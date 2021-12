শনিবার সকালে প্রকাশ্যে আসে বিজেপির জেলা কমিটি ৷ সেখানে দলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয় ৷

2. Christmas at Kolkata : করোনামুক্ত হোক পৃথিবী, দিনভর সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চে চলল প্রার্থনা

বড়দিনে পুরোনো মেজাজে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চ ৷ সকলের একটাই প্রার্থনা, করোনা মুক্ত হোক পৃথিবী । চার্চে মোম বাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করলেন দর্শনার্থীরা ।

3. Punjab Assembly Election 2022 : নতুন দল গড়ে পঞ্জাবের ভোটে লড়বেন অন্নদাতারা

আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে (Punjab Assembly Election 2022) লড়বেন কৃষকরা ৷

4. BJP Organization Reshuffle : চব্বিশে হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যেই রাজ্য বিজেপিতে রদবদল ? রুটিন প্রক্রিয়া, দাবি সুকান্তর

চব্বিশের লোকসভা ভোটে (General Election 2024) জয় পেতেই বাংলায় সংগঠন মজবুত করছে বিজেপি ৷

5. Snowfall at Darjeeling : দার্জিলিংয়ে শিলাবৃষ্টির পর তুষারপাত, আনন্দে মাতোয়ারা পর্যটকরা

বড়দিনে পর্যটকদের জন্য সুখবর । কালিম্পংয়ের পর এবার দার্জিলিংয়ে হল তুষারপাত (Snowfall at Darjeeling) ।

6. Raiganj Church : বড়দিনে রায়গঞ্জের সেন্ট জোসেফ চার্চে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, মন খারাপ দর্শনার্থীদের

রাজ্যের মধ্যে অন্যতম সেরা রায়গঞ্জের মিশন মোড়ে অবস্থিত সেন্ট জোসেফ চার্চ ৷ আজ বড়দিনে গির্জার বাইরে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ।

7. Visva-Bharati Christo Utsav : রবীন্দ্রগানে ‘খ্রীষ্টোৎসবে’ মাতল বিশ্বভারতী

প্রথা অনুযায়ী বিশ্বভারতীতে পালন করা হচ্ছে খ্রীষ্টোৎসব (Christo Utsav is being celebrated in Visva-Bharati) ৷

8. Alipore Zoo in Christmas : ওমিক্রন আতঙ্ক দুরে রেখে বড়দিনে মাতল চিড়িয়াখানা

প্রতি বছরই বড়দিনে ভিড় উপচে পড়ে আলিপুর চিড়িয়াখানায় (People visit Alipore Zoo in Christmas) ৷

9. Victoria on Christmas Day : বড়দিনে ভিক্টোরিয়ায় উপচে পড়া ভিড়

বড়দিনে ভিক্টোরিয়ায় উপচে পড়া ভিড় (Crowd in Victoria on christmas day) ৷

10. KMC Councillors take Oath : কলকাতার পৌর প্রতিনিধির তালিকায় 60 শতাংশই নতুন মুখ

কাউন্সিলর হিসেবে শাসক-বিরোধী নিয়ে মোট 126 জন শপথ নেন । বাকিদের শপথ আগামী সোমবার ৷