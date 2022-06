1. West Bengal Weather Update : বর্ষা প্রবেশে বিলম্ব, অস্বস্তিকর গরমে নাজেহাল দক্ষিণবঙ্গবাসী

আর্দ্রতা ভরা গরমে অস্বস্তিতে দক্ষিণবঙ্গবাসী (West Bengal Weather Update) । আলিপুর আবহাওয়া দফতর আগামী পাঁচ দিনের যে পূর্বাভাস দিয়েছে, তাতে হালকা বৃষ্টিপাতের উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই আছে দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনাও ।

2. Calcutta High Court : মেট্রো ডেয়ারি মামলাতেও কি সিবিআই? রাত পোহালেই মিলবে জবাব

সাধারণ মানুষের সম্পত্তি জলের দরে বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল কার স্বার্থে? এই প্রশ্ন তুলেই কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) মেট্রো ডেয়ারির (Metro Dairy Limited) শেয়ার বিক্রিতে জালিয়াতির অভিযোগ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury)৷ তাঁর দাবি, সিবিআই তদন্ত ৷

3. Shashi Tharoor: এবার অন্তত নীরবতা ভাঙুন! প্রধানমন্ত্রীকে বার্তা শশী থারুরের

পয়গম্বর বিতর্কে (Prophet Remarks Row) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর (Prime Minister Narendra Modi) হস্তক্ষেপ দাবি করলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা শশী থারুর (Shashi Tharoor) ৷ তাঁর মতে, অবিলম্বে এই বিষয়ে মুখ খোলা উচিত দেশের প্রশাসনিক প্রধানের ৷

4. Panihati Fair Chaos : পানিহাটিতে বয়স্কদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়নি, অভিযোগ মৃতদের পরিবারের

পানিহাটির দই-চিঁড়ের মেলায় যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মধ্যে তিনজন পূর্বস্থলীর যজ্ঞেশ্বরপুর এলাকার বাসিন্দা । পরিবারের অভিযোগ, বয়স্কদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা হয়নি । প্রশাসন সজাগ থাকলে এমন হত না (No Separate Line for elders in Panihati) ৷

5. NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

6. Prophet Remarks Row : বেথুয়াডহরী স্টেশনে ট্রেনে ভাঙচুর, চার ঘণ্টা পরেও আতঙ্কে যাত্রীরা

বেথুয়াডহরী রেলস্টেশনে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা । নূপুর শর্মার মন্তব্যের প্রতিবাদে বেথুয়াডহরীতে ভাঙচুর করা আপ রানাঘাট-লালগোলা প্যাসেঞ্জার বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে আনা হয়েছে (Mob vandalized train in Bethuadahari Station) ।

7. Panihati Fair Chaos : পানিহাটিতে দই-চিঁড়ে মেলায় দুর্ঘটনায় কাঠগড়ায় প্রশাসনের ভূমিকা

506 বছরের পানিহাটিতে দই-চিঁড়ের মেলা দু'বছর বন্ধ থাকায় এবার মানুষের ঢল বেশি ছিল । আর সেই মেলায় ভিড়ের চাপে মারা গিয়েছেন চারজন । আহত হন 15 জন । তবে মেলা সামাল দিতে পারেনি প্রশাসন এমনটাই অভিযোগ করা হয়েছে (Administration Could Not Handle)।

8. Prophet Remarks Row : স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে হাওড়া, শেষ চব্বিশ ঘণ্টায় নেই অশান্তির খবর

ধীরে ধীরে পরিস্থিতি শান্ত হচ্ছে হাওড়ায় (Prophet Remarks Row) ৷ নতুন করে আর কোনও অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি শেষ 24 ঘণ্টায় ৷ জায়গায় জায়গায় রয়েছে পুলিশ পিকেটিং ৷

9. Dilip Ghosh : হাওড়ার অশান্তির ঘটনায় জঙ্গিযোগের দাবি দিলীপ ঘোষের

খড়গপুর শহরে বসে রাজ্য সরকারের একাধিক ইস্যু নিয়ে কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ । হাওড়ার ঘটনা প্রসঙ্গে বললেন, জঙ্গি সংগঠনের যোগ রয়েছে (Dilip Ghosh suspect foreign militant group involvement in Howrah incident) ৷ তবে কেন্দ্রীয় সরকার তা কঠোর হাতে দমন করবে ৷

10. Stray Dog Killed : কীটনাশক খাইয়ে 7টি পথ সারমেয় মারার অভিযোগে প্রতিবাদ স্থানীয়দের

ফের একই ঘটনা ৷ পথ সারমেয়দের মেরে ফেলার অভিযোগ ৷ এক এক করে 7টি সারমেয়কে মেরে ফেলা হয়েছে ৷ এমনটাই অভিযোগ উঠেছে বনগাঁর গোপালনগর থানার নহাটা ফুলবাড়ি এলাকায় (Several stray dog killed at Bangaon North 24 parganas)৷