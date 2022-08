1. Govt Holidays for Puja লম্বা ছুটি দুর্গাপুজো ও কালীপুজোয়, সরকারি কর্মীদের সুখবর শোনালেন মমতা

এ বছর দুর্গাপুজো ও কালীপুজোয় লম্বা ছুটি পাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা (Govt Holidays for Puja)৷ সোমবারই এই সুখবর শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Durga Puja holidays)৷

2. Dilip Ghosh হেস্টিংসে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে অনুপস্থিত দিলীপ ঘোষ, তুঙ্গে জল্পনা

বঙ্গ বিজেপির হেস্টিংস কার্যালয়ে নেতৃত্বদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠকে বসেন বিজেপির আইটি শাখার প্রধান তথা পশ্চিমবঙ্গের সহপর্যবেক্ষক অমিত মালব্য । কিন্তু সেই কোর কমিটির বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh absent in party organizational meeting) ।

3. KMC to Claim Compensation মেট্রোর কাজের জেরে নিকাশির জিআরপি লাইনিংয়ে ফাটল, ক্ষতিপূরণের দাবি করবে কর্পোরেশন

মেট্রোর কাজের জেরে খিদিরপুরের জালা লেনে নিকাশি পাইপ লাইনের জিআরপি লাইনিংয়ে ফাটল ৷ ক্ষতিপূরণ চেয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিতে চলেছে নিকাশি বিভাগ (GRP Lining of Sewers Cracked due to Metro Work) ৷

4. Kolkata Police App সৌজন্যে কলকাতা পুলিশের বিশেষ অ্যাপ, ট্যাক্সিতে ফেলে আসা টাকা ফেরত পেলেন যাত্রী

এক ব্যক্তি ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে নামার সময় নিজের ব্যাগটি ভুলে যান ৷ এর মধ্যে ছিল হাজার হাজার টাকা ৷ স্বভাবতই দুশ্চিন্তায় পড়ে যান তিনি ৷ সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় গিয়ে বিষয়টি জানান (Kolkata Police App) ৷

5. Cricket Association of Bengal ক্রিকেট শিখতে সিএবির দুয়ারে চিন, এল মৌ সাক্ষরের প্রস্তাব

অন্যান্য খেলার মতই এবার ক্রিকেটেও মনযোগ দিতে চায় চিন (China Came CAB to develop Cricket in their country)। সেই কারণেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের শহরে উপস্থিত পড়শি দেশের ক্রিকেট কর্তারা (China Proposes CAB to Sign a MOU) ।

6. MUN vs LIV ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে পা দিলেন ক্যাসেমিরো, লিভারপুলকে উড়িয়ে তিন পয়েন্ট এল রেড ডেভিলসদের ঘরে

জডন স্যাঞ্চো, মার্কাস ব়্যাশফোর্ডের গোলে চিরপ্রতিদ্বন্ধী লিভারপুলকে উড়িয়ে দিল ম্যান ইউ (Goals from Sancho and Rashford guide Manchester United to win)।

7. West Bengal Weather Update নিম্নচাপ সরলেও বৃষ্টি চলবে আরও দুদিন

নিম্নচাপের প্রভাব কমে গেলেও এখন শহর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি থাকবে ৷ বৃহস্পতিবার থেকে তা কমবে দক্ষিণবঙ্গে, জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

8. Market Price in Kolkata সবজি থেকে মাছ, ডিম থেকে মাংস, রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন বাজারদরের সমস্ত খুঁটিনাটি (Market Price in Kolkata)

9. Abhishek Banerjee মানুষের পাশে থাকলে তবেই মিলবে পঞ্চায়েতের টিকিট, বার্তা অভিষেকের

ক্যামাক স্ট্রিটে সোমবার বিকেলে সাংগাঠনিক বৈঠকে বসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। এদিন তাঁর সঙ্গে বৈঠক ছিল ঘাটাল মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম সাংগাঠনিক জেলার তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে ৷ সেখানেই পঞ্চায়েত ভোট (Panchayat Election) নিয়ে বড় বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷

10. Eden Gardens ইডেন গার্ডেন্স চত্বর থেকে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, এসটিএফয়ের অভিযানে ধৃত এক

ইডেন গার্ডেন্স চত্বর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ভর্তি ব্যাগসহ এক ব্যক্তিকে সোমবার গ্রেফতার করলেন কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা (Kolkata Police STF) । ধৃতের নাম ওয়াকিল খান ৷ ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে পাঁচটি ইম্প্রোভাইজড সিঙ্গেল শর্টার, কুড়ি রাউন্ড কার্তুজ (Eden Gardens Arms Recovered) ।