1. Shinzo Abe Shot : বক্তৃতার মাঝেই গুলিবিদ্ধ জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে

হঠাতই গুলির শব্দ । জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে রক্তাক্ত অবস্থায় (Japan Former PM Shinzo Abe Shot) ৷

2. West Bengal Weather Update: আগামী পাঁচদিন বৃষ্টির দেখা নেই উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে, সঙ্গী প্যাচপ্যাচে গরম

বর্ষার শুরুতে রাজ্যের উত্তরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে ৷ দক্ষিণের কপালে জুন মাসেও ছিঁটেফোঁটা এবং জুলাইয়ের প্রথম 7 দিনও ভ্যাপসা গরম ৷ আপাতত এ থেকে রেহাই মিলছে না, জানিয়েছে হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

3. Wimbledon 2022: তলপেটের পেশি ছিঁড়ে সেমিফাইনাল থেকে সরলেন রাফা, প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে কিরিয়স

কোয়ার্টার ফাইনালে টেলর ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীনই তলপেটের পেশি ছিঁড়েছিল 22টি মেজরের মালিকের । কিন্তু কোর্টেই শুশ্রূষা নিয়ে পাঁচ সেটের ম্যারাথন লড়াই জিতে নিশ্চিত করেছিলেন সেমিফাইনাল । আশা করেছিলেন পেন কিলার খেয়ে শেষ চারে নিক কিরিয়স হার্ডলসও টপকে যাবেন । কিন্তু পারলেন না রাফা (Rafael Nadal withdraws from Wimbledon semifinal after abdominal muscle tear)।

4. IND vs ENG 1st T20I: ব্যাটে-বলে পান্ডিয়া-রাজ, প্রথম টি 20-তে বড় জয় ভারতের

ব্যাটে-বলে হার্দিক পান্ডিয়ার দাপুটে পারফরম্যান্সে রোজ বোলে প্রথম টি-20তে সহজ জয় পেল ভারত (Hardik Pandya heroic helps India to beat England in 1st T20I)। ফরম্যাট ভিন্ন হলেও এজবাস্টন টেস্টে অপ্রত্যাশিত হারের জ্বালা জুড়িয়ে টিম ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড সফরে জয়ে ফিরল বলা যায় ।

5. Raj Babbar Jail : 26 বছরের পুরনো মামলায় কারাদণ্ড অভিনেতা রাজ বব্বরের

লখনউয়ের একটি ভোটকেন্দ্রে ঢুকে পোলিং অফিসারকে কাজ করতে দেননি নেতা রাজ ব্বর ৷ ঘটনাটি 1996-এর ৷ গতকাল তাঁর এই কর্মকাণ্ডের জন্য সাজা ঘোষণা করেছে লখনউয়ের একটি আদালত (Raj Babbar Jail) ৷ তখন তিনি এসপি নেতা ছিলেন ৷

6. Doctors Suggestion on Covid Resurge: ভারতে ওমিক্রনের নয়া ভ্যারিয়েন্ট! টেস্টে জোর চিকিৎসকদের

ফের বাড়ছে করোনার সংক্রমণ (Covid Infection Increases) ৷ এই নিয়ে আতঙ্কও ছড়াচ্ছে ৷ তবে এখনই এই নিয়ে আশঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলে চিকিৎসকদের মত ৷ কিন্তু কোন ভ্যারিয়্যান্টে রোগীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তা জানতে টেস্টে জোর দিতে বলছেন চিকিৎসকরা ৷

7. Mamata Banerjee: ভুল শুধরে নেওয়া যায়, মহুয়ার মন্তব্য বিতর্কের মাঝে বললেন মমতা

মা কালীকে নিয়ে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে (TMC MP Mahua Moitra Comment Row) ৷ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক থানায় এফআইআর করা হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) বলেন, ‘‘ভুল শুধরে নেওয়া যায় ৷’’

8. Chhatradhar Mahato Hospitalized: উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, অন্তর্বর্তী জামিনের শেষদিন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছত্রধর

দুই ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে অসুস্থ ছত্রধর ৷ ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ চিকিৎসকদের কথায় ব্লাড পেশার স্বাভাবিকের তুলায় বেড়ে যাওযায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ৷ দেখা দিয়েছে হার্টের সমস্যা (Chhatradhar Mahato Admitted to the Hospital) ৷

9. Sourav-Sachin Birthday Celebration: লন্ডনে সৌরভ প্রাক-জন্মদিনের উৎসব, সামিল হলেন সস্ত্রীক সচিন

শুক্রবার, 8 জুলাই 50 বছর পূর্ণ করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ জমিয়ে পার্টি চলছে লন্ডনে ৷ রইল তারই কিছু বিশেষ মুহূর্ত (Sourav-Sachin Birthday Celebration) ৷

10. Booster Dose: 6 মাসে বুস্টার নিলে নেই কোনও সমস্যা, জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা

কোভিড ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ এবং বুস্টার ডোজের মধ্যে 9 মাসের ব্যবধান কমিয়ে তা 6 মাস করেছে সরকার (Govt reduces gap for Covid booster dose to 6 months)। কিন্তু এই বুস্টার ডোজ কমানোর পিছনে কোনও সমস্যা রয়েছে কী ? সেই নিয়ে চিকিৎসকদের বার্তা, টিকা নেওয়া প্রয়োজন (There is No Problem if you take a Booster in 6 months) ।