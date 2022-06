1. West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিতে ভূমি ধসের শঙ্কা, দক্ষিণে বৃষ্টি সেই হালকা কিংবা মাঝারি

উত্তরবঙ্গে ফের বৃষ্টি বাড়বে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণের কপালে আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি ৷ তবে মাস শেষে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে দক্ষিণে (West Bengal Weather Update) ৷

2. Wimbledon 2022 : অখ্যাত কোরিয়ানের চ্যালেঞ্জ সামলে দ্বিতীয় রাউন্ডে 'জোকার', এগোলেন রাড়ুকানু-মারে

প্রথম রাউন্ডে অখ্যাত কোরিয়ান কুন সুন-উ'র কাছে একটি সেট খোয়াতে হল 20টি মেজরের মালিককে । যদিও সেই চ্যালেঞ্জ দ্রুত সামলে নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা হল না জকোভিচের (Novak Djokovic advanced to the second round of Wimbledon 2022)।

3. PM Modi at G7 Summit : হাত মেলালেন বাইডেন, চায়ে পে চর্চায় মাতলেন ম্যাঁকর ! মোদিময় জি-7 সামিট

প্রধানমন্ত্রীকে দেখে হাত মেলাতে এগিয়ে এলেন জো বাইডেন, চায়ে পে চর্চা'য় মাতলেন ইমানুয়েল ম্যাঁকর । আক্ষরিক অর্থেই মোদিময় হয়ে উঠেছিল শ্লোস এলমাওয়ে (PM Narendra Modi at G7 Summit) ।

4. Market Price In Kolkata : ইলিশের জন্য হা-পিত্যেশ, জেনে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি

বাজারে গেলেই মাথায় হাত আম জনতার (Market price in Kolkata) পকেটে টানও পড়ছে ৷ মাছ-মাংস থেকে সবজি-সবেরই বাজার আগুন ৷ আজকের বাজারদর ঠিক কী, দেখে নিন একনজরে (Market Price) ৷

5. Mamata Banerjee : বর্ধমানে টেট উত্তীর্ণদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস জোগালেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন টেট উত্তীর্ণরা । মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন । মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পেরে খুশি তাঁরা (CM Mamata Banerjee assures the TET Passed Students)।

6. CM Mamata Banerjee: বাংলার আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ মমতার, প্রয়োজনে দিল্লি যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে এরাজ্যের সরকার নিজেদের নামে বিভিন্ন প্রকল্প চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷ সেই বিতর্কেই এবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata Banerjee Slams BJP) ৷

7. Personal Secretary of Sonia Gandhi : ধর্ষণে অভিযুক্ত সোনিয়ার আপ্তসহায়ক, মামলা রুজু পুলিশের

কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির আপ্তসহায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন দিল্লির বাসিন্দা 26 বছরের এক যুবতী (rape allegation against personal secretary of Congress president Sonia Gandhi)

8. Renu Khatun: 'অনেক বড় হও, সুস্থ হয়ে ওঠো', রেণুকে জড়িয়ে ধরে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন নার্স রেণু খাতুন। সোমবার দুপুরে বর্ধমানের নবাবহাট সংলগ্ন গোদার মাঠে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিন কয়েক আগে বর্ধমানের জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসে কাজে যোগ দেওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন রেণু খাতুন (CM Mamata Banerjee Meets Renu Khatun)।

9. Covid Rules for Students: স্কুলে কীভাবে মানবেন কোভিড বিধি ? দেখুন কী বলছেন চিকিৎসকরা

গরমের ছুটি কাটিয়ে দীর্ঘ দেড় মাস পর শিক্ষা দফতরের নির্দেশমতো আজ থেকে খুলে গেল স্কুল ৷ পাশাপাশি ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে করোনা ৷ সোমবার সন্ধ্যার স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, পাঁচ মাস পর ফের পাঁচশোর গণ্ডি পার করেছে করোনা সংক্রমণ ৷ তবে এ নিয়ে এখনই স্কুল বন্ধ রাখার দরকার নেই ৷ তবে মেনে চলতে হবে করোনা বিধি (How to Follow Covid Rules in School) ৷

10. Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: বিয়ের আড়াই মাসেই গর্ভবতী আলিয়া, শুভেচ্ছাতে 'দুষ্টুমি' বোট-ডুরেক্সের

ডুরেক্স এবং বোট শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছে টিনসেল টাউনের পাওয়ার কাপলকে । নেটদুনিয়া বলছে, শুভেচ্ছাবার্তা 'জ্যাঠামি'ই করেছে দুই জনপ্রিয় সংস্থা । কিন্তু একটু অন্যভাবে, তাতে ভরপুর (Durex Boat congratulate Alia Bhatt-Ranbir Kapoor) ।