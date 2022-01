বিধিনিষেধ শুরুর দিনই রাজ্যে সামান্য কমল দৈনিক করোনা সংক্রমণ ৷ সোমবার স্বাস্থ্য দফতর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 6 হাজার 78 জন ৷

2. Local Train Time Changes : লোকালের বিধি বদল, শেষ ট্রেন রাত 10টায়

24 ঘণ্টাতেই বিধি বদল ৷ সন্ধ্যে 7টার পরিবর্তে রাত 10টা পর্যন্ত চলবে লোকাল ট্রেন (Local train will run till 10 pm) ৷

3. Covid-19 Awarness : দরজায় দরজায় ঘুরে করোনা নিয়ে মানুষকে সচেতন করলেন মন্ত্রী

দরজায় দরজায় ঘুরে এভাবেই করোনা নিয়ে আমজনতাকে সতর্ক (Door to Door Covid Awarness) করলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ (Swapan Debnath) ৷

4. Kharagpur IIT Covid Infection : খড়গপুর আইআইটিতে 30 পড়ুয়া কোভিড আক্রান্ত

গত 26 ডিসেম্বর থেকে 30 ডিসেম্বর পর্যন্ত খড়গপুর আইআইটি-তে প্রবেশ করেছিলেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার পড়ুয়া । তাঁদের মধ্যেই 30 জন আক্রান্ত বলে খবর (30 students of kharagpur iit covid positive) ৷

5. Passenger protest against Railway : নির্ধারিত সময়ে নেই ট্রেন, যাত্রী বিক্ষোভে উত্তাল হাওড়া স্টেশন

নির্ধারিত সময়ে ট্রেন নেই । ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন নিত্যযাত্রীরা । যাত্রী বিক্ষোভে উত্তাল হাওড়া স্টেশন চত্বর । নিউ কমপ্লেক্সের স্টেশন ম্যানেজারের ঘর ও ডিআরএম অফিসের সামনে চলল বিক্ষোভ ।

6. Municipal Corporation Election 2022 : একগুচ্ছ বিধিনিষেধ নিয়ে নির্ধারিত দিনেই রাজ্যে পৌরভোট\

টানা 6 দিন রাজ্যের করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী ৷ ফলে ফের কোভিড সংক্রান্ত বিধিনিষেধ চালু হয়েছে রাজ্যে (West Bengal new Covid Guidelines) ৷

7. IND vs SA Second Test : ওয়ান্ডারার্সে 200তেই গুটিয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস

জো'বার্গ টেস্টে শুরুটা যেভাবে হল টিম ইন্ডিয়ার তাতে ওয়ান্ডারার্সে জয়ের আশা করা বোকামি ৷ প্রথম ইনিংসে মাত্র 202 রানেই শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস (India all out for 202 in their first innings at Wanderers) ৷

8. TMC MP Sushmita Dev: মেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণে সব মহিলা সাংসদদের মতামত নেওয়া হোক, চিঠি সুস্মিতার

মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ানো সংক্রান্ত বিল গিয়েছে শিক্ষা, মহিলা, শিশু, যুব ও ক্রীড়া সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে ৷ বিষয়টিতে সব মহিলা সাংসদদের মতামত নিতে চেয়ে কমিটির চেয়ারপার্সনকে চিঠি সুস্মিতা দেবের (Sushmita Dev writes letter to the chairperson of parliamentary standing committee)

9. Abhishek Banerjee in Tripura : কংগ্রেসের ঘর ভাঙা লক্ষ্য নয়, ত্রিপুরায় সুর নরম অভিষেকের

কংগ্রেসের ঘর ভাঙা মোটেও তৃণমূলের লক্ষ্য নয় ৷ তৃণমূলের লক্ষ্য বিজেপিকে হারানো ৷ ত্রিপুরা সফরের শেষ দিনে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে বললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee on Congress) ৷

10. Cooch Behar Sports Hub : কোচবিহারে হতে চলেছে স্পোর্টস হাব, ঘোষণা নিশীথের

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেই খুব তাড়াতাড়ি একটি স্পোর্টস হাব পেতে চলেছে কোচবিহার (union minister nisith pramanik announces that a sports hub will be build in cooch behar) ।