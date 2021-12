কলকাতা পৌরভোটের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ ও ইভিএম সংরক্ষণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (calcutta high court orders to preserve EVM and cctv footage of KMC Election) ৷

2. Firhad Hakim on Kolkata Development : কলকাতার উন্নয়নে মমতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, আশ্বাস ফিরহাদের

‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার উন্নয়নে যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব’’, কাউন্সিলর হিসেবে শপথ নিয়ে একথা বললেন ফিরহাদ হাকিম (firhad hakim says he will follow mamata banerjee direction for development of kolkata) ।

3. 150 crore seized : কানপুরে ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার 150 কোটির কালো টাকা

উত্তর প্রদেশের কানপুরে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হল 150 কোটি টাকা (150 crore seized) ৷

4. Bhabani Bhawan Poster Controversy : ভবানী ভবনে মমতার পোস্টারে বিতর্ক, সরব শুভেন্দু

রাজ্য পুলিশের সদর দফতরে সাঁটা হল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পোস্টার (Mamata Banerjee's Poster at Bhabani Bhawan) ৷

5. HC Order in Kolkata: পূর্ব কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ হাইকোর্টের

আগামী 4 সপ্তাহের মধ্যে পূর্ব কলকাতা এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (HC Order In Kolkata)।

6. Mukul Roy on Municipal Election : পৌরভোটে বিজেপি বিপুল ভোটে জিতবে, মুকুল-বোমায় ফের অস্বস্তিতে তৃণমূল

ফের বিস্ফোরক মন্তব্য তৃণমূল নেতা মুকুল রায়ের (Mukul Roy) ৷ বোলপুরে অনুব্রত মণ্ডলকে পাশে নিয়ে তিনি বলেন, " আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়লাভ করবে ৷

7. Municipal Election 2022 : কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পৌরভোট সম্ভব নয়, মেলার উদ্বোধনে এসে মন্তব্য অগ্নিমিত্রার

কেন্দ্রীয় বাহিনী ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয় ৷ অভিমত বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পালের (Agnimitra Paul demands Central Force deployment for upcoming Municipal Election) ৷

8. Ex MLA announces to quit Goa TMC : তিন মাসেই মোহভঙ্গ ! গোয়ায় তৃণমূল ছাড়লেন প্রাক্তন বিধায়ক

সেপ্টেম্বরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন লাভু মামলেদার নামে ওই তৃণমূল নেতা ৷ শুক্রবার তিনি তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন (ex goa mla lavoo mamledar announces to quit tmc) ৷

9. Tourists in Digha : বড়দিনের আগে আলোয় সেজেছে দিঘা, ভিড় পর্যটকদের

ইয়াসের ক্ষত সারিয়ে বড়দিন ও নববর্ষের আগে আলোয় সেজেছে দিঘা (digha decorated with lights before christmas and new year) ৷

10. Kolkata Omicron Infection : একদিনে কলকাতায় ওমিক্রনে আক্রান্ত দু’জন রোগীর সন্ধান মিলল

এই নিয়ে রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচজন (Kolkata Omicron Infection) ৷ হাসপাতালে ভর্তি তিনজনের অবস্থাই স্থিতিশীল ৷