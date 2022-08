1.Bolpur Farmers Movement অনুব্রতর গ্রেফতারির পর চাঙ্গা হচ্ছে শিবপুরে অনিচ্ছুক জমিদাতা কৃষকদের আন্দোলন

বাম জমানায় শিল্পনিগমের নামে বোলপুরে চাষিদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল ৷ চাষিরা আশায় ছিলেন চাকরি পাবেন ৷ বাম গিয়ে তৃণমূল এসে সেই জমিতে আবাসন করেছে ৷ তিন ফসলি জমি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না চাষিদের ৷ জমি ফিরে পেতে কোমর বাঁধছেন কৃষকেরা (Bolpur Farmers Movement) ৷

2. Bratya Basu এসএসসির পর টেট চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী

অবশেষে অপেক্ষার অবসান। আজ দুপুরে 2014 সালের টেট চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Education minister will meet TET applicants of 2014 batch)

3. Jammu Incident জম্মুর সুদ্রায় একই বাড়িতে মিলল 6 জনের মৃতদেহ

সাতসকালে জম্মুর সুদ্রা এলাকার একটি বাড়ি থেকে পাওয়া গেল 6টি মৃতদেহ ৷ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে (Jammu Dead Body Found) ৷

4. Sukanta Majumdar নবান্ন অভিযানে আদিবাসীদের অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার নিদান সুকান্তর

মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে এক ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল । মিছিল শেষে ঝাড়গ্রাম শহরের পাঁচমাথা মোড় সংলগ্ন সুভাষ পার্ক চত্বরে পথসভা করেন তিনি । এই তিনি মঞ্চ থেকে 7সেপ্টম্বর নবান্ন অভিযানে ঝান্ডার সঙ্গে ডান্ডা রাখার নিদান দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি (Sukanta Majumdar to Party Workers for BJP Nabanna Abhijan) ৷

5. West Bengal Weather Update বৃষ্টি কমলেও ফের নিম্নচাপের পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

নিম্নচাপের ফলে খানিক বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে ৷ আপাতত তার রেশ কমতির দিকে ৷ তবে আবারও বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা (West Bengal Weather Update) ৷

6. Nonapukur Rasgulla Hub নোনাপুকুরে তৈরি হবে হাব, মিলবে 38 রকমের রসগোল্লা

কলকাতার নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোর (Nonapukur Tram Depot) অব্যবহৃত জমিতে তৈরি হবে রসগোল্লা হাব (Rasgulla Hub) ৷ সেখানে অন্তত 38 রকমের রসগোল্লা পাওয়া যাবে ৷

7. kolkata Metro Rail জন্মাষ্টমীতে চলবে কম মেট্রো, জেনে নিন প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়

শুক্রবার জন্মাষ্টমী ৷ এদিন অন্য দিনের থেকে কম মেট্রো চলবে (Kolkata Metro Rail will Run Less Number of Train Service) ৷ নর্থ-সাউথ করিডোরে 288টি মেট্রোর পরিবর্তে চলবে 234টি মেট্রো রেল ৷ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরে 100টি মেট্রো রেল চলবে ৷

8. Market Price in Kolkata আরও বাড়ল মাংসের দাম, জেনে নিন কী বলছে বাজারদর

বাজার যাওয়ার আগে জেনে নিন বাজারদরের সমস্ত খুঁটিনাটি (Market Price in Kolkata)

9. SET Examination জারি বিজ্ঞপ্তি, 8 জানুয়ারি সেট নেবে রাজ্য

জারি হল সেট (SET) পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি ৷ পরীক্ষা হবে আগামী বছর 8 জানুয়ারি ৷ দুটি ভাগে হবে এই পরীক্ষা ।

10. COVID Booster Dose বিনামূল্যে বুস্টার টিকাতেও সারা নেই নাগরিকদের, চিন্তায় পৌরনিগম

গত 15 জুলাই থেকে শহরে 18 ঊর্ধ্বদের বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে । বিনামূল্যে বুস্টার ডোজ (Booster Dose) দেওয়া হলেও তা নিতে নাগরিকদের মধ্যে কোনও আগ্রহ নেই ।