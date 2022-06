1. Eknath Shinde Disqualification : বিদ্রোহী একনাথ শিন্ডে-সহ 12 জনের সদস্যপদ খারিজ করা হোক, ডেপুটি স্পিকারের কাছে পিটিশন শিব সেনার

এবারে শিন্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চলেছে শিব সেনা ৷ বুধবার বিকেল 5টায় মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বৈঠক ডেকেছিলেন ৷ যদি কোনও বিধায়ক এই বৈঠকে উপস্থিত না থাকেন, তাহলে ধরে নেওয়া হবে তিনি নিজের ইচ্ছেয় দল থেকে ইস্তফা দিতে চাইছেন ৷ দলও তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে (Eknath Shinde Disqualification) ৷

2. West Bengal Weather Update : উত্তরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, দক্ষিণে আপাতত মেঘলা আকাশ

বর্ষা ঢুকেছে রাজ্যে ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হয়েই চলেছে ৷ দক্ষিণের কপাল প্রায় খটখটে বলা যায় ৷ এ বছর জুনে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ এতটাই কম যে, তা রেকর্ড গড়ার পথে (West Bengal Weather Update) ৷

3. Market Price in Kolkata : বাজারে যাওয়ার আগে জেনে নিন আজ মাছ, মাংস, সবজির কী দাম ?

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একজনরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

4. Kohli Copied Root : ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে 'ম্যাজিশিয়ন' রুটকে নকলের চেষ্টা কোহলির, সফল হতে পারলেন কি ?

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট চলাকালীন পিচে ব্যাট দাঁড় করিয়ে শিরোনামে এসেছিলেন রুট । বৃহস্পতিবার লেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ চলাকালীন সেই চেষ্টাই করলেন বিরাট (Virat Kohli tried to make his bat stand like Joe Root) ।

5. Mamata Banerjee: গণতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে দিতে চাইছে বিজেপি ! তোপ মমতার

মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংকট (Maharashtra Political Crisis) প্রসঙ্গে বিজেপিকে নিশানা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ তাঁর অভিযোগ, "গণতন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি !"

6. Maharashtra Political Crisis : একনাথই তাঁদের নেতা, গুয়াহাটির হোটেলে হাত তুলে জানালেন শিবসেনার বিদ্রোহী বিধায়করা

শিবসেনা প্রধান তথা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন বর্ষীয়ান শিবসেনা বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী একনাথ শিন্ডে (Maharashtra Political Crisis) ৷

7. Rujira Banerjee: ছোট্ট আয়াংশকে পাশে বসিয়ে ইডি-র প্রশ্নবাণ সামলালেন রুজিরা ! জবাবে 'নাখুশ' তদন্তকারীরা

বৃহস্পতিবার বিধাননগরের সিজিও কমপ্লেক্সে সাড়ে ছ'ঘণ্টা ধরে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে (Rujira Banerjee) জেরা করেন ইডি (Enforcement Directorate) আধিকারিকরা ৷ সূত্রের দাবি, রুজিরার জবাবে নাকি খুশি নন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা ৷

8. Child death : শিশু মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ভাঙড়ে, বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ এলাকাবাসীর

চিকিৎসার গাফলতিতে শিশুমৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ৷ হাসপাতালের গেটে তালা ঝুলিয়ে বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে দফায় দফায় বিক্ষোভ এলাকাবাসীর (Agitation breaks out at Basanti Highway) ৷ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী ৷

9. Corona Update in Bengal : 700 পেরিয়ে গেল রাজ্যে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণের হারও

রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু (Corona Death toll in Bengal) হয়েছে 21 হাজার 212 জনের ৷ মোট করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 20 লাখ 23 হাজার 587 ৷ গত 24 ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি ৷

10. Maharashtra Political Crisis : মহারাষ্ট্রে সরকার গড়বে বিজেপি, দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

শিবসেনা প্রধান তথা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন বর্ষীয়ান শিবসেনা বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী একনাথ শিন্ডে (union minister Ramdas Athawale) ৷ কমপক্ষে 35 জন দলীয় বিধায়ককে নিয়ে তিনি প্রথমে গুজরাত ও পরে অসমে চলে যান ৷ তাঁর সঙ্গে সমর্থন রয়েছে একাধিক নির্দল বিধায়কেরও ৷