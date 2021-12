Modi Putin Meeting in New Delhi : ভারত-রাশিয়া দৃঢ় সম্পর্কের বার্তা দিয়ে বৈঠকে মোদি-পুতিন

ভারত-রাশিয়া 21 তম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে সোমবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে এলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ৷ তাঁকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

2. KMC Election 2021 : ভোটের আগেই তো হেরে বলে আছেন, বিজেপির নেতাদের ধমক অমিত মালব্যর

আগামী 19 ডিসেম্বর কলকাতা পৌরনিগমের নির্বাচন (KMC Election 2021) ৷ সোমবার বৈঠকে কলকাতায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা উপস্থিত ছিলেন ৷

3. Jacqueline summoned by ED : আর্থিক প্রতারণা কাণ্ডে ফের জ্যাকলিনকে তলব ইডি'র

আগামী 8 ডিসেম্বর বুধবার সকাল 11টায় নয়াদিল্লিতে ইডি দফতরে অভিনেত্রীকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে (Jacqueline has been asked to appear before the investigators in Delhi on December 8) ৷

4. KMC Election 2021 : মমতার টালির ঘরে কোটিপতি ভ্রাতৃবধূ, পৌরভোটের মনোনয়নে প্রকাশ্যে এল তথ্য

মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের ভ্রাতৃবধূ তথা কলকাতা পৌরভোটে তৃণমূল প্রার্থী কাজরী বন্দ্য়োপাধ্যায় কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক (assets of mamata banerjee relative and candidate in kmc election kajari banerjee valued over one crore) ৷

5. Amit Shah on Nagaland Firing : নাগাল্যান্ড গুলি-কাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন, লোকসভায় জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

গত শনি ও রবিবার নাগাল্যান্ডে সেনার গুলিতে 15 জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনার অভিযোগ উঠেছে (Nagaland Civilians Death) ৷

6. Mamata Banerjee at Malda: প্রশাসনিক বৈঠক করতে মালদায় পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রশাসনিক বৈঠক করতে সোমবার সন্ধে 7টা নাগাদ শতাব্দী এক্সপ্রেসে করে মালদা এসে পৌঁছলেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় (cm mamata banerjee reaches malda for administrative review meeting )

7. TMC Plan for Nagaland : নাগাল্যান্ডে সংগঠন তৈরির চেষ্টায় তৃণমূল, জল্পনায় 12 বিধায়কের নাম

নাগাল্যান্ডে সংগঠন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস (tmc is planning to mark its presence in nagaland) ৷ জল্পনায় রয়েছে সেখানকার 12 জন বিধায়কের নামও ৷

8. Corona Update in Bengal : রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ কমে চারশোর ঘরে, কমল মৃত্যুও

গত 24 ঘণ্টায় কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের ৷ (Four Died of corona in kolkata)৷ উত্তর 24 পরগনা ও হাওড়াতে 2 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ হুগলিতে মৃত্যু হয়েছে 1 জনের ৷

9. Weather Forecast : বাংলাদেশে সরছে নিম্নচাপ, আগামিকাল থেকে পরিচ্ছন্ন কলকাতার আকাশ

ধীরে ধীরে বাংলাদেশে সরে যাচ্ছে নিম্নচাপে পরিণত হওয়া ঘূর্ণিঝড় জাওয়াদ (Depression Start Moving to Bangladesh) ৷

10. Income Tax raids in Kolkata : কলকাতার এক সংস্থার 100 কোটির হিসাব বহির্ভূত টাকার হদিশ আয়কর দফতরের

গত 1 ডিসেম্বর বাংলা এবং ওড়িশার বিভিন্ন ভুঁইফোড় সংস্থার অফিসে হানা দেয় আয়কর বিভাগ (The raids were carried out on December 1) ৷