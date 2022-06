1. West Bengal Weather Update : লক্ষ্মীবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার পূর্বাভাস

উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকলেও দক্ষিণে এখনও অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরম ৷ তবে হাওয়া অফিস জানিয়েছে, 16 জুনের মধ্যে রাজ্যের দক্ষিণভাগেও মৌসুমী বায়ু ঢুকবে এবং সামান্য বৃষ্টি হতে পারে (West Bengal Weather Update) ৷

2. New Chancellor Bill : বিধানসভায় পাস মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য পদে বসানোর বিল

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য রাজ্যপাল ৷ কিন্তু এবার আচার্য পদে মুখ্যমন্ত্রীকে বসাতে বিল পাস হল বিধানসভায় (New Chancellor Bill Passed In Bengal Assembly) ৷ এই বিল আইনে পরিণত হলে আচার্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

3. Ranji Trophy Semifinal : মধ্যপ্রদেশ চ্যালেঞ্জ সামলে তিনদশক পর রঞ্জি ঘরে ফেরাতে মরিয়া বাংলা

মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলেছে রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনাল (Bengal to face Madhya Pradesh) । কোয়ার্টার ফাইনালে ঝাড়খণ্ডকে কার্যত উড়িয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে বাংলা । রান পেয়েছেন প্রায় প্রত্যেক ব্যাটার ।

4. Fraud Promoter Arrested : 'মদন আমার মিত্র', তৃণমূল নেতার নাম করে প্রতারণায় গ্রেফতার উত্তরপাড়ার প্রোমোটার

ফ্ল্যাট বুক করেছিলেন স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী গণেশ কর্মকার । আগাম কয়েক লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন এলাকার প্রোমোটার কেদার ঘোষালকে । কিন্তু ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে জানতে পারেন, সেই ফ্ল্যাট আরেকজনকে বেচে দিয়েছে প্রতারক প্রোমোটার (Fraud Promoter Arrested in Hooghly) ।

5. Abhishek Banerjee: উপনির্বাচনের প্রচারে মঙ্গলে ত্রিপুরা যাচ্ছেন অভিষেক

মঙ্গলবার ত্রিপুরা সফরে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee) ৷ ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচনের (Tripura Assembly By-election 2022) প্রচারে যোগ দিতেই তাঁর এই সফর ৷

6. TMC Slams Suvendu : রাজ্যপাল আসলে বিজেপির কণ্ঠ, বিরোধী দলনেতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সরব তৃণমূল

বিধানসভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বদলের বিল পাস হলেও রাজ্যপাল সই করবেন না ৷ জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Bengal Opposition Leader Suvendu Adhikari) ৷ তার প্রেক্ষিতে তৃণমূলের বক্তব্য, রাজ্যপাল আসলে বিজেপির কণ্ঠ ৷

7. Mowgli Land in Nagpur Metro : নাগপুরে মেট্রো পিলারে মোগলি, পেঞ্চের জঙ্গলে যাবেন নাকি ?

পেঞ্চ ন্যাশনাল ফরেস্ট মনে আছে ? 1894 সালে রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর লেখা মোগলি ল্যান্ড ? মহারাষ্ট্র আর মধ্যপ্রদেশ মিলিয়ে এই বিশাল জঙ্গলে তারা অপেক্ষা করে আছে পর্যটকদের জন্য ৷ নাগপুরের কামথি ​​রোডে মেট্রো পিলারে আঁকা মোগলি, তার দলবল যেন এখনও জীবন্ত সেই জঙ্গলে (Mowgli Land in Nagpur Metro)।

8. P Chidambaram : দিল্লিতে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি, পাঁজরে চোট চিদম্বরমের

কংগ্রেসের অভিযোগ, দিল্লি পুলিশ কেসি ভেনুগোপালের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় ৷ দিল্লির কংগ্রেস নেতা শক্তি সিং গোভিলকে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছে (Congress slams Delhi police) ৷

9. Panihati Fair Chaos : পানিহাটির ঘটনার সঙ্গে ইসকনের যোগ নেই, মন্তব্য মোহন্তের

পানিহাটিতে দই-চিঁড়ের মেলায় একাধিকবার উঠে এসেছে ইসকন মন্দিরের নাম (Panihati Fair Chaos)৷ কিন্তু এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ভুল বলছেন পানিহাটি ইসকন মন্দিরের মোহন্ত ৷ তাঁর কথায়, মৃত্যু হয়েছে মেলা প্রাঙ্গনে ৷ এর সঙ্গে ইসকন মন্দিরের কোনও সম্পর্ক নেই ৷

10. Heart transplant : হাওড়ার নারায়ণাতে পঞ্চম বারের জন্য হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন

নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পঞ্চম বারের জন্য হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হল ৷ এই অপারেশনটি গত 4 জুন হাওড়া নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে করা হয়েছে (Heart transplant for fifth time at Narayana hospital Howrah)৷ এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে পনেরো কিলোমিটার রাস্তা গ্রিন করিডোর করে হৃদযন্ত্রটি আনা হয়েছে ৷