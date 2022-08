1. Narkeldanga Incident প্রোমোটিং ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা, অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মারার অভিযোগ

ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী নারেকলডাঙা । প্রোমোটিং ঘিরে সংঘর্ষের জেরে অন্তঃসত্ত্বার পেটে লাথি মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে । কাঠগড়ায় খোদ বিধায়ক ও মেয়র পারিষদ সদস্য (TMC MLA And MIC Are Under Scanner) ।

2. Md. Salim লোকসভা বা বিধানসভা নয়, দুর্নীতির তদন্ত হোক গ্রামসভায়, দাবি সেলিমের

লোকসভা বা বিধানসভায় নয়, দুর্নীতির তদন্ত হোক গ্রামসভায় । এমনই দাবি সেলিমের । তিনি মনে করেন প্রতিটি গ্রামে ঘুরলেই দুর্নীতির সঠিক তথ্য জানা যাবে (CPM State Secretory Feels Roots Of Corruption Can Be Indetified in Gramsabha)।

3. Garfa Health Center সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেন নেশার মুক্তাঞ্চল, নাজেহাল গড়ফা

সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন যেন নেশার মুক্তাঞ্চল । কোনও অখ্যাত গ্রাম নয় খাস মহানগরের গড়ফার এই ভয়াবহ ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে (Govt Premises is Now a Free Zone for Addicts)

4. West Bengal Weather Update রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস, পাল্লা দেবে গরমও

বর্ষার এলেও ঠিকঠাক বৃষ্টি হয়নি দক্ষিণবঙ্গে ৷ যার জেরেই বৃষ্টি ঘাটতি দেখা দিয়েছে রাজ্যে ৷ তবে নিম্মচাপের বৃষ্টিতে সেই ঘাটতি অনেকটাই কমেছে (West Bengal Weather Update) ৷

5. Market Price in Kolkata সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই দাম কমল আলুর, জেনে নিন বাজারদরের সব খবর

আজ বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন সবজি, মাছ ও মাংসের দাম (Market Price in Kolkata ) ৷

6. Diamond City উদ্ধার হয়েছিল কোটি কোটি টাকা, অর্পিতার আবাসনে এবার মিলল মহিলার ঝুলন্ত দেহ

শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডে পার্থ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের (Arpita Mukherjee) ডায়মন্ড সিটির ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছে কোটি কোটি টাকা । যা দেখে চোখ কপালে উঠেছে রাজ্যবাসীর । এবার ফের শিরোনামে সেই ডায়মন্ড সিটি । আবাসনেরই একটি ফ্ল্যাট থেকে মিলল এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ (Hanging body of Woman found in Diamond City) ।

7. IndiGo Plane at Kolkata মাঝ আকাশে ধোঁয়া, কলকাতা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ ইন্ডিগোর বিমানের

জরুরি অবতরণ করার জন্য কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকে অনুরোধ জানান বিমানের চালকরা । তারপরেই নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে ইন্ডিগোর 6ই-2513 বিমানটি (IndiGo plane lands safely at Kolkata Airport) ।

8. CM Yogi Adityanath যোগীর মুণ্ডচ্ছেদ করলে মিলবে 2 কোটি, পুলিশের ভুয়ো পেজ বানিয়ে পোস্ট হ্যাকারদের

উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ পুলিশের (Moradabad Police) নামে একটি ভুয়ো ফেসবুক পেজ তৈরি হয়েছে (Moradabad Police Fake Facebook Page) ৷ সেই পেজ থেকে করা একটি পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ পোস্টে বলা হয়েছে, যদি কেউ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের শিরশ্ছেদ করতে পারে তাহলে তাকে দুকোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ৷

9. RSS Chief Mohan Bhagwat দেশে আদর্শ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে আরএসএস, দাবি মোহন ভগবতের

আরএসএস (Rashtriya Swayamsevak Sangh) ভারতে আদর্শ সমাজ গড়ার জন্য কাজ করছে ৷ সকলের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সে কাজে এগিয়ে আসা উচিত ৷ রবিবার এই মন্তব্য করেছেন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত (RSS Chief Mohan Bhagwat) ৷

10. Jamuria Rape Case নাবালিকা সৎ মেয়েকে ধর্ষণ বাবার,পকসো আইনে 20 বছরের কারাদণ্ড দিল আদালত

স্বামীর বিরুদ্ধে প্রথম পক্ষের মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী (Jamuria Rape Case)। প্রায় দু'বছর বিচার চলার পর রায় দিল আদালত ।