1. Dhankhar on BSF Issue : বিএসএফ ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয়ের নির্দেশ রাজ্যপালের

শনিবার বিকেলে রাজভবনে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও স্বরাষ্ট্রসচিব বিপি গোপালিকা ৷

2. TMC Manifesto for KMC Election 2021 : পৌরভোটে তৃণমূলের ইস্তেহারে ‘কলকাতার 10 দিগন্ত’

আগামী 19 নভেম্বর কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন (KMC Election 2021) ৷ ভোটের জন্য শনিবার ইস্তেহার প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷

3. BJP Protest in Singur : জমি ফিরে পেতে সিঙ্গুরে কৃষক আন্দোলনে বিজেপি

কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সিঙ্গুরে আন্দোলন শুরু করতে চলেছে বিজেপি (bjp to start protest in singur for farmers issue) ৷

4. Zoom Call Fired Controversy : ছুটিতে গেলেন 900 জনকে ছাঁটাই করে প্রচারে আসা সিইও

একটি মার্কিন সংস্থার ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই সিইও সম্প্রতি জুম কলে একসঙ্গে 900 জনকে ছাঁটাই করে রাতারাতি বিখ্যাত (বলা ভাল কুখ্যাত) হয়েছিলেন ৷

5. SFI initiative to prevent school dropout : স্কুলছুটদের ফেরাতে উদ্যোগী এসএফআই, দুয়ারে অ্যান্টি স্কুল ড্রপ আউট স্কোয়াড

রাজ্যের প্রতিটি জেলায় স্কুলছুট পড়ুয়াদের তালিকা তৈরি করতে সার্ভে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (SFI initiative to prevent school dropout ) ।

6. Murshidabad Diarrhea Death : ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত এক, অসুস্থ 24

ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু (Diarrhea Death) হল একজনের ৷ অসুস্থ আরও 24 জন ৷

7. Goa TMC Griha Laxmi Scheme : গোয়ায় গৃহলক্ষ্মী প্রকল্পে মহিলাদের মাসে 5 হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তৃণমূলের

কয়েকমাস পরই গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ ওই নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসতে পারলে গোয়ায় লক্ষ্মীর ভান্ডারের আদলে গৃহলক্ষ্মী প্রকল্প চালু করতে চায় তৃণমূল ৷

8. Virushka marriage anniversary : চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতে ‘বিশ্বস্ত, সাহসী মেয়েটিকে’ ভালবাসা উজাড় করলেন বিরাট

এদিন মেয়েকে কোলে নিয়েই অভিনেত্রী স্ত্রী'র সঙ্গে সোশ্যাল মাধ্যমে ছবি পোস্ট করেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের টেস্ট অধিনায়ক ৷

9. Chidambaram and Rijiju on Sedition Law : রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে বিবাদে জড়ালেন চিদম্বরম, রিজিজু

দেশদ্রোহ আইন নিয়ে টুইট যুদ্ধ ৷ বিবাদে জড়ালেন পি চিদম্বরম ও কিরেন রিজিজু ৷

10. Saira Banu remembers Dilip Kumar on birthday : মৃত্যুর পর দিলীপ কুমারের প্রথম জন্মদিন, আবেগঘন স্ত্রী সায়রা বানু

'দিলীপজি' চলে যাওয়ায় তাঁর জীবনে এক 'ভয়ঙ্কর শূন্যস্থান' তৈরি হয়েছে ৷ যে শূন্যস্থান আর পূরণ হওয়ার নয় ৷ আবেগঘন বার্তায় জানালেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ৷