest) ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল থানা এলাকার বালিডাঙা গ্রামের ঘটনা ৷ ধৃতের নাম গণেশ ঘোষ ৷

9. Iman Chakraborty Infected With COVID : কোভিড পজিটিভ, দরজায় খিল দিলেন ইমন

যে গান তাঁকে জাতীয় পুরস্কার এনে দিয়েছে, সেই গানের লাইন ধার করেই অনুরাগীদের কোভিড আক্রান্তের খবর দিলেন ইমন চক্রবর্তী (Iman Chakraborty tested positive for COVID) ৷

10. Puri Jagannath Temple : 10 জানুয়ারি থেকে দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ হচ্ছে পুরীর মন্দির

করোনা সংক্রমণের জন্য ফের বন্ধ হতে চলেছে পুরীর জগন্নাথ মন্দির ৷ 10 জানুয়ারি, সোমবার থেকে পুণ্যার্থীদের প্রবেশে জারি হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা ৷ তবে নিয়ম মতো জগন্নাথদেবের পুজো চলবে বলে জানিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ (Puri Jagannath Temple) ৷