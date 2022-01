পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়কে আক্রমণ শ্রীরামপুরের সাংসদ তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (TMC MPs Controversial Remarks on Dhankhar) ৷

2. Corona Update in Bengal : রাজ্যে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত, কলকাতায় একদিনে আক্রান্ত 2,398 জন

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন 2 জন (Two Died of corona in Kolkata)৷

3. FCRA Licence Controversy : প্রায় ছ’হাজার সংস্থার এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিল করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নতুন বছরের প্রথম দিনেই বাতিল হয়ে গেল প্রায় ছ’হাজার সংস্থার এফসিআরএ লাইসেন্স (FCRA Licence) ৷

4. Lockdown Possibility In West Bengal : স্থগিত দুয়ারে সরকার প্রকল্পের ক্যাম্প, করোনার তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জরুরি বৈঠকে রাজ্য

মহামারির তৃতীয় ঢেউ রুখতে বছরের শুরুতেই ফের আংশিক লকডাউনের সম্ভাবনা রাজ্যে (Partial Lockdown possibilty rises in West Bengal ) ৷

5. Teachers Quarantine Leave : কোয়ারিন্টিন লিভের দাবিতে আবার সরব শিক্ষক-শিক্ষিকারা

সরকারি কর্মচারীদের কোয়ারিন্টিন লিভ দেয় রাজ্য সরকার ৷ কিন্তু সেই তালিকা থেকে স্কুল শিক্ষকরা বাদ বলে অভিযোগ ৷

6. Victoria on 1st Jan : করোনা-বিধি শিকেয় তুলে বর্ষবরণে ভিড়ে ঠাসা ভিক্টোরিয়া

বছরের প্রথম দিন মিঠে রোদে গা-ভাসিয়ে ছুটির আমেজে শহর কলকাতা । আজ সকাল থেকেই ভিক্টোরিয়ায় উপচে পড়েছিল ভিড় (huge crowd on 1st january 2022 at Victoria) ।

7. India-Pakistan armies exchange sweets : নতুন বছরের সূচনায় ভারত-পাক সীমান্তে মিষ্টি ও শুভেচ্ছা বিনিময়

নতুন বছর উপলক্ষে ভারত-পাক সীমান্তে সম্প্রীতির ছবি ৷ এলওসি-তে ভারত ও পাকিস্তানের সেনারা শুভেচ্ছা ও মিষ্টি বিনিময় করলেন ৷

8. India Tour Of SA : সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে বছরের প্রথমদিন ওয়ান্ডারার্সে গা-ঘামালেন কোহলিরা

এখনও পর্যন্ত জো'বার্গের এই স্টেডিয়ামে লাল বলের ক্রিকেটে ভারতীয় দলকে হারাতে পারেনি প্রোটিয়ারা ৷ উল্টে তাদেরই দু'বার হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া (Team India have a good record at Wanderers in Johannesburg) ৷

9. AMC Election 2022 : তৃণমূলে টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসে ফিরলেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ

আসানসোল পৌরনির্বাচনের (Asansol Corporation Poll 2022) আগে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরলেন শহরের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ গুলাম সারোয়ার ৷

10. Arup Biswas Covid Positive : করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অরূপ বিশ্বাস

করোনা আক্রান্ত রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (Arup Biswas tests Covid Positive) ৷