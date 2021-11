জাতীয়স্তরে ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে তৃণমূল ৷ দলে যোগ দিচ্ছেন অন্য রাজ্যের নেতারাও ৷ সেই কারণে দলের সংবিধান বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঘাসফুল শিবির (tmc to change party constitution) ৷

2. Srabanti Chatterjee on TMC Dais: মমতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তৃণমূলের মঞ্চে শ্রাবন্তী

সোমবার বাসন্তীর মসজিদবাটিতে শাসকদলের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন শ্রাবন্তী ৷ মঞ্চ থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদও জানান তিনি (Srabanti Chatterjee Thanks Mamata Banerjee) ৷

3. KMC Election 2021 : কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই হোক কলকাতার ভোট, কমিশনে জানাল বিজেপি

সোমবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনে যায় বিজেপি ৷ সেখানে তারা দাবি তোলে, কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই হোক কলকাতার ভোট (BJP demands Central Force for KMC Election 2021) ৷

4. Corona Update in Bengal : রাজ্যে দৈনিক করোনা সংক্রমণ নামল 500-এর ঘরে

গত 24 ঘণ্টায় উত্তর 24 পরগনায় মৃত্যু হয়েছে 4 জনের (Four Died of corona in North 24 Parganas)৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 3 জনের৷ নদিয়ায় 2 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷

5. Udayan Guha on BSF : গ্রামে গ্রামে ঘুরছে কেন বিএসএফ, 2024-এর প্রস্তুতি, ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন উদয়ন

সরাসরি কোনও দলের নাম না করলেও, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের গেরুয়া শিবির সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (Border Security Force) ব্যবহার করতে চলেছে বলে ফের বিতর্ক উস্কে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ ।

6. Twelve Rajya Sabha MPs Suspended : রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড 12 সাংসদ

বাদল অধিবেশনে সংসদের ভিতরে বিক্ষোভ দেখানোর কারণে সোমবার সাসপেন্ড করা হল রাজ্যসভার 12 সাংসদকে ৷ তালিকায় রয়েছে তৃণমূলের দোলা সেন ও শান্তা ছেত্রীর নাম (the list includes name of dola sen and shanta chetri from TMC) ৷

7. Shashi Tharoor With Women MPs: সংসদে নারীসঙ্গে শশী ! মহিলা সাংসদদের নিয়ে ছবি পোস্টে বিতর্ক

6 জন মহিলা সাংসদ (Shashi Tharoor With Women MPs)-এ পরিবেষ্টিত শশী থারুর ৷ এই ছবি পোস্ট (shashi Tharoor tweet) করার পর বিতর্কে জড়ালেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ তাঁকে ক্ষমাও চাইতে হল ৷

8. Student's Death in Durgapur : স্কুল থেকে বেরিয়ে হঠাৎ অসুস্থ, মৃত্যু মেধাবী ছাত্রের

দুর্গাপুরের বেসরকারি স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে স্কুলের বাইরে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় নবম শ্রেণির উৎসব চক্রবর্তী (15) । তড়িঘড়ি তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।

9. Rajya Sabha passes Farm Laws Repeal Bill 2021:লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাশ কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল

সোমবার রাজ্যসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে গেল কৃষি আইন প্রত্যাহার বিল 2021 (Rajya Sabha passes Farm Laws Repeal Bill 2021) ৷

10. Border Fencing Issue : সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার কাজের জমিজট কাটাতে সুতিতে বৈঠক

সীমান্তে কাঁটাতারের ফেন্সিং তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে বিএসএফ (BSF) । সেই নিয়ে বৈঠক হল মুর্শিদাবাদের সুতিতে ৷