1. West Bengal Weather Update : শিয়রে বর্ষা, তবু বৃষ্টিহীন দক্ষিণবঙ্গ

উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে বর্ষা (West Bengal Weather Update)৷ দক্ষিণবঙ্গে আসতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি ৷ কিন্তু হঠাৎ উধাও প্রাক বর্ষার বৃ্ষ্টি ৷ গরমে নাভিশ্বাস উঠছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর ৷

2. Elon Musk threatens Twitter : স্বচ্ছতা সামনে না-এলে চুক্তি বাতিল, টুইটারকে এবার হুঁশিয়ারি চিঠি মাস্কের

সামনে আনা হোক প্ল্যাটফর্মের স্প্যাম এবং ফেক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা । শীঘ্রই এই স্বচ্ছতা সামনে আনা না-হলে চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হবেন । এই মর্মে এবার টুইটারকে হুঁশিয়ারি চিঠি ইলন মাস্কের (Elon Musk threatens to scrap Twitter deal) ।

3. Bhawanipur Double Murder : ভবানীপুরে খুন বৃদ্ধ দম্পতি, দেহে গুলি ও ধারাল অস্ত্রের ক্ষত

এই জোড়া খুনের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় (Bhawanipur Double Murder) ৷ প্রশ্ন উঠছে বয়স্কদের নিরাপত্তা নিয়ে ৷

4. Market price : চড়া বাজারদরে বাইরের মতো হেঁশেলও পুড়ছে মধ্যবিত্তের

বাজার এখনও আগুন সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের (Market price) ৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সবকিছুর খুঁটিনাটি বাজারদরের দিকে ৷

5. Truck Sinks into the River : চোখের সামনে ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল ট্রাক, বরাতজোরে রক্ষা চালক ও খালাসির

ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেল বালি বোঝাই ট্রাক (Truck Sanking at River)। কোনওরকমে সেই ট্রাক থেকে বেরিয়ে প্রাণে বাঁচলেন চালক ও খালাসি । সোমবার ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের কালনায় ৷

6. KK Theme : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে 'ফিরছেন' কেকে, দুর্গাপুজোর মণ্ডপে শিল্পীর শেষ লাইভ শো

সুদূর আরবসাগরের পাড়ের শহরটি থেকে কেউ কেউ কেকে'র মৃত্যুর দায় কলকাতার উপর চাপাতে চাইলেও এ শহর তাঁকে ভুলতে চায় না ৷ তার আরও একবার প্রমাণ মিলল ৷ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর সঙ্গে জুড়তে চলেছে কৃষ্ণকুমার কুন্নাথের শেষ স্মৃতি ৷

7. Stray Dogs in Raj Bhavan : রাজভবনে সারমেয়দের উপদ্রব ! সমস্যা সমাধানে পৌরকর্তাকে ফোন

সারমেয়র জ্বালায় অতিষ্ট রাজভবন ! সারমেয়দের তুলে নিয়ে যেতে ফোনে আর্জি পৌরকর্তাকে (employee got disturbed as stray dogs infestation at Raj Bhavan) ৷

8. Husband cuts Wife Wrist : রেণুর হাত জোড়া লাগানো সম্ভব নয়, জানালেন চিকিৎসক

স্ত্রী পেয়েছেন সরকারি চাকরি, কিন্তু বেকার স্বামী কিছুতেই স্ত্রী'কে কাজ করতে দেবে না ৷ কারণ তিনি মনে করেন, স্ত্রী স্বাবলম্বী হলে তাকে ছেড়ে চলে যাবে (husband cuts wrist of his wife for getting government job in Ketugram) ৷ আর এই কারণেই স্ত্রী'কে রুখতে তাঁর ডান হাতের কব্জি কেটে দিল 'গুণধর' স্বামী ।

9. Husband cuts Wife's Wrist : স্ত্রী পেয়েছেন সরকারি চাকরি, হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাত কেটে দিল স্বামী

সরকারি চাকরি পেয়ে স্ত্রী চলে যাবেন দূরে ৷ আর এই কারণে হীনমন্যতায় স্ত্রীর হাতের কব্জি কেটে নিল স্বামী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের কোজলসা গ্রামে (Husband cuts wrist of his wife in Ketugram) । হাসপাতালে ভর্তি স্ত্রী ৷ অভিযুক্ত স্বামী ও তার বাড়ির লোকজন পলাতক ৷

10. Mamata on TMC Clash : মন্ত্রিসভার বৈঠকের মধ্যেই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে জাভেদ খানকে সতর্ক করলেন মমতা

মন্ত্রিসভার বৈঠকের মাঝেই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে মন্ত্রী জাভেদ খানকে সতর্ক করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee warns Javed Khan) ।