1. Teacher Sentenced for 79 Years: পাঁচ ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা, 79 বছরের জেল শিক্ষকের

ছাত্রীদের যৌন হেনস্থার ঘটনায় উল্লেখযোগ্য রায় দিল কেরলের একটি আদালত ৷ 79 বছর জেলের পাশাপাশি ওই শিক্ষককে জরিমানা বাবদ 2 লাখ 70 হাজার টাকা দিতে হবে (Rare punishment for Kerala teacher) ৷

2. Sheikh Hasina on Conspiracy: কেউ বা কারা তাঁর সরকার ফেলার চক্রান্ত করছে, দাবি হাসিনার

হাসিনা মনে করেন 21 বছর আগে অশুভ শক্তি ক্ষমতায় আসার পর দেশের পরিস্থিতি কী হয়েছিল তা সকলেই জানে (Sheikh Hasina said evil powers are against peace and progress of Bangladesh) ৷

3. Azadi Ka Mohatsav: স্বাধীনতার 75 বছর, দেশের স্মৃতিসৌধগুলিতে প্রবেশ বিনামূল্যে

চলছে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ৷ নানারকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশবাসীকে তাদের ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে চাইছে মোদি সরকার ৷ এরই অন্যতম অঙ্গ, স্মৃতিসৌধগুলিতে প্রবেশ বিনা মূল্যে (Azadi Ka Mohatsav) ৷

4. Russia-Ukraine Marry in Himachal: হিমাচলে এক হল রাশিয়া-ইউক্রেন, যুদ্ধের মাঝে 'আশ্রয়' ভারত

যুদ্ধ চলছে প্রতিবেশী দু'দেশের মধ্যে ৷ এদিকে প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ে করতে চান ৷ তাই হিমাচল প্রদেশের একটি মন্দিরে হিন্দু আচার মেনে চার হাত এক করলেন ভিনদেশি দুই যুগল ৷ দুই দেশের বন্ধনে ভারত (Russia-Ukraine Marry in Himachal) ৷

5. CWG 2022: স্কোয়াসে সৌরভ, হাই জাম্পে শংকর! একই দিনে ইতিহাস গড়লেন দুই তারকা

স্কোয়াসে সিঙ্গলস ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন সৌরভ ঘোষাল । এই প্রথম কমনওয়েলথে স্কোয়াসের ব্যক্তিগত ইভেন্টের পোডিয়ামে পা রাখলেন কোনও ভারতীয় । নজির গড়েছেন তেজস্বী শংকরও । পুরুষদের হাই জাম্প ফাইনালে ব্রোঞ্জ ঘরে তুলেছেন তিনি (Medals In Squash And High Jump) ।

6. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত ? বাজারদরের খুঁটিনাটি রইল একনজরে (Market Price in Kolkata)৷

7. West Bengal Weather Update: কমবে উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে

হাওয়া অফিস জানিয়েছে আগামী পাঁচদিন ঝড় বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণে ৷ উত্তরেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ৷ মিটবে জুন-জুলাইয়ের ঘাটতি (West Bengal Weather Update) ?

8. Babul Supriyo: মোদি থেকে মমতার ক্যাবিনেটে, 392 দিন পর ফের মন্ত্রী হলেন বাবুল সুপ্রিয়

2021 এর 7 জুলাই নরেন্দ্র মোদির (Prime Minister Narendra Modi) মন্ত্রিসভায় রদবদলে মন্ত্রিত্ব হারিয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয় (Bengal Minister Babul Supriyo) ৷ এর পর বিজেপি (BJP) ছেড়ে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে (Trinamool Congress) যোগদান করেন ৷ বুধবার তিনি জায়গা পেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) মন্ত্রিসভায় ৷ মোদি সরকারে তিনি ছিলেন প্রতিমন্ত্রী ৷ মমতা তাঁকে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় জায়গা দিলেন ৷

9. SSC Recruitment Scam: অর্পিতার 31টি জীবন বীমার নমিনি পার্থ, আদালতে দাবি ইডি'র

অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের 31টি জীবন বীমার নমিনিতে নাম রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের । এমনটাই দাবি করল ইডি (Partha Chatterjee Named in Arpita Mukherjee Life Insurance Nominees) ৷

10. HC on Suvendu Rally: তমলুকে শুভেন্দুর মিছিলকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি হাইকোর্টের

শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে তমলুকে বিজেপিকে মিছিলের অনুমতি দিল হাইকোর্ট(HC on Suvendu Rally)৷ তবে মানতে হবে কয়েকটি শর্ত ৷ কী থাকছে শর্তে ?