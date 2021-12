রাজ্যে করোনার তৃতীয় ঢেউ এর আশঙ্কা আরও জোরালো করে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা টপকে গেল 3 হাজারের গণ্ডিও ৷

2. Doctors turn in Covid Positive Dental College : ডেন্টাল কলেজে করোনার বাড়বাড়ন্ত, প্রিন্সিপাল-সহ আক্রান্ত 20 চিকিৎসক

ডেন্টাল কলেজে করোনা সংক্রমণ অব্যাহত ৷ প্রিন্সিপাল ও চিকিৎসক-সহ আক্রান্ত পড়ুয়ারা (Covid turn in Dental College) ৷

3. Florona Scare : ওমিক্রনের মাঝে নতুন রোগ ফ্লোরোনা, সংক্রমণ শুরু ইজরায়েলে

এতদিন ছিল কোভিড-19 (Covid-19 Update) ও তার একাধিক ভ্যারিয়্যান্টের সংক্রমণ ৷ এবার তার থেকেই দ্বিগুণ শক্তিশালী ফ্লোরোনার সংক্রমণ (Florona Infection) শুরু ৷

4.SMC Election 2022 : শিলিগুড়িতে জোট সম্ভাবনায় জল ঢেলে অশোকের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিল কংগ্রেস

আগামী 22 জানুয়ারি শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচন (Siliguri Municipal Corporation 2022) ৷ সেই নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা প্রায় শেষ করে দিল কংগ্রেস ৷

5. Municipal Corporation Election 2022 : তিন পৌরনিগমে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ বিজেপির, আসানসোলে লড়ছেন না জিতেন্দ্র

আসন্ন পৌরভোটের (Municipal Election 2022) জন্য বিধাননগর, আসানসোল ও চন্দননগর পৌরনিগমের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল বিজেপি (BJP Candidate List) ৷

6. Digha Border Locked : সংক্রমণের জেরে সীমানা বন্ধ করল ওড়িশা, দিঘাতেই আটকে পর্যটকরা

করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তের জেরে দিঘা সংলগ্ন সীমানা বন্ধ করল ওড়িশা সরকার (Odisha Government closed border area due to covid infection) ৷

7. TMC Inner Clash in Garhbeta : গড়বেতায় তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে জখম গ্রামবাসী

পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ (TMC Inner Clash in Garhbeta) ৷ বোমাবাজিতে ভেঙে গেল দলীয় কার্যালয় ৷ জখম হলেন বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী ৷

8. Omicron Scare : শিয়রে করোনার তৃতীয় ঢেউ, বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ স্বাস্থ্য ভবনের

স্বাস্থ্য দফতরের আশঙ্কা, আগামী সাত দিনের মধ্যেই আছড়ে পড়তে পারে করোনার তৃতীয় ঢেউ । সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে শুরু হল আগাম প্রস্তুতি ৷

9. New CP of Kolkata : কলকাতার নতুন নগরপাল হিসেবে দায়িত্ব নিলেন বিনীত গোয়েল

শুক্রবার কলকাতার নয়া পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন বিনীত গোয়েল (Vineet Goyal Takes Charge as New Commissioner of Kolkata Police) ৷

10. Corona Scare in Kolkata : বাড়ছে করোনা, কলকাতায় ফের কনটেনমেন্ট জোন

করোনা মোকাবিলায় জরুরি বৈঠকে কলকাতা পৌরনিগম (important meeting in KMC on corona situation in kolkata) ৷