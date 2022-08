1. Rajashree Chaudhary : বারাণসী যাওয়ার পথে নেতাজির প্রপৌত্রীকে আটক করল পুলিশ

প্রয়াগরাজ স্টেশনে রাজশ্রী ও তাঁর সঙ্গীদের ট্রেন থেকে নামিয়ে স্থানীয় অতিথিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আপাতত তাঁদের সেখানেই থাকতে হবে (Rajshree Chaudhary was detained by UP police ) ।

2. West Bengal Weather Update: শক্তি বাড়াল নিম্নচাপ, আজ থেকেই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির সম্ভবনা

আগামী 48 ঘণ্টায় বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আরও শক্তি বাড়িয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে (West Bengal Weather Update)। এর প্রভাবে 9,10 ও 11 তারিখ অর্থাৎ আজ-কাল-পরশু দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে ।

3. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত ? বাজারদরের খুঁটিনাটি রইল একনজরে (Market Price in Kolkata)৷

4. Sukanta Majumdar: দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতার পরিবারকে হুমকি দিয়ে বিতর্কে সুকান্ত

দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা রাস্তায় বেরতে পারবেন না ৷ ভগবানপুরের ঘটনাকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে, এমনই বিতর্কিত মন্তব্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের (Controversial Remarks by Sukanta Majumdar on Bhagabanpur Fraud Case Incident) ৷

5. Golf Green Death: গল্ফগ্রিন কাণ্ডে মৃত দীপঙ্কর সাহার বাড়িতে গুন্ডাদমন শাখার গোয়েন্দারা

গল্ফগ্রিন কাণ্ডে মৃত দীপঙ্কর সাহার(Golf Green Man Death)বাড়িতে গেলেন গুন্ডাদমন শাখার গোয়েন্দারা(Kolkata police Anti rowdy squad)। এরপর তাঁর বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর গোয়েন্দাদের সেই বিশেষ প্রতিনিধি দল সরাসরি চলে যায় গল্ফগ্রীন থানায় । প্রশ্ন উঠেছে তাহলে কি এই ঘটনার তদন্তভার এবার গ্রহণ করতে চলেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ?

6. Ballygunge Accident Death: বালিগঞ্জে বিলাসবহুল গাড়িতে জয় রাইডের বলি 1 পথচারী, ধৃত মহিলা চালক

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বেপরোয়া গতির বলি হলেন এক পথচারী (One Pedestrian Died in a Road Accident in Ballygunge) ৷ ঘাতক গাড়িটি দু’টি গাড়িতে ধাক্কাও মেরেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ ঘাতক গাড়ি এবং তার মহিলা চালককে আটক করা হয়েছে ৷

7. Shootout at Park Street: ময়নাতদন্তে দেরি, নিহত জওয়ানকে দেওয়া গেল না গার্ড অফ অনার

শনিবার পার্কস্ট্রিটে ভারতীয় জাদুঘরে সিআইএসএফ জওয়ান অক্ষয়ের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন কর্তব্যরত সতীর্থ সিআইএসএফ জওয়ান রঞ্জিত কুমার সারেঙ্গি ৷ রবিবার নিহত জওয়ানকে গার্ড অফ ওনার দেওয়ার কথা ঘোষণা হলেও ময়নাতদন্তে দেরির কারণে তা শেষ পর্যন্ত হয়নি ৷

8. CWG 2022: ট্রিপল জাম্পে এলধোসের ঐতিহাসিক সোনা, একই ইভেন্টে রুপোও ভারতের ঝুলিতে

এবার শিরোনামে ট্রিপল জাম্প। এর আগে লং জাম্প ও হাই জাম্প ইভেন্ট বহুবার উঠে এসেছে ৷ কমনওয়েলথ গেমসে কেরলের তরুণ এলধোস পল কামাল দেখালেন ৷ ঐতিহাসিক সোনা জয়ে নজির গড়লেন এলধোস পল। একই ইভেন্টে রুপোও পেল ভারত ৷ আবদ্দুলা আবুবাকর পেলেন রুপো (India Wins Gold and Silver in Triple Jump) ৷

9. Kasim Bazar TT Prize: কাশিমবাজারে টিটির পুরস্কারে মিলল স্মার্ট টিভি থেকে মোবাইল

কাশিমবাজার টেবল টেনিসের ফাইনাল ছিল রবিবার ৷ সেখানে দেওয়া হল বহুমূল্য পুরস্কার (Kasim Bazar TT Prize) ৷

10. TT Championship: জানুয়ারিতে জাতীয় টিটি চ্যাম্পিয়নশিপ হতে পারে নেতাজি ইন্ডোরে

ঘরোয়া টুর্নামেন্ট আয়োজনের পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলীয় টেবিল টেনিস টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। শুধু তাই নয়, একদশক পরে সিনিয়র জাতীয় টেবল টেনিস টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চলেছে তারা (Kolkata is set to organize National TT championship)৷