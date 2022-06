1. Anarul Hossain in CCU : অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বগটুই হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আনারুল হোসেন

21 মার্চ বীরভূমের রামপুরহাটে বগটুই গ্রামে উপপ্রধান ভাদু শেখ খুন হন ৷ এরপর দুষ্কৃতীরা 10-12টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ ৷ এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হন তৃণমূল নেতা আনারুল হোসেন ৷ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে সিসিইউতে রাখা হয়েছে (Anarul Hossain in CCU) ৷

2. West Bengal Weather Update : উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টিতে ভূমি ধসের সতর্কতা, দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি

16 জুন উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে (West Bengal Weather Update) বেশি বৃষ্টি হবে । এমনিতেই উত্তরের পাঁচটি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি এবং ভূমিধসের কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ এবার দক্ষিণে বর্ষা দুর্বল থাকবে ৷

3. AFC Asian Cup Qualifier : জয়ের হ্যাটট্রিকে পুসকাসকে স্পর্শ সুনীলের

মাঠে নামার আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল এশিয়ান কাপে যোগ্যতা-অর্জন ৷ তবু হংকং'য়ের বিরুদ্ধে এদিন ভারতের জয় এল 4-0 গোলে (India beat Hong Kong by 4-0 in AFC Asian Cup Qualifier) ৷

4. India vs South Africa : চহাল-হর্ষলের দাপট, সাগরপাড়ে অক্সিজেন পেলেন 'অধিনায়ক' পন্থ

চহাল-হর্ষলের দাপটে 131 রানেই অল-আউট হয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা (India beat South Africa by 48 runs) ।

5. Mamata-Pawar Meeting : বিরোধীদের বৈঠকের আগেই মমতার পাওয়ার-মিটিং

আগামিকাল নয়াদিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বিরোধীদের বৈঠক (Opposition Meeting Ahead Presidential Election) ৷ উদ্য়োক্তা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Mamata Banerjee) ৷ তার আগেই তিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বৈঠক করলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের (NCP Leader Shard Pawar) সঙ্গে ৷

6. Kopai Illegal Soil Smuggling : মাটি মাফিয়াদের রুখতে কোপাই নদীর পাড়ে তৃণমূল অভিযান

কোপাইয়ে মাটি মাফিয়াদের রাজত্ব বেড়ে চলেছে ৷ এবার মাটি মাফিয়াদের ধরতে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কোপাই নদীতে অভিযান চালালেন (Kopai Illegal Soil Smuggling) ৷

7. ED Grilled Rahul Gandhi: রাহুলকে ইডি'র জিজ্ঞাসাবাদ চলবে, বুধবার ফের তলব

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোম ও মঙ্গলবার মিলিয়ে প্রায় 19 ঘণ্টা রাহুল গান্ধিকে জেরা করেছে ইডি ৷ বুধবার তাঁকে ফের ডেকে পাঠানো হয়েছে (ED summons Rahul Gandhi for 3rd time on Wednesday) ৷

8. CBI Interrogates Rujira : 6 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরেও রুজিরার জবাবে সন্তুষ্ট নয় সিবিআই

6 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরেও রুজিরার জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি সিবিআই (CBI Interrogates Rujira Banerjee in Coal Smuggling Case) ৷ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন সিবিআই আধিকারিকরা ৷

9. Indian Premier League : আইপিএলে এবার থেকে আড়াই মাসের টুর্নামেন্ট, নিশ্চিত করলেন বিসিসিআই সচিব

আইপিএলের পরবর্তী ফিউচার ট্যুর প্রোগ্রামে আড়াই মাসের একটি উইন্ডো রাখা হচ্ছে আইপিএলের জন্য (Indian Premier League to be extended to two-and-a-half months in ICCs next FTP cycle) ৷ অর্থাৎ, কোটিপতি ক্রিকেট লিগের সময়সীমা আরও বেড়ে যাচ্ছে ৷

10. Worlds Highest Post Office : বদলে গেল বিশ্বের সর্বোচ্চ পোস্ট অফিসের চেহারা

পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য স্পিতি উপত্যকায় লেটার বক্সের আকৃতির একটি পোস্ট অফিস তৈরি করা হয়েছে । স্পিতি উপত্যকার হিক্কিমে বিশ্বের সর্বোচ্চ পোস্ট অফিস রয়েছে । এই পোস্ট অফিসটি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে (Highest Post Office in the World)। এর বিশেষত হল পুরো অফিসটি একটি লেটার বক্সের আকারে তৈরি ।