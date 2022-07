1. Market Price in Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ কলকাতায় সবজি, মাছ বা মাংসের দর কত (Market Price in Kolkata)৷ যাবতীয় খুঁটিনাটি রইল একনজরে ৷ বাজার যাওয়ার আগে চোখ বুলিয়ে নিন (Market Price of Vegetables Fish and Meat in kolkata) ৷

2. Pandabeswar Sweet Shop: ক্যাশ বাক্স ফাঁকা ! রাগে মিষ্টিতে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে দিল চোর

দোকানে ঢুকে চুরি করার মতো কিছু না পেয়ে রাগে মিষ্টিতেই ডিটারজেন্ট পাউডার মিশিয়ে চম্পট চোরেদের ৷ নষ্ট হয়েছে 10 হাজার টাকার মিষ্টি (Pandabeswar Sweet Shop Incident) ৷

3. Wimbledon 2022: কষ্টার্জিত জয়ে শেষ চারে পৌঁছলেন রাফা, সেমিতে স্বপ্নভঙ্গ সানিয়ার

ছত্রিশের রাফার এবার লক্ষ্য তৃতীয় উইম্বলডন খেতাব । সেই লক্ষ্যে আরেকধাপ এগোলেন 22টি মেজরের মালিক (Rafael Nadal beats Taylor Fritz) । অন্যদিকে মিক্সড ডাবলসের সেমিফাইনাল হেরে গেলেন সানিয়া মির্জা-মেট প্যাভিচ ।

4. West Bengal Weather Update: ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতেই খুশি থাকতে হবে

বর্ষা এলেও বৃষ্টি নেই ৷ উত্তরে একমাস ধরে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণে তেমন একটা হয়নি ৷ আগামী 3-4 দিনে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়নি হাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

5. Firhad Hakim: মা সারদার পর এবার সুভাষ বোস, মমতাকে নেতাজির সঙ্গে তুলনা ফিরহাদের

পুরাতন মালদার তাঁতিপাড়া ময়দানে আয়োজিত একুশে জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম মুখ্যমন্ত্রীকেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তুলনা করে ফেললেন (Firhad Hakim Meeting In Malda) ৷

6. Manoj Kumar Verma: অর্জুন তৃণমূলে ফেরাতেই কি ব্যারাকপুর থেকে সরছেন মনোজ !

ডিজি সিকিউরিটি পদে বদল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন বিবেক সহায় (Vivek Sahay) ৷ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন মনোজ ভার্মা (Manoj Kumar Verma) ৷ প্রশাসন রুটিন বদলি বলে দাবি করলেও এর পিছনে অন্য অঙ্ক দেখছে ওয়াকিবহাল মহল ৷

7. Medical Technologist Scam: শিক্ষার পর এবার স্বাস্থ্য, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তে কমিটি গঠন হাইকোর্টের

ফের সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ঘটনা ৷ এবার মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগে দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে(Medical Technologist Scam)৷ তদন্ত করতে তিন সদস্যের কমিটি গড়ল কলকাতা হাইকোর্ট ৷

8. Mahua Moitra: মহুয়ার বিরুদ্ধে ভোপালে অভিযোগ দায়ের, গ্রেফতারের দাবিতে এককাট্টা সুকান্ত-শুভেন্দু

কালী নিয়ে (Kaali row) মন্তব্যের জন্য মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ভোপালের থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল ৷ তৃণমূল সাংসদকে গ্রেফতারের দাবিতে একযোগে সরব হয়েছেন সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Majumdar on Mahua Moitra) ও শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari on Mahua Moitra)৷

9. Mamata Banerjee Security: মমতার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন মন্ত্রীরা, সরছেন বিবেক সহায়

মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে বিবেক সহায়কে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ বদলে সেই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে পীয়ূষ পান্ডে ও মনোজ ভার্মাকে ৷ এক্ষেত্রে ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটি হচ্ছেন পীয়ূষ পান্ডে। ন্যাশনাল ডিরেক্টর সিকিউরিটির দায়িত্ব পাচ্ছেন মনোজ ভার্মা (Manoj Kumar Verma) ৷

10. Partha-Biman slam Suvendu: বিধানসভায় নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে শুভেন্দুর করা মন্তব্যে পালটা বিমান-পার্থর

বিধানসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আদালতে যাওয়ার হুমকি শুভেন্দুর, পালটা জবাব পার্থ ও বিমানের (Partha and Biman Attack on Suvendu)৷