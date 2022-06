1. Agnipath Scheme Age : অগ্নিপথের বিরোধিতায় অগ্নিগর্ভ দেশ, বয়সসীমা 21 থেকে 23 করল কেন্দ্র

কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্পে 17-21 বছর পর্যন্ত তরুণদের নিয়োগ করার কথা জানানো হয়েছিল ৷ তবে নিযুক্ত জওয়ানরা মাত্র 4 বছর চাকরির সুযোগ পাবেন ৷ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয় দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ৷ তার প্রভাবে কেন্দ্র বয়সের ঊর্ধ্বসীমা পরিবর্তন করল (Agnipath Scheme Age) ৷

2. West Bengal Weather Update : বর্ষা শুধু উত্তরবঙ্গের দুয়ারে, দক্ষিণে বৃষ্টি সামান্যই

দক্ষিণবঙ্গে আগামী দু'দিনের মধ্যে বর্ষা প্রবেশ করতে পারে, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের ৷ উত্তরবঙ্গের অবিরাম বৃষ্টি হয়ে চলেছে ৷ তাই আবহাওয়া দফতরের তরফে ভূমি ধস, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করা হয়েছে (West Bengal Weather Update) ৷

3. Market Price of Kolkata: আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price of Kolkata)? বাজারে যাওয়ার আগে জেনে নিন আজকের বাজারদরের খুঁটিনাটি (Market price of vegetables fish and meat in Kolkata)৷

4. Mamata on Religion : কোনও ধর্মপ্রাণ হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান অশান্তি চান না ! জানালেন মমতা

বৃহস্পতিবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড-এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata at Dakshineswar) ৷ তারপর বক্তৃতায় তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক অভিযোগের জবাব দেন (From Dakshineswar Mamata Slams BJP on Appeasement Politics) ৷

5. Commonwealth Games 2022 : নীরজের কাঁধেই নেতৃত্বের ভার সঁপে কমনওয়েলথের দল ঘোষণা ভারতের

বৃহস্পতিবার বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথের জন্য ভারতের অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন 37-সদস্যের যে দল ঘোষণা করেছে, সেখানে 'নেতা' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে পানিপথের সোনার ছেলেকে (Neeraj Chopra to lead Indian athletics contingent in CWG 2022) । বার্মিংহ্যামগামী 37-সদস্যের ভারতীয় দলে 18 জন মহিলা অ্যাথলেটিক্স জায়গা পেয়েছেন ফেডারেশনের বিচারে ।

6. Burdwan Medical College Operation : পেটে কয়েন আর কয়েকশো পেরেক ! সফল অস্ত্রোপচার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের

শেখ মইনুদ্দিন নামে এক ব্যক্তির পেটে যন্ত্রণা শুরু হয় ৷ তাঁকে প্রথমে বেরসরকারি হাসপাতাল এবং পরে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এক্স-রে করলে দেখা যায় পেটের মধ্য়ে জমে রয়েছে কয়েন আর পেরেক (Burdwan Medical College Operation) !

7. BJP Leader Unnatural Death : রিষড়ায় বিজেপি নেত্রী ও স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

রিষড়ায় বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সহসভাপতি ও তাঁর স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় (Unnatural Death) ৷

8. Rahul on Agnipath Scheme : 'কর্মহীন যুবদের অগ্নিপরীক্ষা নেবেন না', অগ্নিপথ ইস্যুতে কেন্দ্রকে বিঁধলেন রাহুল

সেনায় নিয়োগের ক্ষেত্রে মঙ্গলবার 'অগ্নিপথ' প্রকল্পের ঘোষণা করেছে কেন্দ্র ৷ যেখানে বলা হয়েছে 4 বছরের জন্য সেনায় নিয়োগ করা হবে ৷ যাঁরা নিয়োগ হবেন তাঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্র 25 শতাংশ পরবর্তীতে সেনায় থেকে যেতে পারবেন ৷ বাকিদের অবসর নিতে হবে (Agnipath Recruitment Scheme) ৷

9. SSC Recruitment Scam : লালবাজারে 4 চাকরি প্রার্থীর আত্মহত্যার চেষ্টা

এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতির (SSC Recruitment Scam) বিরুদ্ধে মাতঙ্গিনী হাজরা মূর্তির পাদদেশে 70 দিন ধরে আন্দোলন করছেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ এদিন তাঁদের তুলে দেওয়ার নোটিশ ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ধর্মতলায় ৷ তার মধ্যে 4জন বিক্ষোভকারী বৃহস্পতিবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন ৷

10. Babul Supriyo : বিধানসভায় প্রথম বক্তৃতা শেষে অধ্যক্ষ-বিধায়কদের গানের আবদার মেটালেন বাবুল

বালিগঞ্জের বিধায়ক বাবুল সুপ্রিয় (Ballygunge MLA Babul Supriyo) ৷ চলতি অধিবেশনে প্রথমবার বিধানসভায় আসছেন ৷ বৃহস্পতিবার প্রথম বক্তৃতা করলেন ৷ বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর তিনি গানও শোনান (AITC MLA Babul Supriyo Sang Rabindra Sangeet during Bengal Assembly Session) ৷