1. FIFA suspends AIFF নির্বাসিত ভারতীয় ফুটবল, ফিফায় চরম ধাক্কা সুনীলদের

‘তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের’ কারণে এই শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে ফিফা । ফলে প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ল অনূর্ধ্ব-17 মেয়েদের বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন (FIFA suspends All India Football Federation) ।

2. Kolkata Market Price বাজারে ইলিশের দাম কমতির দিকে, রইল আজকের বাজার দর

বাজার যাওয়ার আগে একবার দেখে নিন কার কত দাম ৷ মেঘলা আকাশে ইলিশ, ভেটকি, মাংসের ঝাল-ঝোল না হলে ঠিক মন ভরে না ৷ একনজরে কলকাতায় সবজি, মাছ, মাংসের দাম (Kolkata Market Price) ৷

3. Shivamogga Clash বীর সাভারকরের ব্যানার নিয়ে দুই দলের সংঘর্ষ, শিবামোগ্গায় জারি 144 ধারা

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে গেরুয়া শিবির বীর সাভারকরের ফ্লেক্স টাঙিয়েছিল ৷ এদিকে টিপু সুলতানের ভক্তরা তা সরিয়ে সুলতানের ব্যানার লাগাতে যায় ৷ এ নিয়ে দুই দলের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ কাণ্ড বাধে (15 August Shivamogga Clash) ৷

4. SBSTC Oil Crisis জঙ্গলমহলে তেল সংকটে এসবিএসটিসি, তড়িঘড়ি টিকিট বুকিং বাতিল করে ঝাঁপ নামালো সংস্থা

সরকারি তেলে সংকট আর তাই এসবিএসটিসি-র বাস পরিষেবা বন্ধ হতে যেতে বসেছে জঙ্গলমহল পশ্চিম মেদিনীপুরে (SBSTC Canceled the Booking of Tickets) । এদিন নামমাত্র কয়েকটি বাস চলে বাকি বাস প্রায় বন্ধ । কবে তেলের বরাদ্দ হবে ? সেই চিন্তায় বাস যাত্রীরা ।বুকিং সেন্টার বন্ধ থাকায় হয়রানি বাস যাত্রীদের ।

5. West Bengal Weather Update বৃষ্টি কমবে দুই বঙ্গে, মেঘলা আকাশে ফিরছে অস্বস্তিকর গরম

রাজ্যে বর্ষা এলেও বৃষ্টির ঘাটতি রয়েই যাচ্ছে ৷ নিম্নচাপ তৈরি হলেও হালকা বৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে রাজ্যবাসী এবং কলকাতাবাসীদের, জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

6. Late Lance Naik Chander Shekhar আত্মবলিদানের চার দশক পর সিয়াচেনে উদ্ধার জওয়ানের নশ্বর দেহাবশেষ

প্রবল তুষারঝড়ের কবলে পড়ে আত্মবলিদান করেছেন ল্যান্স নায়েক চন্দ্র শেখর ৷ পরিবার এতদিন জেনে এসেছিল এটাই ৷ 38 বছর পর স্বাধীনতার 75 বর্ষপূর্তির পুণ্যলগ্নে এসে সম্প্রতি নিখোঁজ জওয়ানের নশ্বর দেহাবশেষের সন্ধান মিলল সিয়াচেনে (Army finds remains of soldier 38 years after he went missing in Siachen) ৷

7. Partha Chatterjee তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব কি খোঁজ নিচ্ছে, জানতে চাইলেন জেলবন্দি পার্থ

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (Bengal SSC Scam) গ্রেফতার হয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ৷ আপাতত তিনি জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ তাঁর ঠিকানা এখন প্রেসিডেন্সি জেল ৷ সোমবার সেখানে বসে তিনি আইনজীবীর কাছে জানতে চেয়েছেন, শীর্ষ নেতৃত্বে কেউ খোঁজ নিয়েছেন কি না !

8. Suvendu Adhikari এরাজ্যে তেরঙা নিয়ে মিছিল করতে অনুমোদন লাগে, কাশ্মীরের থেকেও খারাপ অবস্থা, অভিযোগ শুভেন্দুর

শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) সোমবার অভিযোগ করেন, তেরঙা পতাকা নিয়ে মিছিলের জন্য অনুমতি নিতে হয় না কাশ্মীরে ৷ কিন্তু এখানে নিতে হয় ৷

9. Firhad Hakim অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রমাণ হলে নিজেকে মৃত্যুদন্ড দেব, বলছেন ফিরহাদ

চেতলায় স্বাধীনতা দিবসের (Independence Day) ভাষণে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) ৷ অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রমাণ হলে নিজেকে মৃত্যুদন্ড দেবেন, বললেন তিনি ৷

10. Mamata Banerjee রাজভবনে মমতা, সঙ্গে ফিরহাদ ও ব্রাত্য

প্রথা মেনে স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় রাজভবনে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনটাই জানা গিয়েছে ৷ প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় চা-চক্রে রাজভবনে মিলিত হন রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী ।