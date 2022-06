1. Radhika Merchant : 'টক অফ দ্য টাউন' রাধিকা মার্চেন্ট, প্রথম একক পারফরম্যান্সে নজরকাড়া আম্বানি পরিবারের হবু পুত্রবধূ

মঞ্চে আম্বানি পরিবারের হবু বউ রাধিকা মার্চেন্ট (Radhika Merchant) ৷ এই প্রথম একক ভারতনাট্যম নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করলেন তিনি ৷ তাঁর দক্ষতায় প্রশংসায় ভরালেন সকলে ৷

2. West Bengal Weather Update : পাহাড় ভিজলেও আগামী পাঁচদিন গরমই সঙ্গী দক্ষিণবঙ্গের

মাঝে মাঝে ঝোড়ো বাতাস, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও আপাতত গরম কমছে না দক্ষিণবঙ্গে (heat will increase in South Bengal in next five days) ৷ হাওয়া অফিস বলছে বর্ষা ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে । চলতি সপ্তাহে দক্ষিণবঙ্গেও তা প্রবেশ করবে ।

3. Market Price : জামাই বরণের শেষে বাজার দরে লাগাম

বাজার আগুন সবজি, মাছ, মাংস, ডিমের (Market price) ৷ একনজর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক সবকিছুর খুঁটিনাটি বাজারদরের দিকে ৷

4. Purba Bardhaman accident: বর্ধমানে জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, মৃত 3

বর্ধমানের উল্লাস মোড় এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 3 জনের (Purba Bardhaman accident)৷ রবিবার সন্ধের ঘটনা (accident death)৷

5. Rafael Nadal : লাল মাটির একচ্ছত্র অধিপতি, রোলাঁ গারোয় দাপুটে রাফার 14তম জয়

ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন টেনিস অনুরাগীরা ৷ বাস্তবেই সেটাই ঘটল ৷ প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন নিয়ে নামা নরওয়ের 23 বছরের টেনিস খেলোয়াড় ক্যাসপার রুডকে হারিয়ে 14তম ফরাসি ওপেন খেতাব ঘরে তুললেন রাফায়েল নাদাল (Rafael Nadal wins 14th french open title) ৷

6. Uttarakhand Bus Accident : ভয়াবহ দুর্ঘটনা উত্তরাখণ্ডে, খাদে বাস পড়ে মৃত কমপক্ষে 22

উত্তরাখণ্ডের বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে (several died as tourists bus fallen into ditch at Yamunotri Highway in Uttarkashi) ৷ মৃতরা সকলেই মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷

7. CM North Bengal Tour : সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে মুখ্যমন্ত্রী, শুনবেন অভাব-অভিযোগ

2021-এর বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর প্রথম উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী । আগামী 7 জুন আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে কর্মী সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী । 8 মে আদিবাসী সমাজের গণবিবাহের সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মমতা ।

8. Locket slams Mamata : 'মুখ্যমন্ত্রী যেন নিজেই ব্রিজটা বানিয়েছেন', কটাক্ষ লকেটের

শুক্রবার হুগলির সিঙ্গুর থেকে কামারকুণ্ডুর রেল ওভারব্রিজের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

9. Firhad : কলকাতার বাস ডিপোগুলিতে লাগানো হবে সোলার প্যানেল : ফিরহাদ

রাজ্যে সরকারি বাস ডিপোগুলিতে লাগানো হবে সোলার প্যানেল। লক্ষ্য পরিবেশ রক্ষা। কলকাতা ক্লাইমেট ফিউচার নামক একটি অনুষ্ঠানে এমনটাই জানালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim says Solar panels will be install in bus stands of Kolkata to protect environment) ।

10. Threat Letter to Salman : চিঠি পাঠিয়ে হুমকি সলমনকে, তদন্তে পুলিশ

এর আগেও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে সলমন খানকে (Salman Khan and his father Salim Khan received a threat letter) ৷ শোনা যায় এর পিছনে কোনও গ্যাংস্টারের হাত রয়েছে ৷