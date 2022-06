1. West Bengal Weather Update : শুষ্কতম জুনে দক্ষিণে মেঘলা আকাশ, উত্তরে বৃষ্টি অব্যাহত

খলনায়ক বঙ্গোপসাগর, তেমনটাই জানাচ্ছে হাওয়া অফিস ৷ নিম্নচাপের পরিস্থিতি তৈরি না হওয়ায় দক্ষিণের ভাগ্যে বৃষ্টি জুটছে না ৷ এদিকে উত্তরবঙ্গে জনজীবন বিপর্যস্ত (West Bengal Weather Update) ৷

2. Mysterious Stone in Serampore : গঙ্গায় ভেসে আসা পাথরে 'জয় শ্রীরাম' লেখা ! অলৌকিক তত্ত্ব খারিজ বিজ্ঞান মঞ্চের

স্থানীয়দের দাবি, গঙ্গার ঘাটে একটি 7-8 কিলো ওজনের পাথর ভেসে আসে ৷ তাতে 'জয় শ্রীরাম' লেখা ছিল ৷ এই ঘটনা ঘিরে কৌতূহল ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ স্থানীয়রা পাথরটিকে দেবতার দান ভাবছেন ৷ এদিকে বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্য পাথর ভাসার কারণ বুঝিয়ে দিলেন ৷ কিন্তু টিকবে কি (Mysterious Stone in Serampore) ?

3. Kolkata Market Price : সপ্তাহান্তে ঊর্ধ্বমুখী মাছের দাম, থলে হাতে বেরনোর আগে চোখ রাখুন বাজারদরে

বাজার আগুন সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের (Market price)৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সবকিছুর খুঁটিনাটি বাজারদরের দিকে ৷

4. ATK Mohun Bagan : দলবদলের বাজারে বড় চমক বাগানের, সবুজ-মেরুনে আসছেন পোগবার ভাই

জুভেন্তাস তারকা পল পোগবার ভাই ফ্লোরেন্তিন পোগবা আসন্ন মরশুমের জন্য যোগ দিচ্ছেন সবুজ-মেরুনে (Florentin Pogba to join ATK Mohun Bagan in one year deal) । এটিকে মোহনবাগানের তরফে এখনও অফিসিয়ালি ঘোষণা না-হলেও পোগবার বাগানে যোগ দিতে চলার খবর জানিয়ে দেওয়া হল তাঁর প্রাক্তন ক্লাব এফসি সোশাক্স মন্টবেলিয়ার্ডের তরফে ।

5. Uddhav Message to Rebels : বিদ্রোহীরা শিবসেনা ভেঙে দিতে চাইছে, অভিযোগ উদ্ধবের

শুক্রবার মহারাষ্ট্রে শিবসেনার জেলা সভাপতিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠক করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে (Maharashtra CM Uddhav Thackaray)৷ সেখানেই তিনি এই মন্তব্য করেন ৷

6. Bank Manager Arrested : ডেটিং অ্যাপে পরিচয়, প্রেমিকার জন্য গ্রাহকের সঙ্গে 6 কোটির জালিয়াতি ব্যাংক ম্যানেজারের

প্রেমিকাকে সাহায্য করতে গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 6 কোটির জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে হরিশংকর নামের এক ব্যাংক ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ৷ তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Bank Manager Arrested) ৷

7. TMC And BJP Clash : তৃণমূল নেত্রীর স্কুটিতে ধাক্কা বিজেপি নেতার গাড়ির, প্রাণের মারার চেষ্টা, অভিযোগ তৃণমূলের

সভা সেরে ফেরার পথে আক্রান্ত তৃণমূল নেত্রী ৷ নকশালবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিমালিয়া বিশ্বাসের স্কুটিতে ধাক্কা মারার অভিযোগ বিজেপি নেতার গাড়ির ৷ নেত্রীকে দেখতে হাসপাতালে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (TMC And BJP Clash) ৷

8. Saradha Scam: সারদা কাণ্ডে শুভেন্দুকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব কুণাল ঘোষ

সারদা কেলেঙ্কারিতে (Saradha Scam) বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে (Suvendu Adhikari) গ্রেফতারের দাবিতে সরব হলেন কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) ৷ তাঁর প্রশ্ন, কেন শুভেন্দুর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে না সিবিআই ?

9. Saradha Scam: টাকা নিয়েছেন, ব্ল্যাকমেলও করেছেন ! শুভেন্দুকে কাঠগড়ায় তুলে দাবি সুদীপ্তর

শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) তাঁর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করেছেন ৷ এমনকী তাঁকে ব্ল্য়াকমেলও করেছেন ! দাবি সারদাকর্তা (Saradha Scam) সুদীপ্ত সেনের (Sudipta Sen) ৷

10. Suvendu Adhikari: এসব ফালতু কথার কোনও উত্তর দেব না, সুদীপ্ত সেন প্রসঙ্গে শুভেন্দু

সারদা মামলায় সুদীপ্ত সেনকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ করে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ৷ সেই প্রশ্ন শুভেন্দুবাবুকে করা হলে তিনি মেজাজ হারান (Suvendu Adhikari slams Bengal Govt) ৷