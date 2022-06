1. West Bengal Weather Update : অপ্রতুল নিম্নচাপ, আপাতত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে দক্ষিণবঙ্গবাসীকে

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গে আগামী কয়েকদিন হালকা মাঝারি বৃষ্টি চলবে । হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতেই বর্ষা না হওয়ার আক্ষেপ মেটাতে হবে (West Bengal Weather Update) ৷

2. IND vs IRE 1st T20 : হুডার ব্যাটে জয় দিয়ে সফরনামা শুরু ক্যাপ্টেন হার্দিকের

আত্মপ্রকাশে গুজরাত টাইটান্সকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করা বরোদার ক্রিকেটার জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবেও সফরনামা শুরু করলেন জয় দিয়ে । আইরিশদের দেশে দু'ম্যাচের টি-20 সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতের জয় এল 7 উইকেটে (India beat Ireland by 7 wickets to take the lead in the series) ।

3. PM Narendra Modi : 'গণতন্ত্রে কালো দাগ', জার্মানি সফরে মোদির মুখে জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ

রবিবার মিউনিখে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আজ থেকে 47 বছর আগে 1975 সালের 25 জুন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ৷ সেই প্রসঙ্গই এদিন উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর মুখে (PM Modi says emergency is a black spot in democracy) ৷

4. TMC Worker Murdered : ঘুমন্ত অবস্থায় তৃণমূল-কর্মী খুন সন্দেশখালিতে, তদন্তে পুলিশ

রাতে জানলা খোলা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন ৷ আর সেই সুযোগে কিছু দুষ্কৃতী গুলি চালায় তাঁর ওপর ৷ হামলায় গুলির আঘাতে মারা যান তৃণমূল-কর্মী (TMC Worker Murdered in Sandeshkhali) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালির জ্যোতিষপুর গ্রামে ।

5. Maha Political Crisis : ডেপুটি স্পিকারের দেওয়া পদ খারিজের নোটিশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ একনাথ শিন্ডে শিবিরেরর

শনিবার শিবসেনার 16 জন বিদ্রোহী বিধায়ককে বিধায়ক পদ খারিজের নোটিশ পাঠিয়েছিলেন মহারাষ্ট্র বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার ৷ সেই তালিকায় ছিলেন একনাথ শিন্ডেও ৷ এই নির্দেশকেই এবার সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হল (Eknath Shinde group has filed a petition in the Supreme Court against deputy speakers notice) ৷

6. Market Price In Kolkata : সপ্তাহ শুরুর দিনে বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন মাছ, মাংস ও সবজির দাম

বাজারে গেলেই মাথায় হাত আম জনতার (Market price in Kolkata) পকেটে টানও পড়ছে ৷ মাছ-মাংস থেকে সবজি-সবেরই বাজার আগুন ৷ আজকের বাজারদর ঠিক কী, দেখে নিন একনজরে (Market Price) ৷

7. Minor Electrocuted in Haridevpur : জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু কিশোরের, চাঞ্চল্য হরিদেবপুরে

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হরিদেবপুরে মৃত্যু হল এক কিশোরের(Minor Electrocuted in Haridevpur) ৷ একটি অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় বালকের ৷

8. Tripura By-poll Result: 'ত্রিপুরার ফল মানুষের প্রকৃত রায়ের প্রতিফলন নয়', প্রতিক্রিয়া অভিষেকের

ত্রিপুরার ফল মানুষের প্রকৃত রায়ের প্রতিফলন নয় বলে এদিন জানান তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপ্যাধায় (Abhishek Banerjee speaks on Tripura By poll Result) ৷

9. Telia Bhola Fish : দিঘায় জালে মানুষ সমান তেলিয়া ভোলা, বিকলো 13 লক্ষ টাকায়

দিঘায় মৎস্যজীবীর জালে উঠল 55 কিলো ওজনের তেলিয়া ভোলা (Telia Bhola worth around 13 lakh) ৷ 13 লক্ষ টাকায় মাছটি কিনে নেয় এসএসটি নামে একটি সংস্থা ।

10. Draupadi Murmu : ভোট চাইতে জুলাইতে রাজ্যে আসছেন দ্রৌপদী মুর্মু

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ার পর এই প্রথম বঙ্গ সফরে আসছেন দ্রৌপদী মুর্মু (Draupadi Murmu) ৷ তবে জুলাইয়ের ঠিক কত তারিখে তিনি আসছেন তা এখনও জানা যায়নি ৷