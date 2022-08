1. AMC By Poll 2022 আসানসোল পৌর উপনির্বাচনের গণনার শুরু, বিপুল ভোটে এগিয়ে বিধান উপাধ্যায়

আসানসোল পৌর উপনির্বাচনের গণনা শুরু হয়েছে (AMC By Poll 2022)৷ শুরু থেকেই বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় (Asansol municipal by poll counting)৷

2. Drone to Prevent Dengue বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ, মশা মারতে ড্রোন ব্যবহারে ছাড়পত্র পেল কেএমসি

মশা মারতে এবার কামান থুড়ি ব্যবহার হবে ড্রোন (Drone Based Mosquito Control System) ৷ এদিন তারই ছাড়পত্র পেল কেএমসি ৷ ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে মশা নিধন করতেই এবার ব্যবহার হবে ড্রোন (Drone Based Mosquito Control System for Preventing Dengue) ৷

3. JU Alumni Cell শূন্য ভাঁড়ারে থমকে উন্নয়ন, আর্থিক সংকট মোকাবিলায় যাদবপুরের অ্যালামনি সেল

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখন চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ৷ রাজ্য সরকারের দিক থেকেও কমেছে বরাদ্দ ৷ কেন্দ্রের সাহায্য প্রায় বন্ধের মুখে ৷ এই অবস্থায় গবেষণা-সহ অন্য সব কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়াটা চ্যালেঞ্জের ৷ ফলে প্রাক্তনীদের দিকেই তাকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় (JU Alumni Cell) ৷

4. Market Price in Kolkata বাজারে আজ সবজি, মাছ, মাংসের দাম রইল এক নজরে

বাজারে আজ মাছ নাকি মাংস, নাকি সবজি ৷ যাই কিনুন, যাওয়ার একবার দেখে আজ কলকাতার বাজারে কার কী দাম (Market Price in Kolkata) ৷

5. Amitabh Bachchan জলসায় ফের করোনার হানা, দ্বিতীয়বার কোভিড আক্রান্ত অমিতাভ

দ্বিতীয়বার কোভিড আক্রান্ত হলেন অমিতাভ বচ্চন (Amitabh Bachchan tested Covid Positive) ।

6. West Bengal Weather Update আগামী কয়েকদিন দুই বঙ্গেই দফায় দফায় বৃষ্টি

অগস্ট মাসের শেষ ৷ বাংলার ভাদ্র ৷ বর্ষা শেষের পালা ৷ তাও ভারী বৃষ্টির কথা জানায়নি আবহাওয়া অফিস ৷ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে দক্ষিণবঙ্গবাসীকে (West Bengal Weather Update) ৷

7. Abhishek Banerjee শুভেন্দুর জেলার তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে গা জোয়ারি না করার নির্দেশ অভিষেকের

মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরর তমলুক ও কাঁথি এবং পূর্ব বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ বৈঠকে নেতাদের ভোটের সময় বলপ্রয়োগে নিষেধ করেছেন অভিষেক ৷ তৃণমূল (Trinamool Congress) সূত্রে এমনই খবর মিলেছে ৷

8. IAF Officers Sacked পাক ভূখণ্ডে ভুলবশত ব্রহ্মস নিক্ষেপ, বরখাস্ত বায়ুসেনার তিন আধিকারিক

পাঁচ মাস আগের এই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠিত হয় ৷ যার নেতৃত্বে ছিলেন এয়ার ভাইস মার্শাল আর কে সিনহা (Air Vice Marshal RK Sinha) ৷ সেই তদন্তের নির্যাস হিসেবেই এদিন তিন বায়ুসেনা আধিকারিককে বরখাস্ত করা হল (3 IAF officers sacked for accidental firing of BrahMos missile into Pakistan) ৷

9. Anubrata Mandal সই জাল করে ফাঁসানো হচ্ছে, অনুব্রত মামলায় বিচারককে হুমকি প্রসঙ্গে জানালেন অভিযুক্ত

বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় (Bappa Chattapadhyay) নামে এক ব্যক্তি আসানসোল সিবিআই (CBI Special Court) আদালতের বিচারক রাজেশ চক্রবর্তীকে হুমকি চিঠি দিয়েছেন বলে মঙ্গলবার অভিযোগ সামনে আসে ৷ যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বাপ্পা চট্টোপাধ্যায় জানালেন, স্বাক্ষর জাল করে তাঁকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে ৷

10. Madan Slams Dilip দিলীপ ঘোষের মনে কষ্ট, ওষুধ বলতে চান মদন

আগে দিলীপ ঘোষকে দেখলেই চড় মারতে ইচ্ছা হত, তবে এখন আর রাগ নেই দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গে সরব কামারহাটির বিধায়ক (TMC MLA) মদন মিত্র (Madan Mitra)। বর্তমানে ক্রমেই তলানিতে ঠেকছে বিজেপির সঙ্গে দিলীপ ঘোষের সম্পর্ক।