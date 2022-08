1. Salman Rushdie ভেন্টিলেটর থেকে বেরলেন, কথাও বললেন রুশদি

অবশেষে ভেন্টিলেটর থেকে বের করা হল সলমন রুশদিকে । হাসাপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিচিতদের সঙ্গে কথাও বলছেন লেখক (Salman Rushdie is out of ventilator)।

2. West Bengal Weather Update বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, দিন দুয়েক ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির সম্ভবনা

নিম্নচাপের জেরে আজ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভবনা ৷ ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায় ৷ তাতেও বৃষ্টির ঘাটতি পূরণ হবে না (West Bengal Weather Update) ৷

3. Kolkata Market Price সবজি থেকে মাছ, ডিম থেকে মাংস, জেনে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি

সবজি, মাছ ও মাংসের দাম দেখে নিন একনজরে (Market Price in Kolkata) । রইল বাজারদরের সব খবর ।

4. Kalyan Banerjee Controversial Remark ধোলাই হবে পেটাই হবে, তৃণমূল নেতাদের মন্তব্যে বদলার রাজনীতি

দায় ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে বিরোধীদের দাবিকে কুৎসা বলছে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ তা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করতে গিয়ে বদলার রাজনীতিতে নামলেন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার এবং শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC MP Kalyan Banerjee and MLA Asit Majumdar made controversial remarks in Chunchura) ৷

5. Bomb Blast ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার 2টি বোমা

ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কান্দি কালীবাড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় । ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার 2টি বোমা (Bombs Recovered in Kandi) ৷

6. CPIM Slams Mamata নির্বাচনী হলফনামায় প্যান নম্বর বদল করেছেন মমতা, অভিযোগ সিপিএমের

নির্বাচনী হলফনামায় প্যান নম্বর বদল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ শনিবার এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty) ৷

7. Power Off in Bhangar 10 ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন ভাঙড়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, টর্চ জ্বেলে চলল রোগী দেখা

কয়েক ঘণ্টা কারেন্ট চলে গেলে গরমে হাঁসফাস করি, সেখানে টানা 10 ঘণ্টা বিদ্যুৎহীনভাবে পড়ে রইল ভাঙড় 2 ব্লকের জিরানগাছা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তথা গ্রামীণ হাসপাতাল(Power Off in Bhangar) ৷ প্রসূতি মা থেকে শুরু করে অন্য রোগী, ভোগান্তি পোহালেন সকলে ৷

8. Partha Chatterjee যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ চাই, পার্থকে জেলেই ব্যায়ামের নিদান চিকিৎসকদের

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্য়ায়ের (Partha Chatterjee) অসুস্থতা বাড়ছে ৷ শরীরের নানা অংশে শুরু হয়েছে ব্যথা ৷ তাই পার্থকে জেলের অন্দরেই শরীরচর্চা করার পরামর্শ দিয়েছেন এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকরা ৷

9. CBI Interrogates Anubrata গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রতকে তিনদফায় লাগাতার জেরা সিবিআইয়ের

গত বৃহস্পতিবার গরু পাচার কাণ্ডে (Cattle Smuggling Case) জড়িত সন্দেহে অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mondal) গ্রেফতার করেছে ৷ আপাতত তিনি সিবিআইয়ের (CBI) হেফাজতে রয়েছেন তিনি ৷ শনিবার তাঁকে তিনদফায় জেরা করেছেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা ৷

10. PV Sindhu চোট নিয়েই কমনওয়েলথে সোনা জয়, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন সিন্ধু

বার্মিংহ্যাম গেমসে সিঙ্গলস কোয়ার্টার ফাইনাল চলাকালীন গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন সিন্ধু ৷ কিন্তু সেই চোট কমনওয়েলথ গেমস সোনাজয়ের পথে কোনওরকম বাধা হয়নি ৷ কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হওয়ার দিন আটেক আগে বয়ে এল দুঃসংবাদটা ৷ সংবাদসংস্থার খবরে সিলমোহর পড়লে টোকিয়োয় যাচ্ছেন না হায়দরাবাদি শাটলার (PV Sindhu is likely to miss World Championships due to ankle injury) ৷