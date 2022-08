1. Migrant Labour Shot Dead: কাশ্মীরে পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি করে খুন

আবার রক্ত ঝরল উপত্যকায়। গুলি করে খুন করা হল পরিযায়ী শ্রমিককে । জানা গিয়েছে তাঁর নাম মহম্মদ আমরেজ । বাড়ি বিহারে (Migrant labour shot deed)।

2. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

3. French Air Force in Sulur: তামিলনাড়ুর সুলুরে ফরাসি বায়ুসেনা-যুদ্ধবিমান ! কেন ?

তামিলনাড়ুর সুলুরে ভারতীয় বায়ু সেনার ক্যাম্প আছে ৷ সেখানেই নামল ফ্রান্সের বায়ু সেনা বিমান ৷ তার মধ্যে রয়েছে রাফালও ৷ নতুন কোনও সমীকরণ (French Air Force in Sulur) ?

4. HC on Jalpaiguri Couple: সংসারে ভাঙন ! দম্পতিকে পুরী পাঠালেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দম্পতির সম্পর্কে ভাঙন ধরায় তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হন ৷ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের পুরী ঘুরে আসতে নির্দেশ দিলেন ৷ এমনকী তাঁদের বেড়াতে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন (HC on Jalpaiguri Couple) ৷

5. West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের শক্তিক্ষয়, আপাতত বৃষ্টি আরও কমবে রাজ্যে

রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়লেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম ৷ তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনের পূর্বাভাস নেই (West Bengal Weather Update)।

6. Howrah Accident: স্কুল থেকে ফেরার পথে গতির বলি ছাত্রী, এলাকায় বিক্ষোভ

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু স্কুল ছাত্রীর ৷ স্কুল থেকে ফেরার পথেই এই দুর্ঘটনা বলে খবর ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার লিলুয়ার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের জগন্নাথ মন্দির এলাকায় । (Student Dies in Accident) ৷ ঘটনায় প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকাবাসী । তাঁদের দাবি, প্রশাসন গাফিলতিকতে প্রাণ গিয়েছে বছর দশেকের ওই ছাত্রীর ।

7. Anubrata Mondal: কেষ্ট আপাতত ন'দিন থাকবেন নিজাম প্যালেসে, কাল থেকে শুরু জেরা

বীরভূমের দাপুটে কেষ্ট আপাতত ন'দিন থাকবেন কলকাতায় (Anubrata Mondal Will be at Nizam Palace for Nine Days) । তবে একেবারে আলাদা ৷ কারণ তিনি থাকবেন সিবিআই হেফাজতে। ইতিমধ্যেই কলকাতার নিজাম প্যালেসের উদ্দেশ্যে সিবিআইয়ের একটি কনভয় বীরভূম থেকে বেরিয়ে পড়েছেন।

8. Agitation against Anubrata: সাধারণের এত রাগ-ক্ষোভ জমা ছিল অনুব্রতর বিরুদ্ধে !

বৃহস্পতিবার গরুপাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই (Anubrata Mondal Arrested by CBI in Cattle Smuggling Case) ৷ তার পর দিনভর তাঁকে নিয়ে সিবিআই যেখানে গিয়েছে, সেখানেই এই তৃণমূল (Trinamool Congress) নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে ৷ কেন ? সাধারণের এত রাগ-ক্ষোভ জমা ছিল অনুব্রতর বিরুদ্ধে ? উঠছে প্রশ্ন ৷

9. Volleyball Tournament: পুজো সংগঠকদের নিয়ে ভলিবল টুর্নামেন্ট শহরে

পুজো শুরুর আগেই মাঠে নামবেন ওঁরা । শহরের ৬৪টি ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে হবে ভলিবল প্রতিযোগিতা (Volleyball Tournament Before Durga Puja) ।

10. Coal Smuggling Case: দিল্লিতে বাংলার আইপিএসদের থেকে কী জানতে চায় ইডি ?

কয়লাপাচার কাণ্ডে (Coal Smuggling Case) রাজ্য পুলিশের আট শীর্ষ আধিকারিককে তলব করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ তাঁদের থেকে ঠিক কী জানতে চায় ইডি ?