1. Jammu and Kashmir Firing: জম্মু কাশ্মীরে গুলির লড়াইয়ে শহিদ 3 সেনা জওয়ান, খতম দুই জঙ্গিও

রাজৌরি সেক্টরে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন 3 সেনা জওয়ান । আহত হলেন আরও দু'জন। তাঁদের মধ্যে একজনের শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক (Three army jawans lost their life in Jammu and Kashmir firing) ।

2. Suvendu on Nitish Kumar: 'নীতীশ কুমার রাজনীতির সম্পদ নন, বোঝা', কড়া আক্রমণ শুভেন্দুর

"নীতিশ কুমার রাজনীতির সম্পদ নন, বোঝা ৷ বিহারে নিজের শক্তিতেই সরকার গড়বে বিজেপি ৷" বুধবার একথা বলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu on Nitish Kumar) ৷

3. West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের হাত ধরে বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে, ঘাটতি মেটা তবু দূরেই

বৃষ্টি হলেও দক্ষিণে বৃষ্টির ঘাটতি মিটছে না ৷ চিন্তায় আলিপুর আবহাওয়া দফতরের কর্তারা ৷ নিম্নচাপের প্রভাবে আজও উপকূলীয় জেলাগুলিতে ঝোড়ো বাতাস বইবে (West Bengal Weather Update) ৷ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিরও সম্ভবনা রয়েছে ।

4. 75 Years of Independence: স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে অলিম্পিক্স হিরোদের গৌরবগাথা

স্বাধীনতার 75 বছরে (75 Years of Independence) খেলার জগতে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন এমন খেলোয়াড় অসংখ্য ৷ কিন্তু, অলিম্পিক্সে ভারতকে গর্ব করার সুযোগ দিয়েছেন এমন সোনার অ্যাথলিট এবং খেলোয়াড়ের সংখ্যাটা খুব বেশি নয় (Indian Heroes in History of Olympics) ৷ তেমনি কয়েকজনের অবদানকে স্বাধীনতার 75 বছরে তুলে ধরল ইটিভি ভারত ৷

5. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

6. Kolkata Metro: মেট্রোর সময়সূচিতে রদবদল, আজ কমছে ট্রেনের সংখ্যা

সোমবার থেকে শুক্রবারের মধ্যে 288টি করে ট্রেন চালানো হয় । কিন্তু রাখিতে ভিড় কম হতে পারে অনুমান করে 234টি মেট্রো চলবে আজ (Kolkata Metro will run 234 trains instead of 288)।

7. PK on Bihar Politics: বিহারের রাজনৈতিক বদল জাতীয়ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না, মত পিকে-র

গতকাল, বুধবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমার (Nitish Kumar) ৷ বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করে আরজেডি ও কংগ্রেসের হাত ধরেন ৷ তার পর মহাজোট তৈরি করে বৃহস্পতিবার আবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ৷

8. Abhishek Banerjee: বিরোধীদের বাড়িতে আগে প্ররিস্রুত জল পৌঁছে দিতে বললেন অভিষেক

বুধবার ডায়মন্ড হারবারে জল প্রকল্পের উদ্ধোধন করলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় (AbhisheK Banerjee In Diamond Harbar) ৷ এই প্রকল্পের উদ্বোধন মঞ্চ থেকে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করেন তিনি ৷ একশো দিনের প্রকল্পের টাকা নিয়ে কেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে বলছে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ। অথচ বাংলাকে 100 দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না। আমরা দেখেছি বাংলা ছাড়া সমস্ত রাজ্যকে কেন্দ্র একশো দিনের টাকা দিয়েছে।"

9. Major Changes in Airfare Rules: টিকিট মূল্যে নিয়ন্ত্রণ তুলল কেন্দ্র, 31 অগস্ট থেকে বিমানের ভাড়ায় ব্যাপক রদবদল

2020 অতিমারি পরিস্থিতিতে সংস্থাগুলোকে উড়ানের টিকিটমূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সীমারেখা বেঁধে নিয়েছিল অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক, তা তুলে নিল কেন্দ্র ৷ জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাশ্রয়ে কথা মাথায় রেখেই সংস্থাগুলোকে এই ছাড়পত্র অনুমোদন করা হল (Ministry of Civil Aviation announces to remove airfare bands on domestic flights from August 31) ৷

10. 75 Years of Independence: ইন্দিরা থেকে মমতা, স্বাধীন ভারতের রাজনীতির অগ্নিকন্যারা

স্বাধীনতা উত্তর ভারতের রাজনীতিতে মহিলা নেত্রীদের (Women Politicians In Independence India) ভূমিকা ঠিক কেমন ছিল ? কারা কারা রয়েছেন এই তালিকায় ?