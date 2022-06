1. Market Price in Kolkata : আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷

2. Maharashtra Political Crisis : সরকারি বাংলো থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাক্স-প্যাঁটরা, মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়ছেন উদ্ধব ?

সন্ধেয় রাজ্যের জনসাধারণের উদ্দেশে বার্তা উদ্ধব ঠাকরের ৷ কয়েকঘণ্টার মধ্য়েই টুইট করে মুখ্যমন্ত্রীকে 'অস্বাস্থ্যকর জোট' ছেড়ে বেরিয়ে আসার আবেদন 'বিদ্রোহী' একনাথ শিন্ডের ৷ প্রতি মুহূর্তে পট পরিবর্তন হচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমীকরণের ৷

3. Pakistan Planning Attacks in India : ভারতে জঙ্গি হামলার ছক পাকিস্তানে, দাবি এনআইএর

গতকাল হরিয়ানার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, অপরাধমূলক কাজকর্মের জিনিসপত্রের হদিশ পেয়েছে এনআইএ ৷ তাতেই জানা গিয়েছে, পাকিস্তান থেকে ভারতে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা চলছে (Pakistan Planning Attacks in India) ৷

4. West Bengal Weather Update : আজ উত্তরে বৃষ্টি, মেঘ-রোদের খেলা দক্ষিণবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলছিল ৷ আজও তেমনটাই থাকবে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করলেও, তার প্রভাব পড়েনি (West Bengal Weather Update) ৷

5. Censure Motion: রাজ্যপালকে উস্কানি ! বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব রাজ্যের

রাজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে আইনি সংশোধনী-সহ একাধিক বিল বিধানসভায় পাশ হয়ে গেলেও সেগুলি এখনও স্বাক্ষর করেননি রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar) ৷ মঙ্গলবার রাজভবনে গিয়ে তাঁকে সেই বিলগুলি স্বাক্ষর করতে মানা করেন বিজেপি বিধায়করা ৷ এরই প্রেক্ষিতে বুধবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব (Censure Motion) পেশ করেন পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় (Partha Chatterjee)

6. Maharashtra Political Crisis : অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে শিবসেনাকে 'অশুভ' আঁতাত ছাড়ার আবেদন শিন্ডের

শিবসেনার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে উদ্ধব ঠাকরের কাছে মহা বিকাশ আগাড়ি জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসার আবেদন রাখলেন উদ্ধব ঠাকরের কাছে (Eknath Shinde says Essential to exit 'unnatural alliance' for the survival of Shiv Sena) ৷

7. Brothers drowned to death : পা পিছলে দুর্ঘটনা, পুকুরে ডুবে মৃত্যু দুই ভাইয়ের

পা পিছলে পুকুরের জলে পড়ে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হল দুই ভাইয়ের (Two brothers drowned to death) ৷

8. Ratna Chatterjee : শোভনের 'ঘর ওয়াপসি'তে আগ্রহ নেই রত্নার

নবান্নে গিয়ে মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বুধবার দেখা করেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখি বন্দ্যোপাধ্যায়(reaction of Ratna Chatterjee after Sovan Baishakhi Meet Mamata Banerjee)৷ তবে কি ফের তৃণমূলে ফেরার ইঙ্গিত ? এই বিষয়ে কী প্রতিক্রিয়া দিলেন বেহালা পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক ওরফে প্রাক্তন শোভন ঘরণী রত্না চট্টোপাধ্যায়(Ratna Chatterjee)?

9. Engineer Groom Rides Bulldozer : বুলডোজারের সামনে বসে বিয়ে করতে গেলেন বর

ঘোড়া নয় বুলডোজার করে বিয়ে করতে যাওয়ার ঘটনা শিরোনামে এসেছে ৷ পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ঘোড়ার বদলে বুলডোজার নিয়ে বিয়ে করতে যান (Engineer Groom Rides Bulldozer) ৷ বরের নাম অঙ্কুর জয়সওয়াল ৷ ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার ৷ বরের ইচ্ছে মতোই বুলডোজার করে বারাত যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ছেলের বাড়ির তরফে ৷ সেই বুলডোজারের সামনে বসে বিয়ে করতে যান বর ৷ এই দেখতে ভিড় জমান গ্রামের মানুষ

10. ETV Bharat Horoscope for 23rd June : মানসিক অস্থিরতা কাটিয়ে কীভাবে এগিয়ে যাবেন, জানুন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 23rd June) ৷