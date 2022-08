1. CISF Commandos Dismissed কর্তব্যে গাফিলতি, বরখাস্ত ডোভালের বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা 3 সিআইএসএফ

গাড়ি নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার বাড়ির খুব কাছে চলে আসে এক ব্যক্তি । সেই ঘটনায় এই তিন কমান্ডো নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে মনে করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক (Union Home Ministry Thinks CISF Commandos Fell To Respond Timely)

2. Gyanvapi Case: পাকিস্তান থেকে ফোনে খুনের হুমকি পেয়েছেন, দাবি জ্ঞানবাপী মামলায় আবেদনকারীর স্বামীর

মার্চ আর জুলাইয়ে ফোনে জ্ঞানবাপী মামলাটি তুলে নিতে বলা হয়েছিল বলে দাবি ৷ অগস্ট মাসেও পাকিস্তানের একই নম্বর থেকে মিসড কল পান সোহন লাল ৷ তাঁর স্ত্রী শৃঙ্গার-জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলাকারীর অন্যতম আবেদনকারী (Gyanvapi Case) ৷

3. Suvendu Adhikari Attacks নতুন পোস্টার নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

আগামী 6 মাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে নতুন তৃণমূল কংগ্রেস(New TMC Poster)। এই বার্তা দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় এবং কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে পোস্টার পড়েছে ।

4. Al Qaeda Terrorist শাসন থেকে গ্রেফতার আল কায়দার 2 জঙ্গি

উত্তর 24 পরগনার শাসন থানা এলাকা থেকে দুই সন্দেহভাজন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হল । ধৃতদের নাম আব্দুর রকিব সরকার এবং কাজি আহ সান উল্লাহ (Two Persons Were Arrested By STF on Suspicion of being Associated with Terrorist Organization Al Qaeda) ।

5. West Bengal Weather Update দুয়ারে নিম্নচাপ, ভিজবে কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গ

ঘূর্ণাবর্ত থেকে তৈরি হচ্ছে নয়া নিম্নচাপ ৷ তার অভিমুখ হতে পারে এই রাজ্য । আর তার জেরেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে (West Bengal Weather Update) ৷

6. Father Killed Son স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি, ছেলেকে খুনের চেষ্টা বাবার

স্বামী-স্ত্রীর বচসার জেরে নিজের শিশু সন্তানকে কোপাল বাবা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Father Tried to Kill his Son) ৷

7. Market Price in Kolkata বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন মাছ, মাংস ও সবজির দাম

কলকাতার বিভিন্ন বাজারের সবজি, মাছ ও মাংসের দাম দেখে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) । রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

8. New TMC Hoarding নতুন তৃণমূল হোর্ডিং কি আদতে কালীঘাটের উপর ক্যামাক স্ট্রিটের চাপ তৈরির খেলা

নতুন তৃণমূল হোর্ডিং (New TMC Hoarding) আদতে কালীঘাটের (Mamata Banerjee) উপর ক্যামাক স্ট্রিটের (Abhishek Banerjee) চাপ তৈরির খেলা কি না, এই নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷

9. Primary Recruitment Case পার্থর নিরাপত্তারক্ষীর আত্মীয়দের সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রাথমিকে নিয়োগ মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee) নিরাপত্তারক্ষীর আত্মীয়-সহ মোট 10 জনকে সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ৷ আগামী 1 সেপ্টেম্বর এই হাজিরা দিতে হবে ৷

10. FIFA Bans AIFF শীর্ষ আদালতের শুনানি পর্যন্ত অপেক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কথার খেলাপ ফিফার

এআইএফএফকে নির্বাসিত করার ঠিক আগে 12 ও 15 অগস্ট কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের সঙ্গে বৈঠক করেন ফিফা প্রতিনিধিরা (FIFA met CoA before the ban announcement) ৷ যার মধ্যে প্রথম বৈঠকে এআইএফএফের পদক্ষেপ সাদরে গৃহিত হয়েছিল ফিফা প্রতিনিধিদের দরবারে ৷