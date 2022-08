1. kailash Vijayvargiya বিদেশি মহিলাদের মতো যখন তখন সঙ্গী বদলান নীতীশ, বিতর্কিত মন্তব্য কৈলাশের

আবারও বিতর্কে জড়ালেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা কৈলাশ বিজয়বর্গীয় । বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে (BJP National General Secretory Sparked New Controversy)।

2. South Korean Ambassador রামোজি ফিল্ম সিটিতে এলেন দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত

বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই ফিল্ম স্টুডিও কমপ্লেক্স রামোজি ফিল্ম সিটির বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখলেন তাঁরা । শুটিংয়ের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন লোকেশন- সবই দেখলেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা (South Korean Ambassador Chang Jae Bok take a tour of Ramoji Film City)।

3. Market Price in Kolkata জন্মাষ্টমীতে বাজারে যাওয়ার আগে চোখ রাখুন বাজারদরে

বাজার যাওয়ার আগে এক নজরে জেনে নিন বাজারদরের সমস্ত খুঁটিনাটি (Market Price in Kolkata) ৷

4. Sagar Suicide আত্মঘাতী তৃণমূলের শিক্ষক সেলের নেতা, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

স্থানীয়দের দাবি, চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়েছিলেন, পরে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার সাগরে তৃণমূলের শিক্ষা সেলের সভাপতির রহস্যমৃত্যু ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন (Trinamool Education Cell President Died by Suicide in Sagar)।

5. West Bengal Weather Update দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভবনা, জারি হলুদ সতর্কতা

বাংলাদেশ এবং মায়ানমার সীমান্তে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে । ইতিমধ্যেই নিম্নচাপটি শক্তিও বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে (West Bengal Weather Update)। ফলে আগামিকাল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে ।

6. Sterilization of Street Dogs শ্লথগতিতে চলছে পথকুকুরের নির্বীজকরণ, কারণ খুঁজছে পৌরনিগম

রাজ্যপ্রাণী সম্পদ দফতরের পক্ষ থেকে কলকাতা পৌরনিগমকে 1 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে পথকুকুরের নির্বীজকরণের জন্য ৷ অথচ এখনও পর্যন্ত মাত্র 400-500টি কুকুরের নির্বীজকরণ হয়েছে সেই টাকায় ৷ যা খুবই হতশা জনক (Sterilization of Street Dogs) ৷

7. Disproportionate Assets Case প্রতিহিংসার রাজনীতি, অস্বাভাবিক সম্পত্তি বৃদ্ধির মামলা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের

অস্বাভাবিক সম্পত্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত যে জনস্বার্থ মামলা (Disproportionate Assets Case) কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে সেটিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হিসেবেই দেখছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব (reaction of BJP Leaders on disproportionate assets case) ৷

8. Disproportionate Assets Case সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে এবার রাজ্যের 17 জন বিরোধী নেতার নামে জনস্বার্থ মামলা

বিজেপি সহ অন্যান্য দলের 17 জন বিধায়ক, সাংসদের অস্বাভাবিক সম্পত্তি বৃদ্ধির অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে (case filed against 17 opposition leaders in Calcutta HC) । এরআগে তৃণমূলের 19 জন নেতা, মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও একই মামলা হয়েছে (disproportionate assets case against TMC Leaders) ৷

9. Kailash Koch জঙ্গি কার্যকলাপের মাঝে প্রেম থেকে পরিণয়, অবশেষে সন্তানকোলে মূলস্রোতে ফিরে হ্যাপি এন্ডিং

আত্মসমর্পণ করলেন কেএলও জঙ্গি কৈলাস কোচ (KLO general secretary Kailash Koch surrenders) । দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন তিনি । তাঁকে খুঁজছিলেন রাজ্য পুলিশের এসটিএফের গোয়েন্দারা ৷

10. Suspicious Boat in Raigad সন্দেহজনক বোটে একে 47, চোদ্দ বছর আগের স্মৃতি ফিরিয়ে লাল সতর্কতা মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে

মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলায় দেখা মিলল একটি সন্দেহজনক বোটের (Suspicious Boat with AK 47) ৷ লাল সতর্কতা জারি হয়েছে জেলা জুড়ে (Suspicious Boat in Raigad) ৷